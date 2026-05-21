S příborem do školy. Havárie střechy vyřadí jídelnu, žáci poobědvají ve třídách

Autor:
  12:42
Netradiční závěr školního roku budou mít žáci Základní školy T. G. Masaryka ve Svitavách. Poslední měsíc před letními prázdninami budou muset společně s penálem a učebnicemi přibalit z domova ještě vlastní příbor. Kvůli havarijnímu stavu střechy školní jídelny začne oprava původně plánovaná na prázdniny už v červnu. Školáci budou jíst z jednorázových talířů ve třídách.
ilustrační snímek | foto: Libor TeichmannMAFRA

Že je střecha budovy z roku 1980 ve špatném technickém stavu, vedení města ví, proto na opravu vyčlenilo v letošním rozpočtu přes 8 milionů korun.

Poslední sondy však ukázaly, že konstrukce střechy je v mnohem horším stavu, než se předpokládalo. Proto stavební práce původně plánované na prázdninové měsíce budou muset začít už v červnu. Vedení školy tak muselo narychlo vymyslet plán, jak nabídnout dětem teplé obědy v provizorních podmínkách.

„Byla to pro nás logistická výzva. Jídelna vaří pro naše žáky denně průměrně 240 jídel a zároveň se v každé učebně každou chvíli učí. Najít proto vhodný prostor, kam by se na etapy vešel dostatečný počet dětí, nebylo snadné. Žáci od 4. třídy výše budou mít improvizovanou jídelnu v naší největší třídě, kde se nachází výtvarná učebna. Je blízko školní kuchyňky, kde budou jídla žákům vydávána,“ řekl k improvizované jídelně, kterou posvětila hygiena, ředitel školy Jiří Sehnal.

Jídla se budou dál vařit ve stávajícím objektu jídelny, neboť střecha nad kuchyní, kde se vaří, zůstane stavebními pracemi nedotčena.

Kosti počítat dál jako maso a kečup jako zeleninu. Školní jídelny mají mít rok navíc

Školákům budou kuchařky vařit pouze jedno jídlo bez polévky, za to dostanou více ovoce nebo zeleniny. „Všechny děti si budou muset přibalit do školy příbor, což máme úspěšně odzkoušeno během covidové pandemie. Samozřejmě, když někdo příbor zapomene, budeme schopni ho zapůjčit. Tím, že nebudeme mít přístup k myčkám, nebudeme ho však nabízet automaticky. Proto jsme v informačním systému školy požádali rodiče, aby dětem každý den do školy příbor přibalili,“ dodal Sehnal s tím, že jíst se bude z jednorázových plastových talířů. Plastové příbory škola kvůli horší manipulaci s jídlem i větší ekologické zátěži zavrhla.

Nejmladší žáci se budou stravovat ve své třídě, kam jim jídlo dovezou na speciálních vozících. Škola kvůli komplikacím spojeným s rekonstrukcí v červnu zruší také odpolední výuku a nahradí ji alternativním programem.

„Z hlediska vyučování jde o tři týdny. V posledním týdnu máme naplánované výlety. Domnívám se, že to společně s vysokou mírou respektu od rodičů i od nás pedagogů zvládneme. Požádali jsme rodiče, aby také vyplnili online formulář, zda bude mít jejich dítě o stravování ve škole zájem, což pomůže škole s nastavením časů obědů v improvizované jídelně,“ dodal Sehnal.

Vedení školy předpokládá, že vzhledem k omezené nabídce jednoho jídla se někteří starší žáci rozhodnou pro stravování vlastní svačinou nebo mimo školu.

Středoškoláci se budou stravovat v M-klubu

Změny v poskytování stravovacích služeb z důvodu rekonstrukce školní jídelny a kuchyně se v těchto dnech netýkají jen Svitav. Rozsáhlá rekonstrukce a přístavba omezí stravovací provoz u domova mládeže ve Vysokém Mýtě.

Od pondělí se kvůli modernizaci jídelny budou muset studenti tří středních škol i obyvatelé města stravovat ve společenském sále M-klubu. „Před koncem školního roku, kdy vrcholí maturity a konají se školní výlety a exkurze, jídelna uvaří v průměru 600 až 700 obědů denně. Dnes a zítra se před rekonstrukcí vaří naposledy. Pro žáky ZŠ Javornického se od příštího týdne nic nemění. Jen obědy do tamní školní jídelny se budou místo z jídelny ve Vysokém Mýtě dovážet z Chocně,“ sdělila mluvčí Vysokého Mýta Marie Lněničková.

Strop musí držet podpěry. Největší školní jídelnu ve Vysokém Mýtě čeká rekonstrukce

Rozsáhlá rekonstrukce s novou přístavbou bude mít dopad hlavně na středoškoláky a strávníky z řad obyvatel města. „Pro ně bude od 25. května zajištěno stravování ve společenském sále v M-klubu. Nabídka jídel zůstává stejná. Strávníci si budou moci vybírat ze dvou druhů jídel,“ dodala Lněničková.

Přístavbu jídelny a rekonstrukci kuchyně u domova mládeže Správy školských zařízení radnice vysoutěžila za necelých 60 milionů korun, což je asi o 10 milionů méně, než předpokládal rozpočet projektu. Rekonstrukce se dotkne celé budovy včetně přístavby. „Jelikož se změnily normy a parametry pro nové kuchyně, tak se nám technologie nevejdou zpátky do původních prostor. Musíme kvůli tomu zabrat část jídelny. Součástí prací je proto i přístavba nového pavilonu jídelny, který areál rozšíří směrem do ulice Komenského,“ řekl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

