Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Už nejde jen o peníze. Parta kamarádů už dvacet let pomáhá potřebným

Autor:
  17:24
Už dvacet let pomáhá potřebným lidem nejen na Orlickoústecku a Svitavsku více než stočtyřicetičlenná parta kamarádů. Pro dobrou věc pořádá benefiční koncertní šňůru se svým orchestrem.

Hudba pomáhá, která si vybudovala silné jméno a především důvěru veřejnosti, před třemi lety vybrala na koncertech pro tříletou Klárku Doležalovou trpící vzácným onemocněním mozku poprvé více než milion korun. Rodina peníze využila na pořízení speciálně upraveného automobilu pro snazší převoz na rehabilitace.

Loňský ročník benefičních koncertů Hudba pomáhá spojil hudebníky i veřejnost, aby společně podpořili rodiny v těžkých životních situacích. (27. prosince 2025)
Loňský ročník benefičních koncertů Hudba pomáhá spojil hudebníky i veřejnost, aby společně podpořili rodiny v těžkých životních situacích. (27. prosince 2025)
Loňský ročník benefičních koncertů Hudba pomáhá spojil hudebníky i veřejnost, aby společně podpořili rodiny v těžkých životních situacích. (27. prosince 2025)
Loňský ročník benefičních koncertů Hudba pomáhá spojil hudebníky i veřejnost, aby společně podpořili rodiny v těžkých životních situacích. (27. prosince 2025)
9 fotografií

Mladí hudebníci zapálení pro dobrou věc předávají potřebným každou korunu ze vstupného. Jak ale ukázal i loňský příběh rodiny Štěpánkových, finanční pomoc není tím nejdůležitějším. Ještě větší hodnotu má pro obdarované pocit sounáležitosti, přijetí a vědomí, že na své starosti nejsou sami.

„V loňském roce maminka Míša poprvé nahlas vyslovila, že pro její rodinu jsou peníze tím vlastně posledním, co si odnáší,“ píše se v závěrečných titulcích nového filmového dokumentu, který připomíná příběhy podpořených rodin za uplynulých deset let. Snímek je dostupný také na kanálu YouTube.

Právě příběh rodičů sedmiletého Vojty a pětiletého Filipa ukazuje, jak důležitou roli může taková podpora sehrát. Oba chlapci žijí se vzácným Hunterovým syndromem, který způsobuje mimo jiné hyperaktivitu a postupné selhávání orgánů. Nemoc výrazně zkracuje délku života, pacienti se zpravidla dožívají 15 až 20 let.

Štěpánkovi původně zvažovali odchod z Dolního Újezdu a nový začátek v novém domě u Pardubic. Kvůli dostupnosti zdravotní péče a kvůli tomu, že je v nové vísce nikdo nezná. Díky přijetí a podpoře sousedů i návštěvníků benefičních koncertů se však nakonec rozhodli zůstat. Senzomotorickou zahradu, na kterou festival získával finance, tak postaví mezi svými.

Hudba pomáhá

Benefiční projekt dobrovolnické skupiny z Pardubického kraje. Na 140 rodičů, dětí, učitelů, kamarádů ze základky i bývalých kolegů z práce každoročně vybere jednu handicapovanou rodinu ze svého okolí. Se svým orchestrem pak připraví šňůru koncertů a každou korunou ze vstupného zafinancují rodině léčbu či kompenzační pomůcky. Za uplynulých 20 let vybrali celkem 8 milionů korun. Pomohli 19 rodinám a čtyřem speciálním školám.

Hudba pomáhá v posledních letech každý rok předává rodinám v regionu okolo 1,4 milionu korun. Nejinak tomu bude i letos, kdy se koná jubilejní dvacátý ročník benefice.

Pomůže rodině, kterou má v hledáčku už osm let. „Erika Beranová z Heřmanova Městce má genetické onemocnění, kterému se říká dopa-responzivní dystonie a v dětství jí způsobilo ochrnutí. A protože je mentálně zcela v pořádku, tak si od té doby, co umí psát, přeje k Ježíškovi pod stromeček, že bude chodit. Víme, že to jde. Erice proto poprvé za těch 20 let, co pomáháme, vytváříme desetiletý koncept, během kterého bychom ji chtěli postavit na nohy,“ vysvětlil ředitel festivalu Karel Telecký.

