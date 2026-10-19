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Senátní volby 2026
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- 3 – Cheb
- 6 – Louny
- 9 – Plzeň-město
- 15 – Pelhřimov
- 18 – Příbram
- 21 – Praha 5
- 24 – Praha 9
- 27 – Praha 1
- 30 – Kladno
- 36 – Česká Lípa
- 42 – Kolín
- 45 – Hradec Králové
- 51 – Žďár nad Sázavou
- 54 – Znojmo
- 60 – Brno-město
- 63 – Přerov
- 66 – Litovel
- 69 – Frýdek-Místek
- 72 – Ostrava-město
- 75 – Karviná
- 78 – Zlín
- 81 – Uherské Hradiště
Výsledky komunálních voleb
Přáli bychom si slyšet jeho hlas. Adamovi je osmnáct, roky už leží v bdělém kómatu
Místo oslav vstupu do dospělosti přicházejí vzpomínky na dobu, kdy byl jejich syn ještě zdravým a usměvavým chlapcem. Adam Vyčítal, jehož život v dětství zásadně poznamenaly komplikace po operaci...
OBRAZEM: Elegance na Velké pardubické. V kloboucích se předvedli dámy i pánové
Po několika letech, kdy při Velké pardubické svítilo slunce a diváci mohli nejslavnější český dostih sledovat jen v košili, nebylo letos počasí k obecenstvu příliš milostivé. Nad pardubickým...
Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně
Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...
Při brutální vraždě oběti vyhřezla střeva. Útok mohl přijít kvůli mumlání a zápachu
Už při ranách pěstmi šlo letos v únoru muži na ubytovně v Žamberku o život. Když ho však spolubydlící ještě bodl nožem, na místě zemřel. Za jeho vraždu půjde Jan Morávek z Orlickoústecka na dlouho do...
Praví vrazi běhají po svobodě, křičel muž odsouzený za nájemnou vraždu své ženy
Verdikt odvolacího Vrchního soudu v Praze pořádně rozzuřil muže, který si odsedí 20 let za objednání vraždy své manželky. Vykonavatel činu, který ji za 150 tisíc korun ubil ocelovou trubkou, jde do...
OBRAZEM: Přes kmeny či jezírko podzimní krajinou. Hubertova jízda zvala do sedla i kočáru
Tradiční Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem o uplynulém víkendu přilákala 18 jezdců ve třech skupinách, 13 kočárů a dva výletní vozy. Ti se společně vydali na trasu podzimní krajinou. Akce...
Pohřeb může být krásný, i když při něm pláčeme, říká pořadatelka Smrt festivalu
Smrt blízkého člověka je neskutečně bolavou epizodou každého člověka. Tereza Kovářová z litomyšlské organizace Návrat duše pozůstalým pomáhá projít obdobím smutku důstojně a zároveň co možná...
Až tři měsíce bez Sedláka. Velkou pardubickou marodku rozšířil i Červenka
Hokejisté Pardubic se až tři měsíce musí obejít bez zraněného kapitána Lukáše Sedláka. Dva až čtyři týdny bude chybět i další hvězdný útočník Roman Červenka. „Velká marodka je velmi pravděpodobně...
Nejsme v tom sami, říká režisér. S pardubickým spisovatelem ho pojí psychiatrie
Křest nové knihy pardubického spisovatele Davida Svobody přinesl nečekané osobní přiznání jejího kmotra. Režisér Jiří Sádek, známý mimo jiné filmem Polednice nebo dokumentem Aneta, otevřeně promluvil...
Pardubice - Zlín 3:0, jasný duel týmů ze spodních pater, hosté dál čekají na výhru
V 11. ligovém kole se utkaly dva celky ze spodní části tabulky, ve kterém vládli fotbalisté Pardubic. Na domácí půdě porazili Zlín 3:0 po trefách Ichy, Samuela a střídajícího Jelínka. Hosté tak i...
Kdy už přijít na basket, když ne na Málagu! Skok v náročnosti je ohromný, cítí Kovář
Není moc pardubických hráčů, kteří nastupovali v basketbalové Lize mistrů už dřív než teď na podzim. Při zranění Petra Šafarčíka jen dva: Jakub Tůma a Luboš Kovář. Druhý z nich ale dosavadní...
Poetické Postřižiny a Hrabalovo pábení ukážou na jevišti krásu života
Básnička psaná na pivovarskou zeď. Tak charakterizuje režisér Petr Novotný svou úpravu novely Bohumila Hrabala Postřižiny, kterou v premiéře uvede v sobotu Východočeské divadlo Pardubice. Postavy a...
Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně
Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...
Policie zná totožnost muže nalezeného v Sečské přehradě. Před měsíci odešel od nehody
Případ zmizení sedmadvacetiletého muže, jenž před několika měsíci zmizel od autonehody na Chrudimsku, má tragický konec. Tělo, které nalezl kanoista začátkem října v Sečské přehradě, patří právě...
Kozlík žije dál, na mamuta raději nesahat. Muzeum odhaluje zajímavosti o pravěku
Stále stejná, ale přesto jiná. Tak by se dala nazvat staronová archeologická expozice, která se po dvou letech rekonstrukce vrací na pardubický zámek. Návštěvníky zavede do pravěku a odpoví na otázky...
Přišel o mámu, sám překonal rakovinu. Teď mistr z Pardubic musí ukončit kariéru
Málokdo překonal tolik nesnází jako on. I tak musel ve 32 letech oznámit nepříjemnou zprávu: „Po důkladném zvážení s rodinou a přáteli jsem se rozhodl ukončit kariéru v profesionálním hokeji.“...
Liga mistrů je krok do jiného světa, vědí v Bekse. Málaga si poručila i druh ryb
Tento rozhovor poskytl zkraje středečního utkání NBL s Olomouckem, které jeho Beksa vyhrála v pohodě 88:61. V sobotu od 17.30 přijde na Dašické na řadu atraktivní souboj s Děčínem. Ale manažer...