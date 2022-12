Stavba severovýchodního obchvatu Pardubic začala, budou na něm i semafory

Řidiči, kteří se dnes potřebují dostat v Pardubicích ze západu na východ, musí projet buď kolem Zelené brány, nebo kolem nádraží Českých drah. Obě místa se často ucpávají a tvoří se tam kolony.

Vyřešit by to měl severovýchodní obchvat, který bude od jara roku 2025 tvořit čtyřproudová komunikace za půldruhé miliardy spojující silnice I/37 na Hradec Králové a I/36 na Holice. Začne u Globusu a skončí na kruhové křižovatce na Dubině.

Čtyřkilometrová komunikace z Trnové na Dubinu ovšem nebude ve skutečnosti silničním obchvatem, byť se tak zjednodušeně nazývá. „Je to městská komunikace, tak je naprojektovaná. Není to klasický obchvat, který by vedl po polích mimo město, bude tu okružní křižovatka, světelná křižovatka, ale vyvede tranzitní dopravu z nejhorších míst města, od nádraží, z centra. Tomu to poslouží,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Obchvat Pardubic Název: I/36, Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina Délka: 4,2 kilometru Délka protihlukových stěn: 1 632 metrů Nejsložitější stavba: Dvě stě metrů dlouhý most přes Labe Cena: 1 446 milionu Kč bez DPH Vítěz tendru: Sdružení Hochtief CZ, Doprastav a Silnice Čáslav Termín dokončení: jaro 2025

Na trase z Hradubické na Dubinu budou řidiče čekat čtyři kruhové křižovatky a jedna světelná. Cestu může hodně zbrzdit zejména malý kruhový objezd v Trnové, který podle projektu zatím zůstane stejný. Plynulosti dopravy nepomůže ani světelná křižovatka, s níž se počítá v Hradecké ulici. Plusem tohoto řešení je podle Mátla fakt, že silnice pomůže lidem z hustě zastavěného okolí Pardubic.

„Kdybychom tady protáhli obchvat s mimoúrovňovou křižovatkou, nesloužilo by to účelu, kterému to má sloužit. Odvést dopravu z těchto všech městeček, obcí i obchodních center na kapacitní komunikaci, která to rozvede po Pardubicích,“ uvedl Mátl.

„Trasa je v pohodě, byla navrhovaná v době minulé, město se postupně mění, samozřejmě některé úseky by mohly být dál od města. Zrovna u Fáblovky a zakončení u Globusu by bylo optimální, aby se obchvat napojoval až za Ohrazenicemi,“ řekl ČTK primátor Pardubic Jan Nadrchal (ANO).

Přípravu provázely komplikace

Vybudování propojky Trnové s Dubinou se rodilo velmi těžko. První návrh existoval už na počátku tisíciletí, při přípravě střídala jedna komplikace druhou. Výkupy pozemků provázely složité soudní spory, dodnes nejsou uzavřeny výkupy všech pozemků.

Ani stavební povolení na 24 objektů není dosud pravomocné. Na závěr se nečekaně o rok protáhl i výběr dodavatele. ŘSD soutěž vyhlásilo v režimu Design and Build s tím, že vítězná firma bude postupovat podle projektu, který sama zpracuje. K podkladům ale přišlo tolik dotazů a připomínek, že to vyhlášení vítěze odsunulo.

Severovýchodní obchvat Pardubic

„My se touto cestou vydáváme i po vzoru jiných států, protože to přináší úspory a často také nejvhodnější technická řešení,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Součástí nové silnice bude dvě stě metrů dlouhý most, který překlene řeku Labe a její slepé rameno.

„Bude to zavěšený most, který po dokončení bude největším zavěšeným mostem v České republice. Je to technicky vhodná varianta do prostředí, zachová plavební šířku Labe,“ uvedl předseda představenstva společnosti Hochtief CZ Tomáš Koranda. Zakázku firma získala společně se společnostmi Doprastav a Silnice Čáslav.

Firma nyní bude půl roku pracovat na projektování. „Teď budeme začínat přípravnými pracemi, což jsou například skrývky ornice,“ uvedl.

Úlevu od tranzitní dopravy mají přinést i další stavby, které ŘSD připravuje. Například jihovýchodní obchvat. „Velmi pokročil, je v právní moci územní rozhodnutí a výkupy pozemků jdou velmi dobře, věřím, že v brzké době získáme stavební povolení a budeme schopni jihovýchodní obchvat zahájit,“ uvedl Mátl.

Pardubice se navíc dočkají jisté pomoci dříve, už zítra se otevře nový úsek dálnice D35 na severovýchod od Pardubic, který by měl část tranzitní dopravy odvést pryč z města.