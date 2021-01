Jízdenky v pardubické MHD podraží, ceny dlouhodobých se změní minimálně

Pandemie koronaviru zasáhla mnoho firem. Jedním z odvětví, které inkasovalo nejtvrdší úder, je doprava, a to i ta městská.

Výjimkou není pardubický dopravní podnik, který za rok 2020 počítá citelné ztráty.

„Tržby se nám oproti roku 2019 propadly zhruba o 30 milionů korun. Něco jsme dokázali uspořit, ale i tak budeme ve ztrátě v řádech milionů. Nečeká nás lehké období,“ uvedl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán s tím, že jen v listopadu byl propad v počtu pasažérů meziročně 60 procent.

„V prosinci to bude zřejmě podobné, konečná čísla za rok budeme mít na konci ledna, ale jasné je, že moc pěkná nebudou,“ dodal.

Je tak vlastně logické, že se dopraváci rozhodli letos zdražit jízdné. Byť podle Pelikána nelze zřejmě letní zvednutí cen dávat do souvislosti s „čínskou chřipkou“.

„Koronavirus je jedna věc, ale hlavní důvody zdražení jsou jiné. Musíme si uvědomit, že poslední úprava cen proběhla v roce 2017. A za ty poslední čtyři roky jednak výrazně stoupla cena práce, ale notně se zvedla i inflace. Zdražení by nemělo být nějak razantní, ale část nákladů musíme přenést na pasažéry. Myslím si, že ceny půjdou nahoru v druhé polovině léta,“ uvedl Tomáš Pelikán.

Nejvíce by si měli podle něj připlatit uživatelé papírových jízdenek. Dopravnímu podniku se totiž nevyplatí jejich přesun k zákazníkům.

„Značnou část jejich konečné ceny spolyká výroba a distribuce. Budeme cenově tlačit na to, aby papírové lístky vlastně postupně vymizely. To je náš cíl,“ uvedl Tomáš Pelikán, který se zřejmě od státu nedočká žádné kompenzace za notný výpadek příjmů.

Nebo lépe řečeno, podnik nedostane nic za hromadnou dopravu, naopak výpadek u zájezdových autobusů stát uhradil v plné výši. „Tohle mne trochu překvapilo. Celorepublikově přišly dopravní podniky při provozu MHD o více než dvě miliardy za rok. Stát na to nedá korunu. A doplňkové zájezdové podnikání bylo hrazeno ze sta procent. V tom mi chybí logika,“ doplnil Pelikán.

Opozice chce konec jízdného zdarma

V rámci boje o vylepšení rozpočtu dopravního podniku se nabízí zrušení bezplatného jízdného pro důchodce, které radnice spustila v tomto volebním období. Například podle lídra opozičních Pardubáků Františka Brendla by to měl být první krok politiků.

„Budeme chtít, aby skončily slevy pro důchodce, ne aby to opět vše zaplatila produktivní část populace, která je momentálně zašlapávána do země. Ostatně město jí už zdražilo popelnice a vodu. Teď je na řadě doprava, to je špatně,“ uvedl Brendl s tím, že by město mělo opět zavést paušál 400 korun, za který mohli důchodci neomezeně využívat MHD celý rok.

„Myslím, že to není vysoká cena. Lidé by to sotva nějak pocítili a město by kvůli tomu ročně ušetřilo necelých 10 milionů korun,“ dodal Brendl.

Podle Pelikána je však dopravákům vlastně jedno, kdo za důchodce platí, protože peníze za ně posílá podniku radnice. „Jasné je, že by ušetřilo město, které nám každý rok posílá na provoz velkou dotaci. Ta momentálně činí 198 milionů ročně, plus osm milionů přijde jako kompenzace za cestování důchodců,“ doplnil Pelikán.