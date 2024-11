Pardubice splatily dluh sídlišti Dukla, má důstojné napojení na zbytek města

Moderní lávka přes železnici spojuje pardubické hlavní nádraží a čtvrť Dukla už od jara. Ovšem až nyní celá oblast vypadá, tak jak se sluší. Radnice totiž ukončila opravu ulice K Vápence, která k nadchodu vede. Až do minulého týdne přitom lidé museli chodit staveništěm.

„Občané z Dukly získávají komfortní spojení na vlakové nádraží. Investice stála 90 milionů korun, částečně byla krytá dotacemi. Vznikla tady kvalitní asfaltová komunikace s kruhovým objezdem,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.

Cyklisté mohou u lávky odstavit svá kola do stojanů, parkovací dům tam vznikne nejspíš v roce 2026. Původně město předpokládalo, že komunikaci a parkovací dům dokončí najednou se zhotovením lávky, to se nakonec nepodařilo. Od půlky prosince k lávce začne zajíždět autobusová linka číslo 6. „Linka 6 je páteřní linka, ve špičce jezdí v desetiminutovém intervalu. Pro tuto lokalitu to stačí,“ řekl ředitel dopravního podniku a zastupitel města za Společně pro Pardubice Tomáš Pelikán.

Lípy se spolku zachránit nepodařilo

Včetně přípravných prací trvala modernizace ulice K Vápence tři čtvrtě roku. Zahájení stavby komplikovalo několik věcí. Stavební práce komunikaci uzavřely a těžko se hledaly objízdné trasy pro tuto lokalitu, kde sídlí firmy. „Dále byly problémy s majetkoprávním vypořádáním,“ řekl Hrabal.

Město také řešilo spory o lipovou alej, která v ulici K Vápence byla. O záchranu dřevin se od roku 2020 snažil spolek Chráníme stromy, s investorem vedl spor o autobusové zálivy. „Chtěli jsme zachránit východní stranu aleje, byla asi třicet let stará a perfektně vysázená, stromy byly úplně zdravé,“ řekl Miroslav Seiner ze spolku.

Zbytečně podle něj padlo 11 lip. Vybudovaly se tři dlouhé autobusové zálivy, podle aktivistů stačily dva. Část aleje také padla kvůli výstavbě lávky přes kolejiště, s tím se nedalo mnoho dělat. Místo vykácených lip je náhradní výsadba. „Vysázené stromy budou mít stejnou ekologickou a estetickou hodnotu za 30 let. Než to bude stejné, my už tady nebudeme,“ řekl Miroslav Seiner.

Podle radních stromy zachránit nešlo, protože byly v ose nového veřejného osvětlení. „Pod stromy bylo vedení veřejného osvětlení. Přesazení by bylo komplikované, nákladné a s nejistým výsledkem,“ řekl primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Opravením ulice vlastně skončil letitý dluh města vůči lidem z Dukly, kteří často při cestě na nádraží přebíhali koleje, aby si nemuseli zacházet. Investice v lokalitě ještě nekončí, dopravní podnik tam připravuje stavbu parkovacího domu. Začít by se mohlo v létě příštího roku. Stavba nebude z obvyklého železobetonu, protože by vyšla na stovky tisíc korun. Parkovací dům s minimálně 300 místy bude mít levnější montovanou konstrukci.

