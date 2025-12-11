Od neděle zdraží jízdné a cesta z Pardubic do Hradce zabere 14 minut

Autor:
  15:38
Konec roku bývá tradičně spojen s novými jízdními řády a dalšími novinkami. Letošní změny v Pardubickém kraji až na citelnější zdražení krajských jízdenek nebudou tak přelomové jako v jiných letech. Největší novinky v podobě moderních vlaků a nové mobilní aplikace Iredo, která umožňuje nákup jízdenek online za stejné ceny jako při dosavadním používání čipové karty, byly zavedeny ještě před změnou grafikonu.
Bateriové vlaky mají začít jezdit ve Zlínském kraji od prosince 2029.

Bateriové vlaky mají začít jezdit ve Zlínském kraji od prosince 2029. | foto: Pardubický kraj

V tichosti začala fungovat nová aplikace Iredo. (2. prosince 2025)
V tichosti začala fungovat nová aplikace Iredo. (2. prosince 2025)
V tichosti začala fungovat nová aplikace Iredo. (2. prosince 2025)
V tichosti začala fungovat nová aplikace Iredo. (2. prosince 2025)
15 fotografií

Jízdenku si lze rychle a bez čekání ve frontě koupit přímo z telefonu od 1. prosince. Intuitivní aplikace, která procházela více než měsíčním testováním, se na rozdíl od původní verze povedla a cestující si ji pochvalují. Radost z nové aplikace však pokazí skokové zdražení, které na 14. prosince oznámil Pardubický kraj. V průměru půjdou ceny nahoru o 19 procent, z toho u jednotlivých jízdenek přibližně o 21 procent. Naposledy tarif Iredo zdražoval před dvěma lety.

Změny v dopravě od 14. prosince

  • průměrné navýšení cen v rámci tarifu Iredo o 19 %, z toho u jednotlivých jízdenek přibližně o 21 %, u vícedenních jízdenek s platností 30 a více dní přibližně o 14 %
  • nový přímý spěšný vlak mezi Hradcem Králové a Pardubicemi zvládne trasu bez zastavení v Rosicích za 14 minut
  • nízkopodlažní soupravy RegioPanter na Os a Sp mezi Kolínem a Českou Třebovou

„Úpravy tarifů i přepravních podmínek vychází z potřeby reagovat na dlouhodobý vývoj cenové hladiny spolupracujících dopravců, zároveň je nutné udržet atraktivitu systému Iredo pro pravidelné cestující. Důraz jsme kladli na to, aby se posilovala výhodnost využití čipových karet a nové mobilní aplikace jako moderního kanálu plateb a aby rodiny mohly i nadále cestovat za příznivé ceny,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Ladislav Valtr.

Například jízdné z Chrudimi do Hradce Králové stoupne o 12 korun. Kdo si jízdenku koupí pomocí volně dostupné mobilní aplikace nebo třeba již dříve pořízené čipové karty, zaplatí 60 korun, kdo bude platit hotově nebo bankovní kartou, bude ho to stát o 10 korun víc. S narůstající vzdáleností cenový rozdíl poroste. Do soboty cesta z Králík do Pardubic vyjde s pomocí aplikace na 112 korun, od neděle už na 140. Zhruba o 14 procent půjdou nahoru vícedenní jízdenky s platností 30 a více dní.

I přes zdražení zůstane krajský tarif výhodnější než obyčejné jízdné Českých drah (ČD), které od neděle stoupne o zhruba tři procenta. V porovnání se zákaznickým jízdným národního dopravce Iredo už zdaleka tak výhodné nebude.

Jízdenku koupí v mobilu. Nová aplikace ušetří čas cestujícím na východě Čech

Cestující by na druhou stranu mohly obměkčit nové soupravy, které ČD z Ústeckého kraje přesunuly na východ Čech. Nízkopodlažní jednotky RegioPanter jsou nasazovány na osobní vlaky mezi Kolínem, Pardubicemi a Českou Třebovou, popř. Svitavami.

Jeden z těchto spěšných vlaků se jako nový spoj Sp 1491 v pracovní dny vydá z Pardubic až do Brna. Z Pardubic jako pokračování osobního vlaku z Kolína vyjede ve 4. 57 do České Třebové, odkud bude v 5. 47 dále pokračovat jako rychlík R 861 do Brna. „Zlepší se tak ranní spojení ve směru na jižní Moravu i pro západní část Pardubického kraje,“ uvedl mluvčí ČD Petr Pošta.

