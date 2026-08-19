Černá pasažérka vyváděla na ulici. Sahala po pistoli a hrozila, že se pořeže

Všechno začalo jako běžná kontrola v autobuse městské hromadné dopravy, když revizor přistihl dvacetiletou ženu bez jízdenky. Ta se však pod vlivem návykových látek rozhodla vyřešit situaci po svém, nespolupracovala a na hlavním nádraží se dala na útěk. Daleko ale nedoběhla, protože na místě už byla hlídka městské policie, které se podařilo ženu zastavit.
„V celé věci šlo pouze o zjištění totožnosti cestující, která ale místo součinnosti začala předvádět divadlo,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
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Žena se nejprve před hlídkou pokusila sesunout na zem v předstíraném záchvatu, nejspíš aby celou věc uhrála na zdravotní komplikace. Když jí pokus nevyšel, vytáhla žiletku a pokusila se pořezat.
„Tomu strážníci zabránili s využitím donucovacích prostředků. Zároveň ale museli použít donucovací prostředky také na jejího sedmadvacetiletého přítele, který nedbal výzev a do situace se snažil vložit,“ řekl Sejkora.
Ve vyhrocené situaci se žena začala sápat po služební zbrani jednoho ze strážníků. Ani to jí však nevyšlo, a kvůli agresivitě tak dostala na ruce pouta.
Podle strážníků její stav vykazoval známky psychického rozrušení i možného užití návykových látek, proto raději přivolali záchrannou službu. Jejího partnera se jim mezitím podařilo udržet opodál.
Po několika minutách se ale vrátil a za každou cenu chtěl jet se svou milou. Nakonec si proto sám způsobil žiletkou řezné poranění na ruce. Záchranáři tak místo jednoho pacienta převáželi v doprovodu městské policie rovnou dva.
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Ani v nemocnici se ale situace neuklidnila, naopak se mužovo agresivní chování vůči strážníkům stupňovalo.
„Ve chvíli, kdy měla být jeho milá odvedena na jiné oddělení, se pokusil všemu zabránit a opakovaně se pokoušel odstrčit strážníka z cesty a napadal jej. Opět tedy došlo na hmaty a chvaty sebeobrany. Po odvedení pacientky na uzavřené oddělení byl muž s řeznou ránou zklidněn a následně také ošetřen,“ dodal Sejkora s tím, že se celá událost nakonec táhla více než dvě hodiny.