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Děti ze školy v přírodě na Seči skončily v nemocnici, hygienici potvrdili norovirus

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  11:11
Se silnými žaludečními a střevními problémy byly ve středu hospitalizované v Chrudimské nemocnici dvě děti, které byly na škole v přírodě v rekreačním zařízení u Sečské přehrady. Další skončily na ambulantním vyšetření v nemocnici v Pardubicích. Hygienici u dětí potvrdili nákazu norovirem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Byly tam předtím už dva turnusy, kde měly děti obdobné obtíže. Víme, že si to někdo z nich přivezl z domova, onemocněl a nakazil další spolužáky,“ uvedla vedoucí protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Jana Daňková.

O případu ve středu informovala Česká televize. Ve stejném zařízení se infekce objevila už v minulých týdnech. Infekce v zařízení zřejmě zůstala, což způsobilo nákazu dalších dětí.

Virus je podle Daňkové odolný, a pokud se vše důsledně nedezinfikuje, což bývá obtížné, může v prostředí přetrvat a nakazit další lidi. Hygienici na nápravu dohlížejí, zařízení si objednává na dezinfekci odbornou firmu.

Ničí nejen olympioniky. Noroviry každý rok zabijí ve světě asi 200 tisíc lidí

Celkem měla u posledního případu nákazy obtíže zhruba polovina z 55 lidí, z čehož byli čtyři pedagogové. Vážný průběh měla nemoc u dvou pacientů.

Nákaza noroviry není podle hygieničky nic mimořádného, problémem se ale stává ve větších dětských kolektivech. Nástup nemoci je rychlý a dramatický, provází jej zvracení, bolesti břicha, horečky a průjem, což je pro školní skupiny velmi náročné. Dětský organismus také onemocnění hůře snáší, zvláště hrozí riziko odvodnění. Většinou se nemocný uzdraví během dvou dnů.

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