Řidiče s kradenými traktory za miliony zradila spojka, uvázl uprostřed města

Měla to být rychlá akce, která by zlodějům vydělala miliony, jenže skončila fiaskem.

Dva nové špičkové traktory John Deere za více než osm milionů korun zmizely v noci na pátek 10. června 2016 z oploceného areálu prodejce v Habrech na Havlíčkobrodsku. Policie se zprvu neměla čeho chytit a žádala o pomoc i veřejnost.

Zloději prostříhali drátěný plot, s traktory přejeli po poli k silnici I/38 za městem, naložili je a odvezli neznámo kam.

Kamerový systém na místě nebyl a nastartovat traktory bylo snadné. „U těchto traktorů jsou klíčky od dveří a zapalování všechny stejné,“ uvedl před soudem Jiří Novotný z poškozené firmy.

Krádež detailně popsal obžalovaný rumunský řidič Florin Szilágyi během úterního jednání pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové. Uvedl, že tehdy od svého zaměstnavatele dostal pokyn, aby se po vyložení nákladu plastových součástek na Slovensku přesunul do Česka a vyzvedl traktory.

Po půlnoci zastavil v blíže neurčené obci, počkal na příjezd dvou mužů, podle jeho slov Čechů, kteří ho navigovali až na místo, kde stály traktory. To, že nakládá drahé stroje po půlnoci uprostřed polí, mu prý nepřišlo divné.

„Domlouvali jsme se posunky, nerozuměl jsem jim. Nebyli jsme nijak schovaní, nevypadalo, že by pospíchali, byli v klidu. Jeden pořád telefonoval, druhý traktory naložil na návěs. Měli doklady, nemohl jsem vědět, že byly falešné,“ řekl Rumun.

Řidič se dlouho vyhýbal českému soudu

Nepřehlédnutelné zeleno-žluté stroje měl dovézt do Polska, jenže místo aby nepozorovaně proklouzl, zůstal stát na rušné silnici v Hradci Králové, kde se tahači porouchala spojka.

Majitel kamionu musel přivolat technika z autorizovaného servisu v Polsku a řidič na něj čekal ve společnosti, o kterou rozhodně nestál.

„Porouchala se spojka. Auto stálo uprostřed Hradce Králové, byli u něj řidič a dva policisté,“ popsal soudu ve svém prohlášení polský pracovník značkového servisu, který měl za úkol porouchaný tahač přepravit do Polska.

Policisté tou dobou ještě neměli zprávu, že se hledají dva kradené traktory, a Szilágyi tak mohl odjet do Polska. V tamním servisu už si ho ale po upozornění českých kolegů našli polští policisté. „Naznačovali mi, že jde o krádež,“ vypověděl řidič. Policie stroje zabavila a vrátila majitelům.

I když se na krádeži traktorů podílelo několik lidí, potrestán bude jen Szilágyi. Ten se hájil tím, že jej pro stroje do Česka poslal jeho zaměstnavatel. „On mne tam poslal, já jsem jen provedl to, co mi řekl. On je svědek a já jsem obviněný, tomu nerozumím,“ řekl Szilágyi, který se v Rumunsku tak dlouho vyhýbal českému soudu, až byl loni v listopadu zatčen, převezen do Česka a umístěn do vazební věznice.

Jeho bývalý zaměstnavatel tvrdí, že přepravu traktorů si objednala prostřednictvím dopravní burzy španělská společnost. Zástupce španělské firmy zase soudu sdělil, že obchoduje s jinými značkami a žádnou takovou objednávku nezadal. „Nemám pro to žádné logické vysvětlení,“ vzkázal soudu. Dva muži, kteří údajně stroje nakládali v Habrech na Havlíčkobrodsku, zůstávají neznámí.

Rumunský řidič se proti čtyřletému nepodmíněnému trestu ve věznici s ostrahou odvolal. Traktory se vrátily majiteli v pořádku. Celková výše škody nepovedené krádeže tak činí pouze 2 900 korun za prostříhaný plot.