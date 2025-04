Janecký kauzu parkovacího domu ustojí. Rezignovat odmítl, v radě zatím zůstane

Když si policisté na podzim 2023 přišli pro bývalého primátora Pardubic Martina Charváta a další politiky sedící v Rozvojovém fondu, jejich konec ve všech pozicích přišel v řádu hodin. Na křesla v radě či ve vedení městských firem buď sami rychle rezignovali, nebo je zastupitelé a radní odvolávali. Málokdo se oháněl presumpcí neviny. Konalo se rychle a tvrdě.

Střih do jara 2025. Po dlouhých měsících našlapování kolem se koncem března na veřejnost dostala informace, že kriminalisté obvinili i radního za Žijeme Pardubice Otakara Janeckého. Bývalý hokejový reprezentant se sám na jednání zastupitelstva přiznal. „Od začátku celého řízení spolupracuji a mám naprostou důvěru v to, že se mé jméno očistí,“ řekl Janecký zastupitelům posledního března.

iDNES.cz zjistil, že Janecký je obviněn stejně jako zbytek bývalého představenstva Rozvojového fondu kvůli zakázce na provedení stavebního dozoru při budování parkovacího domu. Politici zrušili veřejnou soutěž a poté tzv. z ruky dali práci firmě, která ovšem zdaleka nebyla nejlevnější. „Je zjevné, že představenstvo porušilo mechanismy, které fungují v městských firmách,“ uvedl k tomu primátor Pardubic Jan Nadrchal z ANO a dodal, že další informace k případu nemá.

Nová skutečnost paradoxně ohrožuje pouze Janeckého, který tak trochu udal sám sebe. Všichni ostatní jeho někdejší kolegové už z Rozvojového fondu zmizeli. Martin Charvát, Michal Drenko (oba ANO) a Pavel Nevečeřal (Společně pro Pardubice) politicky nepřežili už první kauzu, která se týkala samotného stavitele parkovacího domu za 300 milionů korun. Poslední člen bývalého představenstva Jaroslav Menšík z ANO rezignoval na svou funkci v zimě. Oficiálně ze zdravotních důvodů.

Politik rezignaci hned odmítl

Zbývá tedy zodpovědět otázku co s hokejovou legendou, která má svůj dres s číslem 91 vyvěšený pod střechou enteria areny. Janecký přitom svou rezignaci odmítl už během svého veřejného přiznání. „Z policejních dokumentů jasně vyplývá, že moje jméno nefiguruje mezi těmi, kteří měli Rozvojovému fondu způsobit nějakou škodu. A věřím, že tento fakt bude rozhodující. Ocitl jsem se v situaci, která je lidsky náročná, ale jsem přesvědčen, že se moje jméno brzy očistí,“ řekl Janecký a dodal, že se při rozhodování o zakázce na stavebně technický dozor zdržel hlasování.

A to mu zřejmě alespoň prozatím zachrání židle v radě města a fondu. „Pan Janecký je v diametrálně odlišné pozici než ostatní obvinění. Tím, že ani nehlasoval pro zmíněnou věc, tak vlastně nechápu, za co ho policie obvinila. Pokud to je vážně za to, že nedokázal správně ovlivnit hlasování ostatních, tak mám obavu, že jsme se dostali někam, kam jsme nechtěli,“ uvedl primátor Nadrchal, který je zároveň nejvýše postaveným politikem v pardubickém hnutí ANO. A to má v zastupitelstvu nejvíce mandátů.

Pokud tedy klub ANO nebude chtít Janeckého odvolat, on ve svých pozicích zůstane. A to tím spíše, že má podporu i od dalších koaličních stran. Pochopitelně od „jeho“ Žijeme Pardubice a pak také od Společně pro Pardubice. „Myslím, že bychom v případě Oty měli být velmi opatrní. Jeho jméno je mediálně známé, policie ho mohla ke kauze přibalit, aby to mělo větší zásah. Podle toho, co o případu vím, tak mi nepřijde, že něco provedl a my ho kvůli tomu máme odvolávat,“ uvedl radní za Společně pro Pardubice František Brendl.

Hlavu bývalé hvězdy Tesly Pardubice nebo Jokeritu Helsinky tak budou chtít zřejmě jen zástupci opozice. „Sám pan Janecký by měl pochopit, že sice platí presumpce neviny, ale po všech korupčních kauzách, které se stále vyšetřují, je tohle špatný signál a setrvání ve funkcích jeho a dalšího obviněného kolegy stanovuje normu a v očích veřejnosti to vydává velmi neblahý signál,“ řekl zastupitel za Naše Pardubice Filip Sedlák.

Opozice bude chtít odvolání

Další opoziční zastupitel Vít Ulrych z KDU-ČSL dokonce už vedení města vyzval, aby začalo v celé věci konat. Sám ale moc nepočítá s tím, že by se tak stalo. „Nemyslím, že by pan radní chtěl odstoupit sám. Podporují ho i jeho sociálně demokratičtí spolustraníci v čele s náměstkem primátora Jakubem Rychteckým. Proto jsem vyzval náměstkyni Jiřinu Klčovou, která má na starosti městské společnosti, aby navrhla radě města jeho odvolání. Bohužel myslím, že za cenu zachování této koalice s převahou jednoho hlasu, tím pádem zachování křesel pro jejich politiky, ho neodvolají,“ uvedl Ulrych.

A tak vlastně jediným, kdo by mohl Janeckého nepřímo připravit o funkce, je předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Ten je dobře znám tím, že nesnáší, když se jeho kolegové někde na radnici nebo krajském úřadu „špiní“ o nějakou korupční kauzu, a vydává rychlé a nemilosrdné verdikty.

„Už jsem slyšel, že se mu to vůbec nelíbí. Otázka je, jak moc silně bude tlačit na pardubickou buňku,“ uvedl zdroj z pardubické komunální politiky, který nechce být v této věci jmenován.

Ostatně právě Babiš vyhodil ze strany v listopadu 2023 Martina Charváta a Michala Drenka ještě dříve, než skončila lhůta předběžného zadržení. A tím pádem i pardubičtí členové hnutí ANO neměli moc na výběr a bylo jasné, že všichni obvinění budou muset zmizet z veřejného života. A tak se také stalo. „Pan Charvát je pro mne ohromným zklamáním. Já samozřejmě neznám žádné okolnosti, ale předpokládám, že policie jednala na základě nějakých důkazů. Neprověřovali jsme tyhle ódéesáky, kteří k nám nalezli,“ řekl Babiš těsně po vypuknutí kauzy s odkazem na to, že Charvát i Drenko začínali své kariéry v modré straně. Vliv však získali až v jeho ANO.