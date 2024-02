Na Chrudimsko jde míň peněz, ukázala data, trpí tím tamní zdravotnictví

Parkovat před Chrudimskou nemocnicí je za trest. Řada pacientů nechá vůz před Penny Marketem a zákazníkům obchodu tak zbude pár míst, o která se pak celý den přetahují. To vše by měla letos vyřešit krajská investice do rozšíření parkoviště s 87 místy před Chrudimskou nemocnicí za více než osm milionů korun.

Kam kraj investuje podle okresů od roku 2016 Investice do školství

Celkem 2,1 miliardy Kč

okres Chrudim 10,7 %

okres Svitavy 26 %

okres Ústí nad Orlicí 32 %

okres Pardubice 30,5 % Investice do zdravotnictví

Celkem 2,5 miliardy Kč

okres Chrudim 4,4 %

okres Svitavy 32 %

okres Ústí nad Orlicí 28,7

okres Pardubice 34,9 % Počet obyvatelů kraje

Celkem 528 tisíc

okres Chrudim 20,1 %

okres Svitavy 19,8 %

okres Ústí nad Orlicí 26,1

okres Pardubice 34 % Zdroj: Datový portál kraje, ČSÚ

Určitě to pomůže řidičům, pacientům i zdravotníkům. Na druhou stranu ve srovnání se stamilionovými krajskými investicemi, které mířily a míří do ostatních čtyř nemocnic, je to jen drobnost, upozorňuje starosta Chrudimi František Pilný (ANO). Chrudimská nemocnice si podle něj zasluhuje víc. „V Ústí nad Orlicí kraj postavil v nemocnici nový pavilon, nový pavilon je nyní v Pardubicích a stavět se bude ve Svitavách. My budeme mít parkoviště. Já myslím, že to mluví za vše,“ řekl.

Debata, zda investování v území je spravedlivé a férové, se v Pardubickém kraji od jeho založení patrně nikdy veřejně nevedla. To, že se nyní otevírá, umožnil nový datový portál Pardubického kraje. Ze zveřejněných údajů totiž například vyplývá, že v klíčových odvětvích, kterými jsou zdravotnictví a školství, jde podstatně více peněz do svitavského okresu než do chrudimského, třebaže jsou počtem obyvatel na tom stejně. Nebo že do školství na Orlickoústecku přiteklo dokonce více peněz než na Pardubicko. Data o investicích do silnic zatím k dispozici nejsou.

Takové srovnání je demagogie, míní hejtman

Otevírat podobnou diskusi hejtman Martin Netolický (SOCDEM/3PK) nechce. Soudí, že porovnávat investice nejde. „Je to totální demagogie. Podívat se na mapu a říct, že tam či onde jde málo peněz. Proč se například neinvestuje tolik do školství na Chrudimsku? Protože tam není tolik středních škol,“ uvedl hejtman, který je zodpovědný za rozpočet.

Obtíže spojené s interpretací dat lze ilustrovat na případu Chrudimské nemocnice. Od roku 2016 dal Pardubický kraj do zdravotnictví v chrudimském okrese podle datového portálu kolem sto deseti milionů korun. To ale není ani pět procent z částky, která šla do celého kraje. Polovina z toho padla na vybudování stanic záchranné služby v Seči a v Chrudimi. Mezitím vyrostly v Ústí nad Orlicí a Pardubicích nové pavilony za skoro dvě a půl miliardy korun.

Pravdou je, že Chrudimská nemocnice sídlí v relativně moderní budově, a ne v baráku z 19. století jako nemocnice ve Svitavách a nebyla rozházena do různě vyžilých pavilonů jako nemocnice v Pardubicích. „Je to nemocnice, která má monoblok, je ze všech nejnovější z hlediska přístupu ke zdravotnictví, z hlediska organizace i z hlediska stavebního,“ řekl hejtman Netolický.

Pravdou ovšem je i to, že kraj nenašel ani pár desítek milionů korun na pořízení skromného urgentního příjmu v Chrudimi, který nemocnici kdysi slíbil. Ubytovna pro zdravotníky Chrudimské nemocnice je zase tak zubožená, že dělá ostudu, ale peníze na její opravu se najít kraji ani Nemocnici Pardubického kraje nepovedlo.

Naopak podobný problém v Ústí nad Orlicí kraj bere vážně. Poslední tisková zpráva Pardubického kraje alespoň popisuje, jak chtějí politici řešit způsob zajištění ubytování v Orlickoústecké nemocnici v rámci ubytovny, ale dokonce i „prostřednictvím malometrážních bytových jednotek“.

Opoziční krajský zastupitel a zastupitel Chrudimi Daniel Lebduška (Piráti) je přesvědčen, že dělení investic není férové. „Jsem rád, že datový portál odkryl to, co říkáme dlouhou dobu. Investice nejsou rovnoměrně rozdělené, mělo by se začít investovat podle potřebnosti, a ne podle toho, kdo je s kým kamarád,“ uvedl Lebduška.

Kraj upozorňuje, že údaje v datovém portálu nejsou stále kompletní. „V tuto chvíli ještě probíhá kontrola a úprava dat,“ uvedl tiskový mluvčí kraje Dominik Barták.