Ještě většího zatraktivnění se dočká vlaková zastávka Pardubice centrum. Od nového grafikonu zde budou začínat a končit všechny spoje jedoucí směrem na Havlíčkův Brod. Hojně si na tuto možnost navykli cestující mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.

Z Hradce rychleji

Každý pátek budou mít možnost využít také nového posilového spěšného vlaku, který cestu mezi Hradcem Králové a Pardubicemi zdolá bez zastavení v Rosicích za rekordních čas.

„Tento vlak tak poprvé překoná vzdálenost mezi oběma hlavními nádražími v krajských městech za pouhých 14 minut. Prodlouží se totiž úsek, na kterém mohou jet vlaky rychlostí až 160 km/h. Dosud tak rychle mohou jezdit pouze mezi Opatovicemi nad Labem a Stéblovou, nově to bude možné až před Pardubice-Rosice nad Labem,“ poznamenal mluvčí ČD. O minutu kratší bude i cesta ostatních spěšných vlaků, ty však pokaždé zastaví v Rosicích.

O něco větší vytíženost regionálních spojů a rychlíků může nastat na trase mezi Pardubicemi a Českou Třebovou, kde si řada lidí o pár minut krátila cestu nástupem do některého z EC či IC vlaků na trase Praha–Ostrava. Od neděle budou tyto vlaky povinně místenkové. Na regionální trati mezi Chocní a Vysokým Mýtem budou vlaky v ranní špičce jezdit asi každou půlhodinu.

Z celostátního pohledu bude hlavní novinkou pro cestující na východě Čech zavedení nových přímých spojů Railjet z Pardubic a České Třebové do Klagenfurtu a Villachu, atraktivního prázdninového regionu pro zimní i letní rekreaci. Přímé vlaky pojedou oběma směry třikrát denně a díky novému Koralmskému tunelu v Rakousku nabídnou do Korutan o hodinu a čtvrt rychlejší spojení.

„Rychleji oproti dnešku pojedou také přímé vlaky z Pardubic do Berlína, se kterými bude cesta kratší o hodinu a u spojů ComfortJet přesáhne jen něco pět hodin jízdy. Od května 2026 pojedou také do Hamburku a Kielu,“ uvedl za České dráhy Petr Šťáhlavský. Ve vlacích Baltic Expres budou nově zavedeny restaurační vozy.

17. července 2025

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zneškodnila lupiče ze zlatnictví. Ten chvat mám asi z filmu, říká hrdinka

Premium
Samira Slavickaité v listopadu 2025 zadržela lupiče. Ředitel Krajského...

Jako hrdinka se necítí, přitom o ní mluví lidé napříč republikou. Teprve osmnáctiletá Samira Slavickaité byla jediná, kdo se před dvěma týdny během loupežného přepadení zlatnictví na třídě Míru v...

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Obchvat Pardubic je otevřený, v napojení na starou silnici hned stály kolony

Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou...

Tři roky trvala stavba severovýchodního obchvatu Pardubic, na který město čekalo desítky let. Hodinu před pátečním polednem na novou přeložku silnice I/36, od které se očekává, že částečně uleví od...

V centru Hlinska shořel obchod s elektrem, požár ohrožoval i nedaleké roubenky

Denní světlo odhalilo rozsah zkázy. (5. prosince 2025)

Jeden z největších požárů za několik desítek let mají za sebou hasiči v centru Hlinska. Až nad ránem se u památkové rezervace Betlém podařilo uhasit budovu elektroprodejny s kancelářemi, kde začalo...

Od neděle zdraží jízdné a cesta z Pardubic do Hradce zabere 14 minut

Bateriové vlaky mají začít jezdit ve Zlínském kraji od prosince 2029.

Konec roku bývá tradičně spojen s novými jízdními řády a dalšími novinkami. Letošní změny v Pardubickém kraji až na citelnější zdražení krajských jízdenek nebudou tak přelomové jako v jiných letech....

11. prosince 2025  15:38

Nevole kvůli školám. V Chrudimi měsíc před zápisy prvňáků ruší spádovost

Základní škola Dr. Jana Malíka v Chrudimi je nejvyhlášenější školou v okolí....

