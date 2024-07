Albert u pardubického nádraží se přes problémy dokončuje, otevře v půlce října

První velký porevoluční obchodní dům, který vyrostl v krajském městě v devadesátých letech, měl být už dávno otevřený. Klid kolem něj nenaznačuje žádné zběsilé stavební tempo. Přesto se podle majitele hypermarket Albert u nádraží otevře 16. října letošního roku.

„Přece jen se jedná o poměrně zásadní přestavbu rozlehlého objektu. To není nikdy úplně snadné. Nějaké komplikace se vyskytly. Už jsme domluveni s vedením hypermarketu Albert na otevření v říjnu. Dá se říct, že se dělají dokončovací práce,“ uvedl Martin Králíček z firmy Saller, které nemovitost patří.

Ten loni na podzim doufal, že se nákupní centrum podaří otevřít už letos na jaře. Nakonec se však termín o něco odsunul. „Vážení zákazníci, tato prodejna je dlouhodobě uzavřena z důvodu rekonstrukce od 9. ledna 2023. Znovu otevřena bude koncem letošního roku,“ stojí ostatně na internetových stránkách společnosti Albert.

Lidé se dočkají poněkud jinak upraveného obchodního domu. „Zmenší se trochu prodejní plocha samotného hypermarketu Albert, ale zase přibudou další menší nájemníci. Obchodů tam tak bude více,“ uvedl Králíček.

Zásadní informací pak je, že by lidé mohli pod hypermarketem stále parkovat klidně i celý den za poměrně slušné ceny. „V podzemním parkovišti, které zůstane stejně veliké jako v minulosti, bude možné odstavit auta na 12 hodin za 80 korun. Na tom venkovním budou dvě hodiny zdarma, každá další hodina bude za 30 korun,“ popsal plány firmy Saller Martin Králíček.

Závory brání ve zkracování cesty

Naopak závory, které znemožňují pouhý průjezd parkovištěm, prý na místě zůstanou. Jelikož silnice od rafinérie Paramo k nádraží bývá dost často ucpaná, řidiči si právě přes parkoviště zkracovali cestu třeba do Polabin nebo centra města.

„Brány u parkoviště zůstanou, musíme regulovat vjezd aut na parkoviště. Lidé ho používali jako zkratku a objížděli přes něj kolony u nádraží. Proto jsou brány nastaveny tak, že vyjet bude možné až po deseti minutách,“ dodal Králíček.

Cenově dostupné parkoviště může znamenat problém pro plánovaný parkovací dům na druhé straně lávky přes železniční koridor. Ten totiž už začalo připravovat město a místo by v něm mohlo najít až 360 řidičů najednou.

Někteří politici však mají strach, že se kapacitu i kvůli místům v Albertu nebude dařit naplnit. „Auto šlo nechat v minulosti v Albertu za necelou stovku na celý den, a stejně tam nikdo moc nejezdil. Těžko ale můžeme zavést v našem parkovacím domě parkovné za padesát korun na den. To se nám parkovací dům nezaplatí ani za půl století,“ řekl loni Tomáš Pelikán, šéf dopravního podniku, který má pro město parkovací dům u Terminálu Jih postavit.

Nakonec však musel ustoupit většině v zastupitelstvu a se svým týmem začít stavbu za 150 milionů korun připravovat. Prosadil si však alespoň výrazné snížení ceny stavby a její zjednodušení.

„Zatím počítáme s tím, že postavíme dům pro 360 aut. Ovšem v případě, že bude zájem o parkování v lokalitě veliký, můžeme poměrně snadno přidat dalších 200 míst,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.

Kromě kapacity pro automobily nabídne nový parkovací dům i místa pro jízdní kola, venku v areálu budou moci parkovat elektromobily. Radnice na projekt dostane 95 milionů z Evropské unie.

Podle radních by už na podzim mělo začít výběrové řízení na zhotovitele stavby. „Toho chceme vybrat v průběhu února, aby do začátku léta stihl zpracovat potřebné dokumenty pro zahájení stavby, které plánujeme na léto 2025. Hotovo by pak mělo být v červnu 2026,“ dodal šéf dopravního podniku a zastupitel města za Společně pro Pardubice Tomáš Pelikán.