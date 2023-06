Projeli jsme silnici smrti u tunelu Hřebeč, přerušovaná čára je i v zatáčkách

Silnice I/35 patří mezi nejrizikovější komunikace v zemi. Jen za poslední tři roky se v Pardubickém kraji stalo na vytížené spojnici Čech a Moravy celkem 732 dopravních nehod, při kterých zemřelo 10 lidí. A zatímco D35 u Svitav či Vysokého Mýta už roste nebo je těsně před začátkem výstavby, osmikilometrový úsek, na kterém za poslední dva měsíce zahynulo šest lidí, se bezpečné alternativy dočká až na konci této dekády.

Kombinace hustého provozu a rychlé jízdy už je podepsaná pod řadou tragických nehod.

„Moc dobře to tam znám. Jezdím tam co čtrnáct dnů. Táhlá zatáčka. Člověk ví, že pak bude tunel a dlouhé klesání, takže kamion, co se vleče, dlouho nepředjede. Zatím jsem vždy odolal, protože tam prostě není vidět. Bohužel ne všichni to chápou,“ uvedl řidič Martin Vávra v diskuzi na IDNES.cz pod článkem k poslední tragické nehodě, při které před 14 dny zemřeli tři vrcholoví manažeři slovenské Tesly Stropkov. Jeho postřeh kladně ohodnotilo přes osm desítek dalších čtenářů, přičemž záporná reakce nebyla žádná.

Jak si redaktoři MF DNES mohli ověřit, od křižovatky silnic I/43 a I/35 až po tunel Hřebeč řidič mine hned několik protáhlých zatáček, na kterých bílá přerušovaná čára v plnou prakticky nepřechází. A to ani v nepřehledné zatáčce, byť je značně vyšisovaná, kde v půlce dubna při předjíždění v audině zahynuli tři nepřipoutaní mladíci.

„Celý úsek je hodně široký. Spousta ,znalců’ říká, že se vedle sebe vejdou čtyři auta, mnozí na to hřeší. Přitom jde o sekundy, mnohdy jen o desetiny či setiny sekundy,“ říká k vypjatým situacím na „jednouproudé dálnici“ Pavel Petr, který jezdí mezi Svitavami a Moravskou Třebovou dennodenně přes dvacet let.

Z policejních statistik vyplývá, že na úseku k tunelu, který nahradí dálnice D35 přinejlepším až v roce 2029, se za posledních více než 17 let stalo přes 400 dopravních nehod, z toho při 16 smrtelných vyhaslo celkem 23 životů. Kolik řidičů zariskovalo, špatně odhadlo situaci a šláplo ať už s ohledem či bez ohledu na dopravní značení na plyn, statistiky neuvádějí.

Kromě toho, že policii došla trpělivost a na nebezpečné chování řidičů na „pětatřicítce“ se v poslední době zaměřila, ideální příležitost se naskýtá i k úpravě dopravního značení.

Kritický úsek se dočká rekonstrukce, o čárách zatím není rozhodnuto

Obě místa posledních tragických nehod jsou zahrnuta do plánované opravy povrchu, kterou Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce podle aktuálního předpokladu spustit od července a ukončit v říjnu. Nový asfaltový koberec získá přibližně osmikilometrový úsek od křižovatky u Opatovce na křížení I/35 s I/43 až po tunel Hřebeč. Podle odhadu silničářů mají práce vyjít bez daně na bezmála 197 milionů. ŘSD nyní hodnotí nabídky a vybírá mezi pěticí zájemců o zakázku. Počítá se přitom s výměnou a obnovou svislého i vodorovného značení. Konkrétní podoba bílých čar bude známá až po projednání ŘSD s policií a krajskými úředníky.

„Jakmile budeme mít podepsanou smlouvu o dílo s dodavatelem, začnou probíhat jednání s Policií ČR a Krajským úřadem Pardubického kraje o možnostech realizace této stavby včetně harmonogramu a dopravních opatření,“ uvedla Petra Drkulová z týmu komunikace ŘSD.

Policie na dotazy MF DNES k budoucí podobě značení odpověď připravuje. „Čekáme na vyjádření odboru služby dopravní policie,“ uvedla mluvčí policie Markéta Janovská.

ŘSD argumentuje, že za nedávné nehody nemohlo značení. „Příčinou dopravní nehody, která se stala v dubnu 2023, byla rychlost a mokro. Příčinou dopravní nehody z června bylo přejetí do protisměru. V žádném případě to nebyla komunikační závada,“ dodala Drkulová.

Podobu současného dopravního značení nechtěl nikdo komentovat ani z Besipu. „Do těchto spekulací se pouštět nebudeme,“ sdělil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Na místech obou nedávných tragických nehod stále leží drobné trosky nabouraných vozů. V odvodňovacích kanálech se válejí i vyhaslé svíčky. Za zatáčkou, kde se stala dubnová nehoda, značení dokonce nyní zcela chybí. Uprostřed silnice je ale poznat, že také zde byla přerušovaná čára.

Kromě výměny asfaltu chystaná rekonstrukce zahrnuje i sanaci podkladních vrstev, obnovu nezpevněných krajnic, výměnu svodidel, vyčištění příkopů a drobné opravy propustků.

Součástí akce je i dočasná úprava křižovatky I/35 a I/34 u Koclířova, kterou silničáři přestaví na okružní. „Nová okružní křižovatka je koncepčně navržena jako malá kruhová křižovatka oválného tvaru s vnějšími poloměry 21 a 13,25 metru. Okružní křižovatka je navržena ve stávajících hranicích průsečné křižovatky. Součástí této stavby je přisvícení okružní křižovatky,“ uvádí se v zadávací dokumentaci.

Právě nová okružní křižovatka by mohla nepříznivou bilanci nehod do dostavby dálnice alespoň trochu zmírnit, neboť mnohé závodní jezdce přinutí alespoň na chvíli šlápnout na brzdu.