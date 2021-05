V Chrudimi budou desky připomínající husity, sporné návrhy napodruhé prošly

Na Resselově náměstí v Chrudimi přímo před kostelem Nanebevzetí Panny Marie se v dlažbě objeví deska, jež bude připomínat upálení husitského hejtmana Petra Hromádky.



Přesně tak, jak to fanoušci projektu Boží bojovníci navrhli.

A přesně tak, jak to městská letopisecká komise nedoporučila.

Podle ní místo není vhodné a navržený text není vyvážený. Radní proto návrh zamítli, ale v pondělí se „husity“ nechali přesvědčit, aby instalaci schválili.

„Spolek říká, že buď uděláme to, co chce on, nebo nic. Tak jsme se rozhodli, že do toho jdeme. Osobně si myslím, že to je správně,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Spor se vede o interpretaci událostí, které se v Chrudimi odehrály v roce 1421. Jeden ze zakladatelů husitského Tábora kněz a hejtman Petr Hromádka se v únoru toho roku se svými spolubojovníky vzdal v obležené Chotěboři výměnou za svobodný odchod z města.



Jejich protivníci však slovo nedodrželi, husity pochytali a upálili ve stodolách nebo naházeli do šachet v Kutné Hoře.



Hejtman Hromádka a dva kněží pak byli 6. února 1421 právě v Chrudimi upáleni. Zradu svým textem bude připomínat i destička na náměstí s tím, že stovky husitů byly „navzdory čestné úmluvě o svobodném odchodu zajaty a usmrceny“.

Letopisecká komise návrh „Božích bojovníků“ zcela předělala, místo dvou destiček navrhla jednu, vymyslela pro ni jiný text i úplně jiné umístění. Zmínku o upálení zavrhla.



„Přišlo nám nevhodné, že se má v textu připomínat upálení Petra Hromádky, ale zároveň nezmínit protiakci, která následovala poté,“ uvedl předseda historické a letopisecké komise Pavel Kobetič.

Husité totiž v Chrudimi zničili dominikánský klášter. Komise uváděla, že texty destiček jsou zbytečně složité.

Radní nyní rozhodli, že jim texty nevadí. „Komise má pouze doporučující pravomoc,“ řekl Pilný.

Místostarosta Chrudimi Aleš Nunvář (Piráti) takové řešení sporu nepodpořil. Vadí mu, že debata byla vyostřená a že jejím výsledkem nebyl kompromis, ale vítězství jedné ze stran. „Byly zde dva zcela odlišné návrhy. Necítím se tak fundovaný, abych dokázal posoudit, která historická událost je důležitější,“ řekl Nunvář.

Vedle destičky na místě upálení husitského hejtmana by se měla objevit další deska na Pardubické fortně, která bude připomínat obsazení Chrudimi husitskými vojsky 28. dubna 1421.

Ve městě bude i památka na působení významného teologa a husitského biskupa Martina Lupáče. „Pamětní destičku věnovanou Martinu Lupáčovi z Chrudimi budeme v rámci našeho projektu instalovat v roce 2022,“ uvedl Jiří Motyčka, který patří k týmu, jenž organizuje seriál akcí dokumentující husitskou revoluci.