Spoj do Pardubic lidem nechybí, žádané autobusy do Brna ale váznou

Moravská Třebová je jedno z mála větších měst Pardubického kraje, ze kterého se cestující přímým spojem nedostanou s jednou malou výjimkou do žádného krajského města. Kdo chce vyrazit ráno do Pardubic, nejpohodlnějším dopravním prostředkem je vlak. Cesta trvá s přestupem v České Třebové minimálně 1 hodinu a 10 minut. Kdo by rád dojížděl do bližšího Brna, musí si přičíst 20 až 40 minut navíc.

Lidé ze vzdálenějšího Jevíčka mohou na cesty do Pardubic zapomenout úplně. Představa dvouhodinové cesty odradí i ty nejotrlejší.

Co je však zajímavé, nikomu odtud přímé spoje do Pardubic příliš nechybí. „I když jsme součástí Pardubického kraje, nejčastěji se lidé ozývají na absenci přímé linky do Brna,“ říká místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil.

Na periferní oblasti Moravskotřebovska, která do roku 1948 byla součástí Moravy a ještě do roku 1960 spadala pod Brno, se ukazuje, že přirozená spádovost území ne vždy odpovídá dnešnímu administrativnímu zařazení.

Ačkoli obce dlouhodobě volají, aby krajské samosprávy přímý spoj k cestám do škol a za lékaři obnovily, efektivita této snahy je velmi malá. Kraje v rámci své dopravní obslužnosti zajímá jen jejich území. Argumenty jsou pořád stejné. Nekompatibilita integrovaných dopravních systémů a samozřejmě finanční stránka věci. Nikdo nechce platit autobusy, které jezdí do cizího kraje.

„Už jsme na to doplatili před zhruba čtyřmi lety, kdy byla zastavena osobní vlaková doprava mezi Pardubickým a Jihomoravským krajem. Na vlaky už dnes můžeme zapomenout. Těmi už nikdo nebude jezdit i vzhledem k tomu, jak je nádraží od města daleko. Ale ty autobusy ještě mají šanci, protože nasednout na náměstí a vystoupit v Brně, to je pořád pohodlné,“ upírá naděje na znovuobnovení přímé autobusové linky Moravská Třebová – Brno starosta Jevíčka Dušan Pávek.

Dlouho propíraný spoj je ukázkou efektivity, či spíše neefektivity plánování dopravní obslužnosti. Kromě čtyř ranních a tří odpoledních spojů do a z Rájce-Jestřebí, u nichž je zajištěn přestup na vlaky, o znovuobnovení přímé autobusové linky usiluje soukromý dopravce, který o vydání licence požádal loni v říjnu.

Licenci však autobusovému dopravci z Prostějova nechtěl kraj dlouho udělit, kromě papírové války nebyly o záměru informováni ani starostové obcí. Teď se zdá, že by se situace mohla změnit.

„Dopravci byla udělena licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy, a to k 1. červenci 2024. V současné době čeká dopravní úřad na předložení jízdních řádů, ze kterých bude teprve zřejmé, kdy dopravce zahájí autobusovou dopravu. S ohledem na chyby a nedostatky v žádosti nebylo možné tuto licenci udělit dříve,“ sdělil na dotaz mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Podle dopravce by se přímý spoj z Moravské Třebové do Brna měl otočit hned několikrát. Přesné jízdní řády zatím známé nejsou.

„Chystáme je. Zkoumáme, zdali autobusy můžou v naplánovaných časech jezdit. Vychází to na tři otočky denně. Tři páry spojů tam a zpět ráno, odpoledne a večer. Budeme zastavovat Moravská Třebová, Chornice, Jevíčko, Velké Opatovice, Boskovice a Brno včetně menších zastávek, přes které spoj kdysi jezdil,“ řekl majitel dopravní společnosti Retrobus Prostějov Tomáš Studený s příslibem, že na začátku července i s ohledem na udělenou licenci musejí autobusy vyjet. „Přes 1. červenec nejede vlak,“ ujistil.