Z předpokládaného výtěžku 1,5 milionu korun mají být zaplaceny úpravy domu, rehabilitační pomůcky, terapie, cvičení, lázeňské pobyty i osobní asistence. „Cílem je, aby se Erika za deset let mohla vydat po svých na vysokou školu. Jejím přáním je stát se dětskou psycholožkou a pomáhat dětem ve věku, v jakém je nyní sama,“ dodal Telecký.

Ze školky bez základů je stacionář. Charita ve Dvoře Králové působí v novém

Že je o benefiční koncerty ohromný zájem, svědčí také fakt, že vstupenky jsou již prakticky vyprodány. „Předprodej jsme zahájili v neděli 1. listopadu a zbývá nám posledních pár vstupenek na koncert v obci Morašice a podobný zbytek vstupenek na stání máme na narozeninový gala koncert 21. listopadu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově,“ doplnil Telecký.

Další koncerty se budou konat v Poličce, Litomyšli, Ústí nad Orlicí a ve Vysokém Mýtě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Jako vojenská operace. Modernizace největšího nádraží v Česku nabírá tempo

V České Třebové se uskutečnila prohlídka probíhající modernizace železničního...

Modernizace uzlu Česká Třebová je v současnosti největší stavbou na české železniční síti. Práce, které pokračují už druhým rokem, jsou rozplánované na sedm let a i přes komplikace s geologií jdou...

Řidiče čekají novinky. Otevře se obchvat Sezemic, D35 možná dosáhne až k Litomyšli

Mostní estakáda u Hrušové těsně míjí hřbitov. (29. října 2026)

Ačkoli do konce roku zbývají už jenom dva měsíce, Ředitelství silnic a dálnic slibuje v Pardubickém kraji ještě zprovoznit nebo zahájit několik očekávaných dopravních staveb. Už v pondělí odpoledne...

Sezemice se po třiceti letech dočkaly obchvatu, plánovaná čerpací stanice nevznikne

Slavnostní otevření obchvatu Sezemic. (2. listopadu 2026)

Motoristům jedoucím do Pardubic z východní části republiky se otevřela nová pohodlná trasa. Hodinu po poledni byla slavnostně přestřižena páska na sedmikilometrovém obchvatu Sezemic, který plynule...

Převrácený kamion blokoval celý den frekventovaný tah na Moravu, tvořily se dlouhé kolony

Převrácený kamion ráno zablokoval frekventovanou silnici I/35 u Linhartic...

S velkými dopravními komplikacemi při páteční špičce museli na Svitavsku počítat řidiči na frekventovaném silničním tahu I/35 mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí. Ráno zde zastavila provoz nehoda...

ODPÍSKÁNO: Vyložil VAR pravidla chybně? Penalta se opakovat neměla, tvrdí expert

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Zmatky, prostoje, dlouhý přezkum a pak překvapivé rozhodnutí. A ještě navíc chybné. „Branka zkrátka měla být uznána a pokutový kop se opakovat neměl,“ říká expert iDNES.cz Pavel Mareš v pořadu...

Už nejde jen o peníze. Parta kamarádů už dvacet let pomáhá potřebným

Loňský ročník benefičních koncertů Hudba pomáhá spojil hudebníky i veřejnost,...

Už dvacet let pomáhá potřebným lidem nejen na Orlickoústecku a Svitavsku více než stočtyřicetičlenná parta kamarádů. Pro dobrou věc pořádá benefiční koncertní šňůru se svým orchestrem.

4. listopadu 2026  17:24

Stovky lidí v Pardubicích demonstrovaly před divadlem, vládu káral i Večerníček

Před Východočeské divadlo v Pardubicích dorazily stovky lidí na protest proti...

Stejně jako v jiných městech i v Pardubicích se v úterý sešly stovky lidí, aby podpořily veřejnoprávní média. Nad hlavami se objevily transparenty i kreslený Večerníček se smutnou tváří a zdviženým...

4. listopadu 2026

Pardubice v Lize mistrů trápily Litevce. Premiérové vítězství jim ale uniklo

Pardubický basketbalista Zed Key a jeho gesto v utkání proti Málaze.

