VIDEO: Majáky jako magnet. Urputná kachna nechtěla opustit auto strážníků

  13:55
Další neobvyklý zásah se zvířetem v hlavní roli řešili během několika dní pardubičtí strážníci. K jedné z hlídek se přidala kachna. Služební vůz si oblíbila natolik, že ho za žádnou cenu nechtěla opustit. Vrátila se dokonce i po neúspěšném pokusu pustit ji k vodě. Nakonec zabralo až dlouhé přesvědčování.

Výraz kachna se v mediálním prostoru používá celkem často, v tomto případě šlo však o skutečnou kachnu. Zda se chtěla hlásit do služby nebo ji zkrátka jen něco nadchlo, to se asi nedozvíme.

Není kachna jako kachna. V Pardubicích se hlásí do služby

Podle mluvčího pardubických strážníků Jiřího Sejkory se však jednalo o kachnu velmi společenskou.

„Nejprve se přišla skamarádit a následně se dala do prozkoumávání služebního vozidla. Strážníci ji opatrně odchytili a vypustili u řeky,“ uvedl.

To se ale kachně zjevně vůbec nezamlouvalo a vydala se zpátky za strážníky. „Po vypuštění u vody chtěla pokračovat dál s hlídkou. Nakonec ale přece jen zamířila zpátky do přírody, i když to dalo hodně přemlouvání,“ dodal Sejkora.

VIDEO: Do obchoďáku zabloudil srnec, zaujala ho prodejna s telefony

Zdá se, že v Pardubicích si zvířata, která běžně žijí ve volné přírodě, pozornost lidí oblíbila. Před pár dny řešili strážníci mladého srnce, který se zatoulal až do prodejny operátora v pardubickém Globusu.

