Ať hasiči pomáhají likvidovat kůrovce, navrhuje pardubický hejtman

Zástupci kraje zvažovali, zda nezřídí jakýsi asanační tým, který by likvidoval ohniska kalamity. Nakonec půjdou jinou cestou.

Hejtman Martin Netolický navrhl zapojení profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek do odstraňování kůrovcového dřeva. Argumentuje tím, že hasiči mají k dispozici v kraji přes tři sta pil a k nim i lidi, kteří s nimi umí pracovat.

„Vzhledem k tomu, že je velký problém s personálními kapacitami v rámci kácení a odstraňování kůrovcového dřeva, tak si myslím, že by mohli hasiči pomoci. Kůrovec je jako požár, ale trvá mnohem déle a obnova lesů trvá také velmi dlouho. I díky krajským dotacím se nám podařilo vybavit dobrovolné jednotky velmi kvalitní technikou, kterou by bylo možné nasadit nejen v rámci výjezdů a různých větrných smrští,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Záležitost spíše pro dobrovolné hasiče, zní od profesionálů

Hasiči v tom nevidí zásadní problém. „Na základě zákona o požární ochraně je skutečně možné hasičské jednotky využít, když bude zajištěna úhrada nákladů, které budou s touto prací spojené,“ uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Aleš Černohorský.



Dodal, že nasazení profesionálních hasičů příliš reálné není, ale dobrovolní hasiči by mohli v lesích pomáhat.

„Není to nic proti ničemu. Motorových pil je mezi jednotkami hodně a byl by to pro ně i trochu výcvik. Předpokládám, že by tuto práci koordinovala obec, musí se dohodnout,“ řekl.

S plánem souhlasí i krajský starosta dobrovolných hasičů Josef Bidmon.

Kraj má v plánu také přispívat menším soukromým vlastníkům na likvidaci dřeva. Pro ně jsou totiž náklady na těžbu a odvoz dřeva ze zasažených lesů vyšší, než kolik za něj utrží. Nic je tak nemotivuje likvidovat kalamitu.

„Je to pro ně strašně drahá záležitost, proto stromy stojí. Bavili jsme se, že bychom mohli malým vlastníkům lesů do 50 hektarů přispívat zhruba 200 korun na kubík,“ řekl Netolický.

Náklady na odstranění jednoho kubíku se dnes pohybují okolo 600 korun.

Zlepšit by se mělo i informování vlastníků lesů. „Chceme vytvořit informační portál s důležitými odkazy a mapovými podklady,“ řekl krajský radní Václav Kroutil.