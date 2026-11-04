Už nejde jen o peníze. Parta kamarádů už dvacet let pomáhá potřebným

Hudba pomáhá, která si vybudovala silné jméno a především důvěru veřejnosti, před třemi lety vybrala na koncertech pro tříletou Klárku Doležalovou trpící vzácným onemocněním mozku poprvé více než milion korun. Rodina peníze využila na pořízení speciálně upraveného automobilu pro snazší převoz na rehabilitace.
Mladí hudebníci zapálení pro dobrou věc předávají potřebným každou korunu ze vstupného. Jak ale ukázal i loňský příběh rodiny Štěpánkových, finanční pomoc není tím nejdůležitějším. Ještě větší hodnotu má pro obdarované pocit sounáležitosti, přijetí a vědomí, že na své starosti nejsou sami.
„V loňském roce maminka Míša poprvé nahlas vyslovila, že pro její rodinu jsou peníze tím vlastně posledním, co si odnáší,“ píše se v závěrečných titulcích nového filmového dokumentu, který připomíná příběhy podpořených rodin za uplynulých deset let. Snímek je dostupný také na kanálu YouTube.
Právě příběh rodičů sedmiletého Vojty a pětiletého Filipa ukazuje, jak důležitou roli může taková podpora sehrát. Oba chlapci žijí se vzácným Hunterovým syndromem, který způsobuje mimo jiné hyperaktivitu a postupné selhávání orgánů. Nemoc výrazně zkracuje délku života, pacienti se zpravidla dožívají 15 až 20 let.
Štěpánkovi původně zvažovali odchod z Dolního Újezdu a nový začátek v novém domě u Pardubic. Kvůli dostupnosti zdravotní péče a kvůli tomu, že je v nové vísce nikdo nezná. Díky přijetí a podpoře sousedů i návštěvníků benefičních koncertů se však nakonec rozhodli zůstat. Senzomotorickou zahradu, na kterou festival získával finance, tak postaví mezi svými.
Hudba pomáhá
Benefiční projekt dobrovolnické skupiny z Pardubického kraje. Na 140 rodičů, dětí, učitelů, kamarádů ze základky i bývalých kolegů z práce každoročně vybere jednu handicapovanou rodinu ze svého okolí. Se svým orchestrem pak připraví šňůru koncertů a každou korunou ze vstupného zafinancují rodině léčbu či kompenzační pomůcky. Za uplynulých 20 let vybrali celkem 8 milionů korun. Pomohli 19 rodinám a čtyřem speciálním školám.
Hudba pomáhá v posledních letech každý rok předává rodinám v regionu okolo 1,4 milionu korun. Nejinak tomu bude i letos, kdy se koná jubilejní dvacátý ročník benefice.
Pomůže rodině, kterou má v hledáčku už osm let. „Erika Beranová z Heřmanova Městce má genetické onemocnění, kterému se říká dopa-responzivní dystonie a v dětství jí způsobilo ochrnutí. A protože je mentálně zcela v pořádku, tak si od té doby, co umí psát, přeje k Ježíškovi pod stromeček, že bude chodit. Víme, že to jde. Erice proto poprvé za těch 20 let, co pomáháme, vytváříme desetiletý koncept, během kterého bychom ji chtěli postavit na nohy,“ vysvětlil ředitel festivalu Karel Telecký.
Z předpokládaného výtěžku 1,5 milionu korun mají být zaplaceny úpravy domu, rehabilitační pomůcky, terapie, cvičení, lázeňské pobyty i osobní asistence. „Cílem je, aby se Erika za deset let mohla vydat po svých na vysokou školu. Jejím přáním je stát se dětskou psycholožkou a pomáhat dětem ve věku, v jakém je nyní sama,“ dodal Telecký.
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Že je o benefiční koncerty ohromný zájem, svědčí také fakt, že vstupenky jsou již prakticky vyprodány. „Předprodej jsme zahájili v neděli 1. listopadu a zbývá nám posledních pár vstupenek na koncert v obci Morašice a podobný zbytek vstupenek na stání máme na narozeninový gala koncert 21. listopadu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově,“ doplnil Telecký.
Další koncerty se budou konat v Poličce, Litomyšli, Ústí nad Orlicí a ve Vysokém Mýtě.