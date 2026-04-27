Bylo krátce po půl čtvrté odpoledne, kdy Roman Lamberty mohl být na železničním přejezdu Na Slovanech v neděli svědkem srážky kamionu s mezinárodním vlakem Railjet, který zrovna mířil z Pardubic do rakouského Villachu. Tam však nemusel vůbec dorazit kvůli těžko pochopitelnému chování řidiče kamionu s chorvatskou registrační značkou, který uvázl na přejezdu.
„Šel jsem na trolejbusovou zastávku U přejezdu. Už v přilehlé ulici jsem slyšel cinkat závory. Nevím, jaký interval je mezi zvukovým signálem a tím, když jdou závory dolů. Nicméně těsně před pohybem závor se od Černé za Bory přiřítil kamión a jakoby si ani přejezdu nevšiml, natož blikajícího,“ popisuje děsivou scénu náhodný svědek.