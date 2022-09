Pardubický kraj petičníkům odpověď na uzavřenou internu v Chrudimi nedal

Ještě v červnu tvrdili zástupci Pardubického kraje, že chystané uzavření lůžkového oddělení interny Chrudimské nemocnice potrvá jen do konce srpna. Když jej pak neotevřeli, nemocnice slíbila, že to zvládne do konce roku. Poslední verzí je, že do začátku zimních měsíců nemocnice udělá analýzu. Vyplývá to z odpovědi kraje na petici za obnovení plného rozsahu péče v Chrudimské nemocnici.

Radní uvedli, že nemocnice chce zajistit čtyřiadvacetihodinový provoz interního oddělení v Chrudimi včetně lůžkové části a intenzivní péče. Připomínají, že restart musí jít po postupných krocích. Zásadní je třeba stabilizovat chod interních ambulancí a interní stacionář.

„V podzimních měsících, nejpozději na začátku těch zimních, pak bude vyhodnocen aktuální stav s dalším směřováním k otevření společného lůžkového fondu interních oborů a obnovení činnosti lůžkové části interny Chrudimské nemocnice,“ popsal další postup hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK/ČSSD) v odpovědi, kterou schválili v pondělí krajští radní.

Místostarostu Chrudimi Petra Lichtenberga (Chrudimáci), který je členem petičního výboru, odpověď nepřekvapila.

„Pořád se to nese na stejné vlně, my to chceme, sháníme, lékaři nejsou, děláme, co můžeme. Ale nevím, jestli dělají, co mohou, a rozhodně si nemyslím, že dělali, co mohli, když byl ještě čas,“ uvedl politik. Petici podepsalo 7 249 lidí.

Interna v Chrudimi kvůli nedostatku lékařů už od loňského září omezila provoz příjmové ambulance. Na začátku července pak byla uzavřena lůžková část interny s vysvětlením, že jde o přechodné opatření maximálně na dva měsíce.

„Na stabilizaci máme prázdniny, kdy si lékaři a sestry budou vybírat své dovolené. Nicméně stále sháníme nové a každý den obvoláváme, takže pokud se poštěstí a lékaře bychom sehnali dřív, otevřeme dřív,“ uvedla v červnu náměstkyně hejtmana odpovědná za zdravotnictví Michaela Matoušková (STAN).

Pardubickou a Chrudimskou nemocnici v létě začal řídit Jan Marounek. Funkce oblastního ředitele nebyla obsazena půldruhého roku. Marounek měl však po necelém měsíci ve funkci vážnou dopravní nehodu a nemocnice je de facto opět bez ředitele.

„Od té doby se za mne nic reálného nestalo. V tuto chvíli začíná být problém i na urologii, která nepřijímá nové urgentní pacienty, na neurologii je menší počet lékařů, na druhé straně fungují interní ambulance plus stacionář,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Spolupráce nemocnic nepomohla

Město s uzavřením lůžkové části interny nesouhlasí, dokonce dalo najevo, že v případě dalšího omezení péče je připraveno nemocnici od kraje převzít. Zároveň nabízí, že lékařům zajistí bydlení. První lékařka, která nastupuje na dětské oddělení nemocnice, už má na základě pondělního rozhodnutí chrudimských radních přidělený byt.

Vedení kraje tvrdí, že stav na interně v Chrudimi byl vyvolán jednak všeobecným nedostatkem internistů a jednak odchodem dlouholetého primáře oddělení Tomáše Tomka letos v březnu, za něhož se nepodařilo najít náhradu. Tomek dlouhodobě bojoval s nedostatkem lékařů.

I když jsou krajské nemocnice spojené do jedné firmy a měly by spolupracovat, v tomto případě to nepomohlo. Například mladí lékaři sloužící na interně v Chrudimi neměli možnost pracovat na oddělení a zároveň si bez zbytečných odkladů dělat atestaci v sousední Pardubické nemocnici. Práce v Chrudimi tak pro ně nebyla zajímavá.