ŘSD už ví, kudy povede spojnice dálnice D35 s Polskem. Ve hře je několik variant

Letos to budou čtyři roky, co plán polských inženýrů na stavbu dálnice z Vratislavi na české hranice vyvolal v obcích na Králicku zděšení. Vize toho, že by na hraničním přechodu v Dolní Lipce na české straně sjížděly tisíce aut na úzkou silničku, kde kvůli nízkému železničnímu mostu neprojede vozidlo vyšší než 3,9 metru, byla stěží představitelná pro kohokoliv, kdo se o záměru v zapadlém koutě česko-polského pohraničí dozvěděl.

Jak se později ukázalo, snové plány Poláků směrem k české hranici se zatím halí v mlze. Je sice pravda, že podstatná část z 87 kilometrů plánované dálnice S8 mezi téměř sedmisettisícovou Vratislaví a Kladskem se stavebně už rozjela a dokončení celé trasy mezi oběma městy je plánováno v letech 2028 až 2033. Stále ale není jasné, v jakých parametrech chce polská strana prodloužit rychlostní komunikaci S8 na české hranice.