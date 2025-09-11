Demolice kasáren vyhnala tradiční Retroměstečko na okraj Pardubic

Milan Zlinský
  15:43
Už podvanácté se bude konat akce s názvem Retroměstečko. Oblíbená přehlídka vojenské techniky, aut, autobusů i hraček se poprvé uskuteční v bývalých pardubických kasárnách Hůrka.
Přítomná technika Veřejné bezpečnosti zavedla návštěvníky vzpomínkami na doby...

Přítomná technika Veřejné bezpečnosti zavedla návštěvníky vzpomínkami na doby minulé. (29. září 2014) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Retroměstečko v Pardubicích nabídlo přehlídku techniky i hraček. Doprovodný...
Na akci nechyběla ani známá podpůrná hesla minulosti. (29. září 2014)
Retroměstečko v Pardubicích nabídlo přehlídku techniky i hraček. Doprovodný...
Pardubické Retroměstečko nabídlo veterány, zbraně, zásahovku i rallye. (3....
17 fotografií

Kdo má rád nostalgii a závan starých časů, musí mít druhý zářijový víkend vytučněný v kalendáři červenou fixou. Právě v této době se už tradičně koná v Pardubicích akce Retroměstečko.

Retroměstečko 2025

Otevírací doba
V sobotu se areál otevírá v 9 hodin a zavírá se až ve 22 hodin. V neděli se pak návštěvníci mohou po areálu pohybovat od 9 do 18 hodin.

Vstupenky
Vstupenka je platná opět na celý víkend: lidé dostanou na zápěstí pásku pro opakovaný vstup. Děti do 140 cm neplatí nic. Dospělí a vyšší děti pak 350 korun. Rodinný lístek (dva dospělí a dvě děti do 15 let) stojí 650 korun.

Zdroj: retromestecko.cz

I letos na jízdu tankem, prohlídku modelů aut nebo ukázky práce policie a vězeňské služby dorazí tisíce lidí. Ty ale už nebudou proudit do bývalých kasáren T. G. M. na Višňovce, ale na Hůrka.

„Přesun jsme zvládli dobře. Vše bude, tak jak jsou lidé zvyklí. Včetně tankodromu. Navíc přijede více techniky než v minulých letech,“ uvedl hlavní pořadatel akce a její zakladatel Miroslav Toman.

V jeho hlase lze však snadno vystopovat smutek. A ten má jasný důvod. Radní sice už řadu měsíců připravují demolici starých kasáren nedaleko centra města, ale fyzicky se tam stále nic moc neděje. Nabízí se otázka, zda se naposledy nemohla přehlídka konat právě v „Masaryčkách“. Alespoň tým kolem Miroslava Tomana by o to stál.

„Co vám k tomu mám říct? Jasně, že je to škoda. Ještě jsme mohli být tam. Navíc nás to stěhování a příprava nového areálu dost vysála finančně,“ řekl.

Přítomná technika Veřejné bezpečnosti zavedla návštěvníky vzpomínkami na doby minulé. (29. září 2014)
Retroměstečko v Pardubicích nabídlo přehlídku techniky i hraček. Doprovodný program bavil děti i dospělé. (10. září 2022)
Na akci nechyběla ani známá podpůrná hesla minulosti. (29. září 2014)
Retroměstečko v Pardubicích nabídlo přehlídku techniky i hraček. Doprovodný program bavil děti i dospělé. (10. září 2022)
17 fotografií

Překryv začátku demolice a termínu Retroměstečka je skutečně mimořádně nešťastný. Práce totiž alespoň podle tiskové zprávy z radnice začaly toto pondělí. To se na místě ostatně měla konat i tisková konference, ale tu radní nakonec zrušili s odůvodněním, že zatím v bývalých kasárnách nebude nic moc k vidění.

Stavba nové školy začne demolicí kasáren TGM, ta odstartuje během pár týdnů

„Vzhledem k technickému harmonogramu prací nebude při prvních bouracích pracích přítomna těžká technika, která je pro obrazový materiál nejatraktivnější. Proto se termín akce pro média posouvá přibližně o dva týdny – až na dobu, kdy budou probíhat práce s bagry a těžkou mechanizací,“ uvedla tisková mluvčí magistrátu Ivana Dolanová a doplnila, že bývalé vojenské budovy mají udělat místo nové základní škole pro více než 500 žáků.

„Nová škola T. G. Masaryka je optimálním řešením, které zajistí komfortní a moderní prostředí pro vzdělávání dětí nejen z této čtvrti, ale i z dalších částí města. Samotná výstavba nové školy by měla začít co nejdříve po skončení výběrového řízení a uzavření smlouvy s dodavatelem. Stavba potrvá přibližně 18 měsíců,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO 2011.

Nové místo je pro pořadatele výzvou

Nicméně s nešťastným začátkem projektu za zhruba miliardu korun pořadatelé Retroměstečka už nic nenadělají a musí akci uspořádat v nových podmínkách. „Přemístění celé přehlídky a zejména příprava areálu v novém prostoru je pro nás obrovskou výzvou. Buďte s námi, abychom se znovu setkali na zcela originální akci při báječném víkendu plném tradic, zábavy, s vývojem průmyslu, oborů a bezpečnosti státu,“ žádají návštěvníky pořadatelé na svých webových stránkách.

Zájemci zde najdou informace o prodeji vstupenek (dospělí a děti nad 140 centimetrů platí 350 korun) i kompletní program. A dá se říct, že pravidelní hosté hned poznají, že kromě místa konání se nic moc měnit nebude. Policisté, hasiči, vojáci a také jejich technika. To jsou základní opory dlouhého programu. V sobotu se areál otevírá v 9 hodin a zavírá se až ve 22. V neděli se pak návštěvníci mohou po areálu pohybovat od 9 do 18 hodin.

„Bohužel už druhý rok po sobě musíme zrušit oblíbené plavení tanků po Labi. A to kvůli tomu, že se stále opravuje most Pavla Wonky a my bychom se nedostali bezpečně na místo, odkud stroje do vody najížděly,“ doplnil Miroslav Toman.

Ten jen může doufat, že alespoň na Hůrkách najde na nějakou dobu azyl. I v těchto bývalých kasárnách totiž město chystá výstavbu.

Vstoupit do diskuse

