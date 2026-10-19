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OBRAZEM: Přes kmeny či jezírko podzimní krajinou. Hubertova jízda zvala do sedla i kočáru

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Fotočlánek   18:22
Tradiční Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem (17. října 2026) Tradiční Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem (17. října 2026) Tradiční Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem (17. října 2026) Tradiční Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem (17. října 2026) Tradiční Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem (17. října 2026) Tradiční Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem (17. října 2026) Tradiční Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem (17. října 2026) Tradiční Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem (17. října 2026) Tradiční Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem (17. října 2026) Tradiční Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem (17. října 2026) Tradiční Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem (17. října 2026) Tradiční Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem (17. října 2026)
Tradiční Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem o uplynulém víkendu přilákala 18 jezdců ve třech skupinách, 13 kočárů a dva výletní vozy. Ti se společně vydali na trasu podzimní krajinou. Akce vyvrcholila slavnostní večeří a taneční zábavou v Císařském hostinci.

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