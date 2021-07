Přes 30 let zachraňoval životy, teď bude mít v centru Pardubic svoji lavičku

Když pardubičtí záchranáři přišli na jaře o jednoho ze svých kolegů, oblíbeného řidiče sanitky Jana Novotného, který v nedožitých pětašedesáti letech podlehl komplikacím spojeným s nemocí covid-19, byl to pro všechny velký šok. Skromný parťák, který nezkazil žádnou legraci, najednou nebyl.

Všechno přišlo jako blesk z čistého nebe. Do té doby stoprocentně zdravý muž, který si od listopadu užíval zaslouženého důchodu, byl na začátku března pozitivně testovaný. Trápily ho respirační potíže, které měly den ode dne horší a horší průběh. Přestože trval na tom, že pomoc svých kolegů nepotřebuje, na poslední chvíli si nechal záchranku přivolat. Ještě ten den přišla z nemocnice pro všechny skličující zpráva.

Jak dalece spolupracovníky ze záchranky, kde pracoval přes 30 let, zasáhla, vyjadřovala v den pohřbu i scéna u pardubického krematoria, kde se záchranáři za zvuků zapnutých sirén sanitek se svým kolegou loučili. „Máme tě rádi, nikdy na tebe nezapomeneme,“ připojovali své vzkazy na facebookovém profilu zdravotnické záchranné služby.

A vzpomínky nezůstanou jen u slov. Nejbližší kamarádi a rodina teď přišli s nápadem, jak vzpomínku na oblíbeného člověka zvěčnit natrvalo. Přišli s myšlenkou instalace Honzovy lavičky.

„Nejdříve jsme si pohrávali s myšlenkou umístit lavičku u jeho oblíbené restaurace, ale pak se nám to nezdálo jako důstojné místo. Tak jsme se rozhodli instalovat lavičku v centru města. Honza největší část svého života sice prožil na Dubině, ale volba padla na náměstí Republiky,“ řekl jeho dlouholetý kamarád Petr Švarc, který je jedním z iniciátorů akce.

Lavička připomene i další oběti pandemie

Lavička totiž nemá připomínat jen památku Jana Novotného, který na ní bude mít svoji plaketu se jménem, ale i ostatních pardubických obětí covidu-19.

Teď iniciátoři projektu nabízejí všem Pardubickým, kterým covid nečekaně vzal blízkého člověka, že výlučně na jejich přání zdarma umístí na lavičku štítek se jménem oběti, datem narození a úmrtí.

„Jelikož Honza byl velmi skromný a velkorysý chlapík, nabízíme na lavičce místo i ostatním. Máme spočítáno, že na lavičku se vejde kolem zhruba tří set kovových plaket, což je zhruba počet obětí covidu-19 v Pardubicích. Kdyby to nestačilo a o cedulky by byl velký zájem, jsme připraveni pořídit další lavičku,“ dodal Petr Švarc s tím, že štítek lze objednávat na e-mailu: obeti.covid-pce@seznam.cz.

Nápad se velmi zamlouvá i dceři zesnulého Jana Novotného.

„Taťka sloužil přes 30 let na záchrance a pomáhal ostatním, takže mi taková připomínka přijde jako fajn symbolika. Je to něco, co v Pardubicích zatím chybí,“ svěřila se Pavlína Novotná.

S úřady problém nebyl

Zdánlivý problém v podobě povolení k instalaci lavičky bude vlastně tím nejmenším. Všechno už je s úřady projednané.

„Na úřadě jsme zjistili, že instalace takové lavičky je to nejjednodušší, co může být. Městský mobiliář nepotřebuje nějaké obzvlášť velké povolování, a vzhledem k tomu, že konkrétně lavička na náměstí Republiky v blízkosti křižovatky na třídu Míru je vysloužilá, instalace té nové bude snadná. V podstatě jsme s architektem domluveni, že vyměníme kus za kus. Půjde o stejný typ lavičky, jen bude celodřevěná s ocelovou konstrukcí,“ upřesnil k podobě originálního pietního místa Petr Švarc, který se s Janem Novotným setkal ještě jako civilkář na záchrance před 27 lety. Od té doby i přes věkový rozdíl 19 let zůstali velmi blízkými přáteli.

Komu se projekt zalíbil a chtěl by výrobu lavičky a plaket finančně podpořit, může poslat libovolnou částku na nově zřízený transparentní účet 4495500063/0800, vedený u České spořitelny na jméno Petr Švarc.

Částku, která se případně vybere navíc, iniciátoři projektu poskytnou na pomoc potřebným dětem, seniorům či nemocnicím.