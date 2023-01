Slušní řidiči z donucení. Přes Vysoké Mýto rychle ani neprojedou

Pokles přestupků je pravděpodobně důsledkem stále větších dopravních potíží v centru města, které už desítky let čeká na obchvat. Situace se zhoršila poté, co byly v roce 2021 a 2022 otevřeny nové úseky dálnice D35 z Opatovic nad Labem až do Ostrova u Vysokého Mýta.

„Počet překročených rychlostí se snižuje. Je to asi logické, protože stoupá intenzita dopravy a ještě poroste,“ řekl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Pomalé popojíždění od semaforu k semaforu však hýbá s nervovou soustavou řidičů, a tak město eviduje stále velký počet jízd na červenou. A to i přesto, že si v dopravně zasekaném městě spěchající řidiči příliš nepomohou.

Dopravní přestupky ve Vysokém Mýtě Překročení rychlosti

2020 5 543 přestupků 2021 6 304 přestupků 2022 4 310 přestupků

5 543 přestupků 6 304 přestupků 4 310 přestupků Jízda na červenou

2020 3 123 přestupků 2021 3 492 přestupků 2022 2 930 přestupků



Zdroj: MÚ Vysoké Mýto

„Je zajímavé, že si řidiči nezvyknou. Svým způsobem to ukazuje na oprávněnost sledování. Je to určitě nebezpečnější než náhodné překročení rychlosti,“ řekl Jiraský.

Zatímco předloni se jízdy na červenou dopustilo 3 492 řidičů, loni to bylo o 562 méně. Měřit rychlost ale městští strážníci nepřestali. Ve 106 případech zaznamenali vyšší rychlost, za její nedodržení vybrali kolem 120 tisíc korun.

„Dále bylo z automatizovaného systému Scarabeus na silnici I/35 zaznamenáno 7 240 dopravních přestupků, z nich 4 310 případů připadá na jízdu na červenou,“ řekl velitel městské policie Filip Perout.

Kolik za ně město utrží, nejde podle starosty zatím přesně vyčíslit. „Ve sledovaném roce platí někteří hříšníci z loňska nebo předloňska a pokutu z toho roku uhradí až ten následující rok,“ řekl Jiraský.

Podle místostarosty Jana Lipavského je to suma srovnatelná s tím, kolik město utržilo z příjmů z herních automatů, které se město rozhodlo před lety opustit. „Příjmy z pokut by neměly být primárně finančním zdrojem pro město, důležitá je prevence,“ řekl Lipavský.

Výtečníci, kteří si z města udělají závodní dráhu, se přesto najdou. Hlavně v noci to řidiče svádí. Rekordmanem je místní řidič, který zvládl jet po pětatřicítce od kruhové křižovatky u Teska do centra rychlostí 148 km v hodině.

„Krátce poté jsme řidiče BMW chytli, i my jsme byli překvapeni, kolik se objevilo na kontrolní kameře,“ řekla šéfka obvodního oddělení policie ve Vysokém Mýtě Šárka Vlčková.

Řidič měl předtím problém za dva obdobné přestupky na Orlickoústecku, tentokrát ho ale postih bude bolet.

„Vozidlo jsme mu zajistili, což je pro něj největší trest. Auto nyní čeká v policejním skladu v Opočínku, a jakmile soud rozhodne o propadnutí věci, zůstane policii, nebo ho svěříme Úřadu pro zastupování státu ve věcech veřejných a půjde třeba do dražby,“ řekla Vlčková.