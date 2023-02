Svitavská nemocnice má nové JIP, dělníci se na stavbu dostávali oknem

Po investicích Pardubického kraje do nemocnic v Ústí nad Orlicí, Pardubicích a Moravské Třebové, se dočkaly i Svitavy. A hned šlo o rekonstrukci, která nemohla ani na chvíli omezit poskytovanou zdravotní péči.

Předmětem stavby, která trvala jen něco málo přes půl roku, bylo sdružení interní a chirurgické jednotky intenzivní péče (JIP) a rekonstrukce oddělení ARO s důrazem na minimální zásah do stávající budovy.

Doteď se jednotlivá pracoviště nacházela na dvou různých místech nemocnice. Výhodou nových otevřených prostor na jednom patře je sdílení specializovaného vybavení a personálu.

„Všechny jednotky intenzivní péče jsou v jednom prostoru, ovšem mohou fungovat samostatně. Nespornou výhodou je sdílení drahé přístrojové techniky včetně ultrazvuku. Nehledě na to, že centralizace je v dnešní medicíně trendem. Tato rekonstrukce zároveň umožňuje rozšíření kapacity lůžkového fondu intenzivní péče,“ řekl primář svitavského oddělení ARO a náměstek léčebné péče Svitavské nemocnice Pavel Kunčák k investici za 58 milionů korun.

Technické zajímavosti stavby jediný vstup na stavbu v 2. NP byl oknem šířky 1250 mm a stavebním výtahem specialitou bylo mezi 2. a 4.NP osazování požárního vzduchotechnického potrubí vnitřní šachtou horolezcem ve vzduchotechnickém potrubí je 22 kusů tlumičů hluku, 40 kusů hepafiltrů a 1117 bm potrubí slaboproudé rozvody obsahují 17 444 bm kabelů

Prostory pro čtyři lůžka na chirurgické JIP, sedm na oddělení interní JIP a pět na oddělení ARO budou jiným světem hlavně pro interní JIP dosud umístěnou v zastaralých prostorách nemocnice, které na přebudování teprve čekají. Rekonstrukce umožní v případě potřeby navýšení na 19 lůžek.

„Těšíme se na nové prostory, jde o největší jednotku intenzivní péče široko daleko i v kontextu fakultních nemocnic. Zároveň se trochu obáváme, jak to všechno zvládneme z personálního hlediska. Hlavně sestřiček je málo, což je problém hlavně při sestavování směn,“ popsal anesteziolog Jiří Uher, který si pochvaluje hlavně 4 uzavřená lůžka s přetlakovou i podtlakovou ventilací, která zamezuje přenosu kapénkové nákazy, což byl problém zejména během covidu.

Logisticky náročná byla rekonstrukce i pro stavební firmu, která pracovala na tři etapy a za provozu. „Nepamatuji se, že bychom se v rámci nějaké zakázky dostávali na stavbu oknem ve druhém nadzemním podlaží,“ popsal místy nestandardní pracovní úkony šéf stavební firmy Marhold Lukáš Skokan.

Jak se stavařům práce ve Svitavské nemocnici povedla, se může dnes v rámci dnů otevřených dveří od 9 do 16 hodin přesvědčit i veřejnost.

Součásti investice podpořené z evropských peněz programu REACT EU jsou nejen modernizované sály, ale i technické vybavení za 81 milionů korun jako jsou nové přístroje CT, ultrazvuk či rentgeny.

Sloučení jednotek JIP a ARO je teprve začátkem modernizace nemocnice, která odstartovala v roce 2004 otevřením nového vstupního objektu. Do dvou let by se mělo stěhovat výjezdové stanoviště záchranářů k budovanému obchvatu.

„Už dnes tam připravujeme úpravu terénu, připravujeme pozemek, aby se mohlo začít,“ uvedl starosta Svitav David Šimek.

V plánu je vybudování jednotného zázemí ambulancí a lůžek pro příjem a ošetření ambulantních pacientů.

„Investice za 58 milionů korun je předpokladem pro to, abychom v dalších letech mohli přistoupit k výstavbě nových částí nemocnice. Velmi pravděpodobně to bude logisticky ještě komplikovanější, než to bylo v Ústí nad Orlicí nebo v Pardubicích. Tady se bude za provozu de facto odstraňovat budova z 19. století, a to po částech, vždy s výstavbou nového pavilonu,“ řekl hejtman Martin Netolický k investici s prvotními náklady kolem 700 milionů korun. „V nových cenách se bavíme zřejmě o cenách kolem miliardy,“ dodal.