Průzkum k obchvatu Pardubic odhalil obrovskou skládku, odpad je plný azbestu

Těsně před Vánocemi Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začne stavět přeložku silnice I/2, která má opět o něco ulevit dopravně přetíženým Pardubicím. O zahájení stavby tento týden informoval na sociální síti X generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
„Zadavatelé ŘSD a Město Pardubice uzavřelo se společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. smlouvu na realizaci stavby I/2 Pardubice, jihovýchodní obchvat za cenu 515,3 milionu korun bez DPH. Zahájení realizace stavby délky 3,1 km plánujeme na 22. 12. 2026,“ sdělil.
Ačkoli na stavbu tři kilometry dlouhé silnice se čtyřmi kruhovými objezdy a šesti mosty včetně přemostění Chrudimky ŘSD vybralo zhotovitele stavby už v srpnu, doslova pár týdnů před zahájením stavby vypsalo ještě jeden důležitý tendr. Vyplývá to z informací na portálu Tender arena, kde ŘSD 4. listopadu spustilo zakázku na odstranění staré skládky v bývalém vojenském cvičišti Červeňák. A nejde jen o odvezení několika málo kusů eternitu.
Plocha určená k sanaci zabírá rozlohu odpovídající více než čtyřem fotbalovým hřištím.