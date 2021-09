Velká omezení na „pětatřicítce“ skončila, kruhový objezd bude do půlky září

Pokládání nového živičného krytu na sedmi kilometrech u Svitav se nejdříve mělo obejít bez výrazných omezení. Kvůli bezpečnosti stavebních dělníků však byla přes celý srpen nutná jednosměrná uzavírka pro auta ze směru od Hradce Králové na Mohelnici. Navržená objížďka vedená přes Svitavy znamenala pro město doslova očistec.

„Původně měla auta jezdit obousměrně po pětatřicítce. Kvůli bezpečnosti práce dělníků musela být objízdná trasa svedena přes Svitavy. Bylo nám řečeno, že jinak by se doprava musela řídit po půlkilometrových úsecích kyvadlově a celá oprava by se protáhla do příštího roku,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

Na objízdné trase stačilo velmi málo, aby celá doprava zkolabovala, stejně jako v pondělí odpoledne, kdy se na výpadovce ve směru na Moravskou Třebovou kamion převrátil do příkopu. Ke křižovatce u Koclířova, kde se objízdná trasa vrací na silnici I/35, se táhla téměř čtyřkilometrová kolona aut. Mnozí řidiči to vzdali a k tunelu Hřebeč jezdili po nevyhovující úzké silnici přes Kamennou Horku.

Tomu všemu by od dnešního dne už měl být konec. Obousměrný provoz se na I/35 vrací s výjimkou prvních tří zářijových víkendů. Během nich totiž silničáři budou v Lačnově stavět novou kruhovou křižovatku a provádět dokončovací práce na celém úseku ke Gajeru.

Objížďka přes Svitavy jen o víkendech

„V jednom víkendu bude probíhat stavba kruhového objezdu, v druhém dopravní značení. Když bude hezky, za dva týdny by mělo být hotovo,“ dodal Šimek k termínu, kdy by se Svitavám mělo od tranzitu ulevit definitivně. Po kruhovém objezdu sestaveném z plastových dílů řidiči začnou kroužit zhruba od půlky září.

Finální podoba dočasného kruhového objezdu na křižovatce silnic I/35 a I/43.

„Dočasná okružní křižovatka bude sestavena pravděpodobně o víkendu 11. až 12. září,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký s tím, že po dokončení obchvatu Svitav dojde k vyhodnocení situace a bude rozhodnuto, zda kruhová křižovatka zůstane, či nikoliv.

Dopravní omezení první zářijový den končí i na pětikilometrovém úseku mezi Hrušovou a obcí Řídký, kde silničáři od jara pokládali nový asfalt a řidiči od Litomyšle museli jezdit po rozbitých silnicích přes Sedliště a Bohuňovice.

„Od nekonečných kolon v obci si oddechneme i my. Lidé nemohli z kolon odbočit ani k vlastním domům kvůli neochotným řidičům stojícím v křižovatkách,“ řekla místostarostka Hrušové Sylva Řeháková.

Posledním špuntem na pětatřicítce tak pro letošní rok zůstane křižovatka v Zámrsku, která se přestavuje na kruhový objezd. Hotova má být do 17. října.