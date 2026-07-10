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Mrazy zničily na Pardubicku většinu úrody. Čeká nás boj o přežití, říká ovocnář

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  11:05
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Pavel Stojar

Ovocnáři na Pardubicku teskní. Jarní mrazy v sadech ve Svinčanech poničily většinu úrody ovoce víc a způsobily větší škody než neúroda v roce 2024. Na stromech je přibližně pětina běžné úrody, což může být pro mnohé likvidační.

„Určitě půjde o boj o přežití. Pokud bude možné žádat o krizovou pomoc z Evropské unie, už jsme něco dostali v roce 2024, tak to zvládneme. Pokud by žádná pomoc nepřišla, museli bychom propouštět zaměstnance nebo prodávat majetek,“ řekl pěstitel Jaroslav Nevole.

Nevole zaměstnává sedm lidí a v sezoně brigádníky, letos jich moc potřebovat nebude. Jarní mrazy zasáhly sady ve dvou vlnách. První udeřila 10. dubna, kdy teploty klesly přibližně na minus šest až minus sedm stupňů Celsia a způsobily značné škody. Druhá vlna s teplotami okolo minus pěti až minus šesti stupni následovala 30. dubna, kdy už byly stromy ve fázi květu, což poškození ještě prohloubilo.

„Jsou celé parcely, kde není nic, jediný plod. Myslel jsem, že budou mrazuvzdornější peckoviny, ale bohužel nejen u mě, ale i u kolegů dopadly špatně,“ řekl Nevole.

Některé stromy jsou skoro holé

Hospodaří na 120 hektarech, na 70 hektarech má jablka, na dalších plochách jsou třešně, višně, hrušky, švestky a meruňky. Na některých ovocných stromech není skoro nic, někde pětina až čtvrtina obvyklé úrody. Rozdíly nejsou patrné jen mezi jednotlivými druhy ovocných plodin, ale také mezi jejich odrůdami.

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„V případě hrušní se jako odolnější ukázaly zejména odrůdy Konference, Amfora a Concorde, které mrazy zvládly lépe než většina ostatních. Přesto ani u nich nelze očekávat vysokou úrodu, jejich výnosy však budou ve srovnání s ostatními odrůdami příznivější,“ řekl Nevole.

Protože mrazy poškodily úrodu ovoce nejen v Česku, ale i ve střední Evropě, lze očekávat, že maloobchodní ceny budou letos vyšší. Jakou strategii nasadí obchodní řetězce, Nevole nedovedl odhadnout. „Nikdo neví, za jaké ceny budou nakupovat obchodní řetězce. Cenu musím držet podle trhu. My ji nevymýšlíme, my se přizpůsobujeme,“ řekl Nevole.

Když je průměrný rok, sad poskytne kolem 1 500 tun jablek, při velké úrodě to může být 1 800 tun i více. Letos sadař sklidí nižší stovky tun.

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