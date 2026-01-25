Svitavští záchranáři mají nové zázemí poblíž obchvatu, dočkají se i hasiči

Autor:
  8:11
Výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby v areálu Svitavské nemocnice čeká v těchto dnech velké stěhování. Ze stísněných prostor se přesouvá k obchvatu města. Do čtyř let se dočkají i hasiči.
Nová výjezdová základna záchranářů ve Svitavách.

Nová výjezdová základna záchranářů ve Svitavách. | foto: Radek Latislav, MF DNES

Nová výjezdová základna záchranářů ve Svitavách.
Svitavská záchranka má nové zázemí za 77 milionů. (20. ledna 2026)
Nová výjezdová základna záchranářů ve Svitavách.
Nová výjezdová základna záchranářů ve Svitavách.
13 fotografií

Stavba dvoupodlažní budovy se sedmi temperovanými garážovými stáními pro zásahová vozidla je vyjma pardubického ředitelství největším výjezdovým stanovištěm v kraji.

Nová základna na kraji města za 77 milionů korun nejenže zlepší poskytování a dostupnost přednemocniční péče mimo Svitavy, ale bude plnit i důležitou roli v zázemí Zdravotnické záchranné služby ve východní části Pardubického kraje.

Do Svitav přitečou další stamiliony. Na stanoviště záchranky i hasičů

„Při jednáních s krajem jsme si po těžkých jednáních obhájili sedm garážových míst. Svitavy jsou pro nás centrem dopravní obslužnosti. Proto zde kromě aut v ostrém provozu budeme mít záložní vozidla, která budou v případě nějakého výpadku poskytnuta na jiná výjezdová stanoviště na Svitavsku a Orlickoústecku,“ vysvětlil Igor Paar, ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.

Od února budou v nové základně připraveny k výjezdu 24 hodin denně tři posádky záchranářů se dvěma velkými sanitkami a jedním osobním autem v systému rendez-vous pro lékaře.

Nová výjezdová základna záchranářů ve Svitavách.
Nová výjezdová základna záchranářů ve Svitavách.
Svitavská záchranka má nové zázemí za 77 milionů. (20. ledna 2026)
Nová výjezdová základna záchranářů ve Svitavách.
13 fotografií

„V části objektu, který je stavebně částečně odkloněn, vznikl také přednáškový sál, kde budou probíhat pravidelná školení našich zaměstnanců z okresu Svitavy a Ústí nad Orlicí,“ dodal Paar k novým prostorám, kde výjezdové posádky naleznou kompletní zázemí v podobě odpočinkového pokoje i osmi pokojů pro lékaře a záchranáře.

Stěhování i kvůli novému pavilonu

Stávající záchranka se k obchvatu nepřesunula jen kvůli blízké dálnici, ale také kvůli výstavbě nového pavilonu svitavské nemocnice v místech, kde je nyní stávající, relativně moderní základna. „V areálu Svitavské nemocnice chystáme stavbu nového lůžkového pavilonu, kde bychom do dvou měsíců mohli mít vybraného zhotovitele. V žádném jiném místě, než kde dnes stojí záchranka, nelze pavilon postavit,“ řekl k nutnosti přesunu hejtman Martin Netolický.

A novou záchrankou investice u obchvatu neskončí. Do zhruba čtyř let má ve stejné lokalitě vyrůst moderní areál nové hasičské zbrojnice. Stávající základna hasičů, která je nedaleko rybníka Rosnička, totiž nesplňuje důležitou podmínku dojezdové vzdálenosti k chystanému dálničnímu tunelu Dětřichov.

„Zatím není stoprocentně pokryté financování stavby, čekáme na změnu územního plánu města Svitavy. Pak budeme pokračovat v projektové dokumentaci. Potřebujeme, aby stanice stála do roku 2030, kdy má být dokončena dálnice,“ řekl generální ředitel HZS Pardubického kraje Aleš Černohorský.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bazén za 700, se saunou za tisíc. Dolní Morava otevře horské wellness

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Společnost Sněžník ladí poslední detaily před otevřením velkého relaxačního centra v Dolní Moravě. Horské wellness centrum na ploše více než 7 tisíc metrů čtverečních, které bude mimo jiné zahrnovat...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Dálnice D35 přinesla i vzdáleným obcím klid, pumpy na původním tahu osiřely

Izolovaný kus dálnice mezi Janovem a Opatovcem z původní silnice I/35 odvedl...

Řidičům u Svitav přes měsíc slouží téměř dvanáctikilometrový úsek dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem. Ačkoli izolovaný úsek na českomoravském pomezí neodvedl tranzit z žádné obce, úlevu lidem v...

V centru Pardubic přibude přes sto nových bytů. Parkování však bude oříšek

Společnost CFIG chce přestavět rohový dům nedaleko podchodu na Karlovině....

V Pardubicích jsou na spadnutí dva výrazné developerské počiny. Společnost CFIG postaví více než stovku nových bytů v samém centru města. Projekty slibují moderní bydlení v atraktivních lokalitách,...

Velkolepý obrat. Pardubice rozmetaly Kometu, hosté dostali hned sedm gólů

Pardubičtí hokejisté střílí gól Kometě.

Byť to tak po první třetině nevypadalo, dohrávka 22. kola hokejové extraligy přinesla jednoznačnou záležitost. Lídr tabulky z Pardubic rozprášil v repríze loňského finále brněnskou Kometu 7:1. Dvěma...

