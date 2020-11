Obcím na D35 vadí plánované odpočívky, Hrušová s její stavbou počítá

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zjišťuje, že některé odpočívky neprosadí, například v Bukovině, potíže má ve Starém Městě i u Mohelnice. Výjimkou je Hrušová u Vysokého Mýta. ŘSD nyní zveřejnilo plánek nové odpočívky, která už má územní rozhodnutí.

Odpočívka na každé straně nabídne 14 míst pro kamiony, 26 pro osobní auta, vejdou se tam i čtyři autobusy a tři vozidla s přívěsem.

„Oboustranné odpočívky Hrušová jsou součástí navrženého rastru odpočívek na dálnici D35, který původně počítal s větším počtem odpočívek a kvůli odporu obcí musel být redukován. Vzhledem k tomu je řešená odpočívka navržena jen jako malá odpočívka,“ uvádí se v novém infoletáku Ředitelství silnic a dálnic.

Státní firma by ráda měla parkoviště větší, ale to už prosadit nelze. Ani její současná podoba se některým místním nelíbí. Obec s ní souhlasila s ohledem na to, že je asi 400 metrů za zástavbou.

„Přihlédli jsme i k tomu, že s odpočívkami má Ředitelství silnic a dálnic problémy, na svém území ji nechce skoro nikdo,“ řekl starosta Hrušové Josef Fendrych.

Třebaže zastupitelstvo s odpočívkou souhlasilo, několik lidí se proti plánu postavilo. „Problém s tím byl až po veřejné schůzi,“ uvedla místostarostka Sylva Řeháková.

Starosta Fendrych řekl, že některým argumentům rozumí. „Už samotná dálnice zabere velké plochy orné půdy a kvůli odpočívce přijdeme o další. Rozhodně to není z tohoto pohledu pozitivní,“ uvedl.

Jiné námitky podle něj byly absurdní. „Třeba různé chiméry, že tu budou zastavovat auta s utečenci a ti se budou moci rozprchnout,“ dodal.

Obě odpočívky budou oploceny, a to po celém obvodu. Na odpočívce ve směru k obci vznikne mezi dálnicí a odpočívkou protihluková stěna. K vybavení bude patřit zastřešené posezení i dětské hřiště.

Součástí budou takzvané korporátní toalety inspirované rakouskými odpočívkami. První takto vybavené zázemí pro řidiče otevřelo ŘSD loni v Kurovicích na dálnici D55.

V ideálním případě by odpočívka mohla začít fungovat současně s nově postaveným úsekem dálnice Vysoké Mýto - Džbánov v roce 2026.