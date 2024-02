Prvním letošním hříbětem ve Slatiňanech je klisnička Pariota, vranka bez odznaků

Termín porodu měla mladá šestiletá klisna 567 Palmita sice o devět dní později, tato předčasnost ale není ničím neobvyklým.

„I přesto, že je klisna prvorodičkou, proběhl porod bez komplikací. Pariota je pětadvacátým potomkem plemenného hřebce Romke Majesty XI., který reprezentuje národní hřebčín v soutěžích spřežení a sedlové drezuře s Vladimírem Moudrým,“ uvedla zootechnička slatiňanského hřebčína Kateřina Neumannová.

Protože se ve slatiňanském hřebčíně věnují soutěžím spřežení i s klisnami, může malou Pariotu čekat i sportovní kariéra.

Hříbě bez odznaků

Vraná novorozená klisnička na sobě nemá žádné bílé odznaky, tedy ani lysinu či například vír bílých chlupů. „Hříbě pochází z takzvané rodiny P, která není tak početná, tam tedy stojíme o to, aby se z klisničky stala chovná klisna,“ řekl ředitel Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem Jiří Machek.

Hříbě s matkou teď čekají menší procházky, až se stádo nových přírůstků rozroste, přesunou je zaměstnanci hřebčína do volné stáje. Chodit budou do výběhu, později na pastviny. Nejdéle začátkem listopadu proběhne odstav hříběte od matky. Hříbata pak odejdou na hříbárnu do nedalekých Slavic, kde budou společně pobývat do tří let.

Ačkoli jindy bývá zvykem, že si klisna své novorozené hříbě střeží a nechce ho příliš ukazovat, když otevřel ošetřovatel dveře porodního boxu, hříbě leželo spokojeně hned za nimi a matka se jím spíše chlubila. Klidně stála nad ním a dovolila pořídit fotografům autentické záběry.

Ředitel hřebčína to vysvětluje dobrým charakterem starokladrubských koní. Ve Slatiňanech se má narodit 35 malých vraníků, v nedalekých Kladrubech nad Labem 49 starokladrubských běloušů.

Zázračný odchov

Ačkoli letošní první porod byl bez problémů, loni šlo prvnímu benjamínkovi o život. Hříbě se tehdy narodilo o čtyřicet dní předčasně. Nacházelo se tedy v kritickém období, kdy nebylo vůbec jasné, zda přežije a stane se z něj plnohodnotný kůň. Díky velké péči slatiňanských ošetřovatelů se ale podařilo zvíře nejen zachránit, ale také odchovat bez následků.

„Byl to až takový malý zázrak,“ říká Machek.

Hřebčín do budoucna plánuje přemístit porodnici starokladrubských vranek z historického areálu hřebčína na místo stávající testační stanice, která půjde k zemi a na jejím místě vyroste nová moderní porodnice.

„Na nové středisko chovu koní ve Slatiňanech nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Staveniště bychom rádi předali na jaře tohoto roku. První hříbata by se tam mohla narodit v roce 2026,“ řekl Machek.

V praxi to bude vypadat tak, že na místě testační stanice ve svahu vznikne zcela nová budova porodnice s volnými boxy pro klisny s hříbaty. „Dolů“ do hřebčína by naopak přešli koně ve sportovním výcviku. Ti by tak měli hned vedle stájí prostorovou jízdárnu pro trénink, návštěvníci by pak mohli na vlastní oči vidět ve výcviku koně, kterým turistický ruch nijak nevadí, naopak se učí tyto vjemy přijmout.

Klisny budou mít klid

Březí, nebo ohřebené klisny zase nebudou v centru dění a budou mít svůj klid v ústraní.

„Díky tomu se budeme moci co nejvíce přiblížit původnímu interiéru hřebčínu v době, kdy tady bývaly zámecké stáje za Auerspergů. Ti tady měli koně pro parforsní hony nebo pro dostihy. Tento typ ustájení se sem navrátí pro koně ve výcviku,“ řekl Machek.

O ceně příliš vzhledem k tendru mluvit nechce. Naznačil ale, že přesáhne 100 milionů korun.