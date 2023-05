Postavili terminál za 120 milionů, je ale daleko. Autobusy tam jezdit nebudou

Bývalé vedení Heřmanova Městce prosadilo velkorysou stavbu nového terminálu u vlakového nádraží na okraji města. Politici, kteří je na radnici po podzimních volbách vystřídali, ale soudí, že terminál byl zbytečně drahý a že stojí na nevhodném místě, příliš daleko od škol, obchodů, lékařů a úřadů.

Společně se zástupci kraje se radní dohodli, že od 11. června, kdy se mění jízdní řády, bude na nové nádraží jezdit jen menší část autobusů. Ostatní budou i nadále stavět na tamním náměstí tak, jak byli lidé dosud zvyklí.

„Snažíme se vyjít vstříc hlavně seniorům a školákům, které by čekala nepříjemná, téměř kilometr dlouhá cesta na terminál, což by omezovalo školní výuku či přinášelo problémy v deštivých dnech,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš (ODS).

„Bylo by opravdu nešťastné, aby děti z Klešic ráno projely autobusem pár metrů od své základní školy a musely vystoupit až na terminálu. Pak by i prvňáčkové šli necelý kilometr zase zpátky,“ uvedl starosta Heřmanova Městce Aleš Jiroutek (Patrioti Heřmanova Městce).

Na náměstí je základní škola pro 800 žáků, polovina jich dojíždí z okolních obcí. Jsou zde i ordinace dětských, praktických, rehabilitačních a zubních lékařů.

Funguje tu radnice se stavebním a matričním úřadem a sociálním odborem pro více jak dvacet okolních obcí. Navíc nelze mluvit o nějaké návaznosti autobusových spojů na vlakové. Cesta od terminálu do centra taky nikoho moc nenadchne, protože vede podél rušné silnice I/17.

„Na terminál samozřejmě některé linky jezdit budou, chceme v následujícím půlroce vyhodnocovat data a ohlasy od cestujících, abychom pak mohli s jízdními řády více hýbat dle toho, jak potřebujeme, a samozřejmě s ohledem na názor radnice,“ uvedl Kortyš.

Terminál měl uvolnit parkovací místa

Bývalý starosta Heřmanova Městce Josef Kozel (Živé město Heřmanův Městec) dění kolem nádraží nekomentoval. „K terminálu se nebudu vyjadřovat,“ uvedl.

Bývalé vedení města si od terminálu slibovalo vymístění autobusů z náměstí a uvolnění parkovacích míst v centru, neboť zde řidiči odstavují své vozy. Na akci byla v zastupitelstvu dlouhodobě shoda.

Mohlo by se zdát, že řešení je jednoduché, že stačí, aby autobusy zastavovaly jak na náměstí, tak na novém terminálu. To by ale prodloužilo trasy autobusů, zabralo více času a stálo i více peněz. Kraj na to nepřistoupil.

Na druhou stranu město zaplatilo za terminál kolem 120 milionů korun, což je i při více než padesátimilionové dotaci obrovská částka na město s necelými pěti tisíci obyvateli. A tak by bylo absurdní, kdyby jej nevyužívalo.

„Musíme postupně autobusy na terminál přesunout, ale bude to těžké. Jsou města, kde je běžné, že nádraží je kilometr od centra, ale u nás jsou lidé zvyklí, že autobus staví na náměstí, kde jsou školy, úřady i lékaři,“ řekl starosta Heřmanova Městce Aleš Jiroutek. Co bude dál, se ukáže až po zkušebním období.

„Já osobně chci, aby i do budoucna minimálně důležité školní a dělnické spoje měly i nadále zajištěn výstup a nástup na náměstí Míru, protože to je nejen pro naše občany nejkomfortnější řešení,“ zdůraznil.

Problémy má Heřmanův Městec i s dokončením samotné stavby nádraží. Město ji stále nepřevzalo, i když měla být hotova už loni v prosinci. Terminál s autobusovými zastávkami je zastřešený a má uzavřenou a vytápěnou čekárnu i sociální zázemí pro cestující, řidiče a městskou policii. Vznikla zde i nová parkovací místa a stojany na kola.