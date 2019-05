Foglarova inspirace Jindra Hojer napsal knihu hlavolamů

Na pardubickém nádraží bylo ve čtvrtek živěji než obvykle. A nebylo to tím, že by zde lidé čekali na odjezd vlaků. Necelé dvě stovky lidí sem před knihkupectví Mozaika přišly pozdravit Jindru Hojera a nechat si od něj podepsat jeho knihu.



„Sbíral jsem hlavolamy a luštil je pro legraci, aby mozkové závity neztvrdly. V poslední době jsem četl v novinách, že matematika je noční můrou pro žáky u maturit. S dětmi je potřeba pracovat odmala,“ řekl Jindra Hojer.

Na autogramiádě si vypůjčil citát maďarsko-amerického matematika George Pólya, že i řešení matematických a logických problémů je praktické umění. „Logice se učíme stejně tak, jako například plavat, lyžovat anebo chodit - tím že danou činnost vykonáváme a zkoušíme,“ řekl Hojer.

Každá kapitola obsahuje popis a návod, jak hlavolam řešit, dále cvičný příklad s řešením a řadu cvičných příkladů. Knížkou provází sám autor v kreslené podobě a radí, jak které úlohy efektivně řešit.

„Jsou určeny pro kohokoli. V knížce je samozřejmě i návod, příklad, a úlohy a vzadu najdou čtenáři výsledky,“ popisuje Hojer, který žije v Domově pro seniory Dubina.

Pomocí crowdfundingové sbírky vyšlo 2 000 výtisků

Kniha vyšla v nákladu 2 000 výtisků pomocí crowdfundingové sbírky. Na kampani, která měla knihu zaplatit, se však vybralo 300 tisíc korun. To pokryje náklady a tisk knihy a zároveň tisk další připravované Hojerovy knihy. „Oslovil mě sám Jindra Hojer, zda bychom mu knihu nevydali. Vydali jsme ji jako sešit s kroužkovou vazbou, aby se s ním dobře pracovalo a nezavíral se. Určena je všem, kdo se chce naučit logicky myslet, i pro seniory,“ řekl nakladatel knihy Lukáš Zeman.

Jindra Hojer psal knihu na psacím stroji, což je v knize částečně ponecháno jako autentický prvek. Součástí je i česko-matematický slovník, jehož je Hojer „vynálezcem.“

Závěr knihy je věnován samotnému Jindru Hojerovi, který v několika etapách představí významné okamžiky svého života – jak ty veselé, tak i méně veselé až smutné. Už nyní finišují s další Hojerovou knihou, která vyjde v létě. „Bude se jmenovat Střípky ze života Jindry Hojera, kde budou jeho příběhy a povídky, a to ať již vymyšlené, nebo to, co prožil na svých cestách po Řecku nebo Itálii. Součástí budou i příběhy ze života pana Šmodrchy, což je Jindrova smyšlená postava,“ popsal Zeman knihu, která by měla vyjít k Hojerovým 95. narozeninám.

Novinku si přišla od Jindry Hojera nechat podepsat i Alena Čejková. „Mám ji pro vnuka. Je v šesté třídě a ráda bych ho těmi hlavolamy přitáhla k matematice a logickému myšlení,“ řekla. Hojer v mládí chodil do skautského oddílu pražská Dvojka Jaroslava Foglara.

Ten si jej pak vybral jako jednu z postav legendární pětice Rychlých šípů, kde figuruje pod vlastním jménem v červených šortkách a plavými vlasy s pěšinkou. Jeho rodiče Foglar přesvědčil k souhlasu slibem, že postava bude kladná. Narodil se v roce 1924, vystudoval chemii a většinu života pracoval ve Výzkumném ústavu organických syntéz v Rybitví u Pardubic. Později učil a přednášel na různých školách včetně vysokých.