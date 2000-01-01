náhledy
Tradiční Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem o uplynulém víkendu přilákala 18 jezdců ve třech skupinách, 13 kočárů a dva výletní vozy. Ti se společně vydali na trasu podzimní krajinou. Akce vyvrcholila slavnostní večeří a taneční zábavou v Císařském hostinci.
Autor: Lucie Macáková
Společná fotografie účastníků tradiční Hubertovy jízdy před budovou hřebčína. (17. října 2026)
Autor: Lucie Macáková
Účastníci v sedlech.
Autor: Lucie Macáková
Na účastníky čekala přibližně 21 kilometrů dlouhá trasa s více než 90 přírodními skoky (17. října 2026)
Autor: Lucie Macáková
Jedním z nejatraktivnějších okamžiků Hubertovy jízdy byl průjezd Kurkovým jezírkem, který sledovali také diváci. (17. října 2026)
Autor: Lucie Macáková
Jezdci se na trasu vydali ve třech skupinách podle jezdeckých zkušeností a schopností koní. (17. října 2026)
Autor: Lucie Macáková
Jezdecké skupiny vedli zkušení masteři v sedlech českých a slovenských teplokrevných klisen. (17. října 2026)
Autor: Lucie Macáková
Hubertovy jízdy se kromě jezdců na koních zúčastnily také kočáry, které projížděly podzimní krajinou. (17. října 2026)
Autor: Lucie Macáková
Jezdec překonává jednu z přírodních překážek. (17. října 2026)
Autor: Lucie Macáková
Součástí závěrečného programu bylo také symbolické chytání liščího ocasu. (17. října 2026)
Autor: Lucie Macáková
Liščí ocas získali úspěšní jezdci jednotlivých lotů, mezi mastery uspěl ředitel hřebčína Jiří Machek. (17. října 2026)
Autor: Lucie Macáková
Symbolické chytání liščího ocasu. (17. října 2026)
Autor: Lucie Macáková