Svitavští záchranáři mají nové zázemí poblíž obchvatu, dočkají se i hasiči

Nová výjezdová základna záchranářů ve Svitavách.

Výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby v areálu Svitavské nemocnice čeká v těchto dnech velké stěhování. Ze stísněných prostor se přesouvá k obchvatu města. Do čtyř let se dočkají i...

25. ledna 2026  8:11

Dálnice D35 přinesla i vzdáleným obcím klid, pumpy na původním tahu osiřely

Izolovaný kus dálnice mezi Janovem a Opatovcem z původní silnice I/35 odvedl...

Řidičům u Svitav přes měsíc slouží téměř dvanáctikilometrový úsek dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem. Ačkoli izolovaný úsek na českomoravském pomezí neodvedl tranzit z žádné obce, úlevu lidem v...

24. ledna 2026  12:49

Prokluzoval, ale auto vytáhl. Profesionální hasiči prověřovali nového robota

Hasiči v Poličce ukázali testování hasicího robota Hecthor II. (23. ledna 2026)

Křest ohněm. Tak by se dala nazvat ukázka českého hasicího robota Hecthora, kterého během nasimulovaných reálných podmínek otestovali hasiči v Poličce. Pásový autonomní pomocník se ve své nové...

23. ledna 2026  17:21

Konečně posun. V Pardubicích se blíží stavba provizorního mostu přes Labe

Přes most projedou auta jedním jízdním pruhem.

V Pardubicích začaly přípravné práce na stavbě mostního provizoria, které překlene Labe u mostu Kapitána Bartoše. Stavební firma nejdřív udělá přeložky inženýrských sítí. Most je už tři roky přivřený...

23. ledna 2026  10:34,  aktualizováno  15:34

Pardubice si pojistily Sedláka. Jeho přínos je obrovský, pochvaluje si Dědek

Kapitán Pardubic Lukáš Sedlák se chystá na vhazování během šestého finále.

Kapitán pardubických hokejistů Lukáš Sedlák prodloužil s lídrem extraligové tabulky smlouvu o dva roky. Dvaatřicetiletý mistr světa se Dynamu upsal do roku 2030.

22. ledna 2026  17:13

Řidič kličkoval po silnici, za volantem si dával pivo. Skoro nepiju, tvrdil pak hlídce

Já skoro nepiju, říkal řidič policii. Pak se přiznal, že měl pivo za jízdy

Pardubická policie v pondělí večer zastavila řidiče dodávky, který předtím nebezpečně kličkoval na silnici. Nadýchal přes dvě promile a přiznal se, že pil přímo za volantem.

22. ledna 2026  15:43

Policie obvinila sedm lidí a šest firem z ovlivňování zakázek v Pardubicích

Policie zasahuje kvůli bombové hrozbě v budově pardubického magistrátu (10....

V souvislosti s veřejnými zakázkami pardubického magistrátu policie obvinila sedm lidí a šest firem. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) je podezírá z rozsáhlé manipulace tendrů a...

22. ledna 2026  10:58,  aktualizováno  13:49

Strážníci vezli opilého na záchytku, nakonec pomáhali s převozem do nemocnice

Řidič přehlédl ostrůvek, když spěchal do nemocnice se synem v bolestech. (21....

Pardubičtí strážníci nejprve mysleli, že vyrážejí řešit celkem běžnou dopravní nehodu. Nakonec z toho ale byla téměř záchranná akce. Z havarovaného vozu převáželi do nemocnice pacienta v bolestech.

22. ledna 2026  10:41

Bazén za 700, se saunou za tisíc. Dolní Morava otevře horské wellness

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Společnost Sněžník ladí poslední detaily před otevřením velkého relaxačního centra v Dolní Moravě. Horské wellness centrum na ploše více než 7 tisíc metrů čtverečních, které bude mimo jiné zahrnovat...

15. ledna 2026  9:39,  aktualizováno  22. 1. 7:16

Kaut se dostává do pohody. Góly mě těší, ale důležitější budou až v play off, říká

Pardubický útočník Martin Kaut se raduje ze vstřelené branky.

Vysokou výhrou nad Brnem ve středeční dohrávce 22. kola si hokejisté Pardubic připsali šestou domácí výhru za sebou. Rozhodující krok k ní udělali v průběhu druhé třetiny, kdy otočili stav z 0:1 na...

21. ledna 2026  23:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Velkolepý obrat. Pardubice rozmetaly Kometu, hosté dostali hned sedm gólů

Pardubičtí hokejisté střílí gól Kometě.

Byť to tak po první třetině nevypadalo, dohrávka 22. kola hokejové extraligy přinesla jednoznačnou záležitost. Lídr tabulky z Pardubic rozprášil v repríze loňského finále brněnskou Kometu 7:1. Dvěma...

21. ledna 2026  17:50,  aktualizováno  21:01

Domov seniorů ukazuje budoucnost s důrazem na soukromí. Stavbu podpírá strom

Nové prostředí komunitního domova pro seniory si přijela prohlédnout také Marie...

Senioři na Svitavsku, kteří se o sebe nedokážou postarat, budou mít šanci prožít důstojné stáří. Po dvouletém úsilí byla ve Vendolí dokončena stavba nového komunitního domova pro seniory, který udává...

21. ledna 2026  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.