Požár továrny na letadla ve Vysokém Mýtě řeší policie jako obecné ohrožení

V hale hořelo 21. dubna. „V souvislosti s touto událostí nemáme zadrženou žádnou osobu. Způsobená škoda zatím nebyla vyčíslena,“ uvedla mluvčí. Další informace policie sdělovat nebude, případem se zabývají krajští kriminalisté, dodala.
Požár zasáhl letadlo v hangáru, budovu oheň významně nepoškodil. Při požáru se nikdo nezranil. Hasiči už před časem předali událost policii, podle mluvčí krajských hasičů pracovali s více verzemi vzniku požáru, od technických problémů po úmyslné zapálení.
Podle informací Seznam Zpráv byli u ohně zachyceni dva lidé maskovaní v kuklách. Policie ani manažer firmy to nekomentovali.
Firma JMB Aircraft vznikla v roce 2010 jako producent letounu VL3, který navrhla firma Vanessa Air a dříve jej vyráběla společnost Aveko. Letoun je dvoumístní a ultralehký, uvádí společnost na svém webu. Podle výroční zprávy měla firma předloni více než 100 pracovníků a obrat 445 milionů korun.