Basketbalisté Pardubic podlehli v Lize mistrů Juventusu Utena ve Vilniusu 95:98 po prodloužení a prohráli i třetí zápas v soutěži, v níž debutují. Zkomplikovali si tak boj aspoň o třetí místo ve...

3. listopadu 2026  22:15,  aktualizováno  23:01

Neexistující had vyděsil obyvatele bytu, na vině byli nepořádní dělníci

Had vyděsil obyvatele bytu v Polabinách. Ukázalo se, že jde o stavební...

Zahlédnout hada ve vlastní koupelně je druh překvapení, které by si jen málokdo přál zažít na vlastní kůži. Stejně tak tomu bylo i u obyvatele jednoho z bytů na sídlišti Polabiny v Pardubicích. Na...

3. listopadu 2026  16:17

Války, náboženství i doprava. Pardubická univerzita láká na nové obory

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice rozšiřuje nabídku studijních oborů pro příští akademický rok. Zájemci si budou moci nově vybrat například bakalářský obor zaměřený na současný svět a člověka, studium zaměřené na...

3. listopadu 2026  12:17

ODPÍSKÁNO: Vyložil VAR pravidla chybně? Penalta se opakovat neměla, tvrdí expert

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Zmatky, prostoje, dlouhý přezkum a pak překvapivé rozhodnutí. A ještě navíc chybné. „Branka zkrátka měla být uznána a pokutový kop se opakovat neměl,“ říká expert iDNES.cz Pavel Mareš v pořadu...

3. listopadu 2026

Sezemice se po třiceti letech dočkaly obchvatu, plánovaná čerpací stanice nevznikne

Slavnostní otevření obchvatu Sezemic. (2. listopadu 2026)

Motoristům jedoucím do Pardubic z východní části republiky se otevřela nová pohodlná trasa. Hodinu po poledni byla slavnostně přestřižena páska na sedmikilometrovém obchvatu Sezemic, který plynule...

2. listopadu 2026  18:34

Bubáci v ulicích i strašidelní strážníci. Pardubicemi prošel průvod masek

Halloweenský průvod masek MaskWalk v Pardubicích. (31. října 2026)

Děsivá jeptiška, rytíř nebo skutečný strážník s upířím chrupem. V Pardubicích si daly v sobotu večer dostaveníčko různá strašidla a pohádkové postavy. Ulice města totiž na jeden večer patřily...

2. listopadu 2026  14:09

Furch Boleslav držel. Jsem rád, že jsme to zlomili špinavým gólem, řekl Poulíček

Patrik Poulíček v akci před bránou Mladé Boleslavi.

Během rozhovoru odběhl od týmové kabiny na parkoviště pro synka Barnabáše, jehož pak třímal v náručí, a dál uvolněně odpovídal. Dobrou náladu Patrika Poulíčka kromě nedělního vítězství nad Mladou...

1. listopadu 2026  20:17

Řidiče čekají novinky. Otevře se obchvat Sezemic, D35 možná dosáhne až k Litomyšli

Mostní estakáda u Hrušové těsně míjí hřbitov. (29. října 2026)

Ačkoli do konce roku zbývají už jenom dva měsíce, Ředitelství silnic a dálnic slibuje v Pardubickém kraji ještě zprovoznit nebo zahájit několik očekávaných dopravních staveb. Už v pondělí odpoledne...

1. listopadu 2026  8:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pardubice - Liberec 1:2, překvapivá výhra, zařídil ji křídelník z béčka

Sestřih zápasu
Pardubický útočník Václav Drchal se raduje z gólu.

Liberečtí fotbalisté po třech nevýrazných zápasech za sebou v první lize zabrali. V utkání 13. kola zvítězili v Pardubicích 2:1, což se úplně nečekalo, protože domácí vykazovali v poslední době...

31. října 2026  14:17,  aktualizováno  17:02

Z radnice Senát a úředníci v rolích novinářů. Je to vlastně pardubický film, říká režisér

V Pardubicích se natáčela celovečerní vztahová komedie Blešák. (29. října 2026)

Původně sem chtěl zasadit jiný snímek, nakonec se ale do Pardubic vrátil s celovečerní vztahovou komedií Blešák. Režisér Miroslav Ondruš v ní rozplétá otázku, jakou cenu má v dnešní době manželství a...

31. října 2026  9:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×