Zastupitelé Chrudimi změnili měsíc před zápisy do prvních tříd systém, podle něhož se odehrají. Děti, které bydlí na dohled od některé ze základních škol, už v ní automaticky nemají zajištěné místo v...

11. prosince 2025  10:21,  aktualizováno  15:21

Pardubice budou mít za rok a půl další parkovací dům. Větší a levnější

Terminál Jih má být přímo propojen s parkovacím domem a také s lávkou, která...

V Pardubicích u nádraží by měli za rok a půl otevřít nový parkovací dům. Dopravní podnik vybral vítěze výběrového řízení, který nabídl nízkou cenu a nečekaně vysoký počet parkovacích míst. Vydělat by...

10. prosince 2025  15:38

Pojišťovna přece jen bude mít nové sídlo, v Pardubicích ho postaví do čtyř let

Vizualizace budoucí podoby nového sídla ČSOB Pojišťovny (10. prosince 2025)

Za pár týdnů to bude už patnáct let, co šly k zemi poslední zbytky továrny Prokopka v centru Pardubic. A přesně tak dlouho rostou na parcele vedle Palackého třídy náletové břízky a křoví. Do čtyř let...

10. prosince 2025  10:39

Lány zkrášlí ozdoby českých sklářů, první dámu nadchla kombinace bílé a zlaté

Kateřina Šrámková (vlevo) předala zlatobílou kolekci od českých sklářů první...

Barokní zámek Lány obohatila nová zlato-bílá kolekce ručně foukaných a malovaných skleněných ozdob, kterou věnovali skláři ze sklárny Koulier z Oflendy u Hlinska přímo do rukou prezidenta Petra Pavla...

9. prosince 2025  13:20

Tradice zářícího domu se zrodila díky žádosti o ruku, pro někoho je posledním zážitkem

Na osvětlený dům v Libišanech se jezdí dívat tisíce lidí. (9. prosince 2025)

V Libišanech na Pardubicku opět září dům, který se za poslední roky stal symbolem vánoční atmosféry pro celý region. Manželé Hlouškovi svou každoročně vymazlenou výzdobu posunuli zase o úroveň výš a...

9. prosince 2025  11:26

Dialýza v Ústí míří k rekordním číslům, podle lékařů je nejlepší dárce příbuzný

Barbora Brožková na dialyzačním středisku v Ústí nad Orlicí s vedoucí sestrou...

Přes 23 milionů litrů očištěné krve pomohlo dál žít pacientům, kteří v posledních 30 letech prošli dialyzačním střediskem v Ústí nad Orlicí. V letošním roce se našel rekordní počet dárců. Jedním z...

8. prosince 2025  16:06

Dvacet let sporů a spalovna stále v nedohlednu. Rybitví ji chce zastavit

Na prohlídku spalovny v Rybitví přijela delegace ze Senátu. (27. února 2024)

Obec Rybitví chce blokovat zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů změnou územního plánu. Investor se může obrátit na soud. Běží mu roční lhůta, kdy to lze udělat. Firma AVE CZ se snaží projekt u...

8. prosince 2025  10:33

Pardubice - Hradec 1:0, domácí v derby využili Čechovo vyloučení, rozhodl Lurvink

Pardubický obránce Louis Lurvink (vlevo) se společně s Abdullahim Tankem raduje...

Pardubičtí fotbalisté před týdnem obrali Spartu na jejím stadionu na Letné, teď v Chance Lize zaznamenali další velké vítězství. V neděli totiž ve východočeském derby zdolali Hradec Králové 1:0, k...

7. prosince 2025  18:04,  aktualizováno  20:40

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

7. prosince 2025  14:20,  aktualizováno  19:34

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Triumf nad Spartou jako bič. Budeme se bít ze všech sil, zní z Pardubic před derby

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Senzační vítězství 4:2 nad Spartou na Letné z minulého týdne má pro pardubické fotbalisty dvě roviny. První je ta, že v klubu po dlouhé době mohl zavládnout čirý optimismus a dobrý pocit z toho, že...

7. prosince 2025  11:25

Boom nových knihoven, otevřou se ve Skutči, České Třebové a Vysokém Mýtě

Návrhy nové knihovny ve Vysokém Mýtě, která má vyjít na 50 milionů korun.

Vysoké Mýto přestaví za více než 50 milionů korun knihovnu, která nebude plnit jen výpůjční roli. Ve Skutči a České Třebové se stavbou už finišují.

7. prosince 2025  8:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.