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Muž u dětského hřiště bodal nožem do věcí, strážníci ho museli zpacifikovat

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  16:09

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Muž u dětského hřiště bodal nožem do věcí. Strážníci ho museli zpacifikovat. (28. července 2026) | foto: Městská policie Pardubice

Chování šestapadesátiletého muže u dětského hřiště v centru Pardubic vyděsilo přítomné rodiče. V ruce držel nůž a bodal do svých osobních věcí. Přivolaní strážníci museli použít donucovací prostředky. Muž nakonec skončil v péči zdravotníků, kteří ho převezli na psychiatrii.

V neděli krátce před osmnáctou hodinou volala na tísňovou linku městské policie jedna z přítomných maminek, kterou chování muže v blízkosti dětského hřiště silně znepokojilo. Strážníci se okamžitě vydali na místo.

Muž u dětského hřiště bodal nožem do věcí. Strážníci ho museli zpacifikovat. (28. července 2026)

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„Po příjezdu strážníků muž skutečně držel v ruce nůž. Na první výzvu ho odhodil na zem, ale na žádné další výzvy už nereagoval. Strážníci jej nakonec museli svést na zem za pomoci donucovacích prostředků,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Při následné prohlídce kapes a dalších jeho věcí strážníci zjistili, že měl u sebe kromě nože, který předtím odhodil, ještě další tři krátké nože, šroubovák, obušek a maketu pistole. Všechny zbraně mu na místě ihned odebrali.

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Ačkoliv dechová zkouška na alkohol i test na drogy vyšly s negativním výsledkem a podle Sejkory muž nikoho přímo neohrožoval ani se nesnažil na nikoho zaútočit, museli ho kvůli neobvyklému chování předat do péče zdravotnických záchranářů.

„Nejevil žádnou snahu někoho se zbraní v ruce napadat, ale tím, že bodal do svých vlastních osobních věcí, vzbudil v ostatních přítomných pochopitelné obavy. S ohledem na duševní stav byl muž předán záchranné službě a převezen na specializované oddělení nemocnice,“ dodal Sejkora.

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