VIDEO: Senior zazmatkoval a najel na dálnici do protisměru, policistům nezapíral

  15:16
Těžko pochopitelný hazard předvedl na dálnici D35 na Pardubicku sedmasedmdesátiletý senior v červeném renaultu. Na nájezdové větvi mimoúrovňové křižovatky najel na dálnici do protisměru a v levém pruhu pokračoval ve směru na Olomouc. Nikomu se naštěstí nic nestalo.

Riskantní jízdu u Opatovic nad Labem řidič absolvoval v minulém týdnu. Jak dokládají kamerové záznamy, nejistě se choval už při nájezdu na samotnou dálnici, kdy pomalou jízdou omezil další auto za sebou. Zda řidič vjel na dálnici omylem a jen se chtěl za každou cenu dostat zpátky, policie neuvedla. Každopádně zvolil k tomu nejhorší možnou variantu. Volant otočil do protisměru.

Kolemjedoucí řidiči zalarmovali tísňovou linku 158 a policejní hlídky začaly ihned po dálničním hazardérovi pátrat, aby ho zastavily.

„Na dálnici jsme řidiče nevypátrali, podařilo se to operativně pátrací činností. Policisté následně ztotožnili nejen uvedené červené vozidlo, ale i jeho řidiče,“ sdělila policejní mluvčí Dita Holečková.

Zda si sedmasedmdesátiletý řidič byl své chyby vědom a sjel z dálnice na sjezdu o pár set metrů dál nebo pokračoval devět kilometrů na další křižovatku do Rokytna, není jasné.

Policistům po zastavení mimo dálnici potvrdil, že v nesprávném směru jel skutečně on. „Po provedené lustraci a dechové zkoušce, která byla s negativním výsledkem, kolegové přestupek v dopravě vyřešili udělením pokuty,“ dodala Holečková.

Jízda v protisměru na dálnici se tu a tam objevuje. Naposledy se na dálnici D35 podobná situace ovšem s mnohem horšími následky stala loni na podzim, kdy devětačtyřicetiletá řidička poblíž Dašic způsobila po sobě hned dvě vážné nehody. K dalším incidentům zde došlo i v minulosti.

Policie apeluje na řidiče, že pokud už někdo nejzákladnější pravidlo při jízdě po dálnici poruší, musí co nejdřív vozidlo zastavit na krajnici nebo v odstavném pruhu.

„Oblečte si reflexní vestu a opusťte vozidlo, nejlépe jděte za svodidla. Umístěte výstražný trojúhelník minimálně 100 metrů před vozidlo a zavolejte na linku 158 a počkejte na příjezd hlídky na místo,“ říká k základním pravidlům policejní mluvčí.

