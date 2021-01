Kladrubský hřebčín má první letošní hříbě, už za pár hodin šla klisna ven

Abanta-22 se narodila ve čtvrtek třináct minut po půlnoci v termínu a její porod proběhl bez komplikací.

Když hlídač, který má v noci hřebčín na starosti, zjistil, že se blíží porod, informoval zootechničku, která pak přes kameru dohlížela, zda nenastanou komplikace. „Klisnička se těší dobrému zdraví,“ řekla zootechnička hřebčína Jitka Raichová.

Hříbě se do 90 minut postavilo na vlastní nohy a poprvé se napilo od matky. To je vždycky znamení, že start do života proběhl, jak měl, a matka s hříbětem se začaly dobře sžívat.

Pro devítiletou klisnu 385 Abevu je Abanta druhým potomkem. Z hřebčína pochází i její otec, šestnáctiletý plemenný hřebec Generalissimus Energia XLIX, který zplodil 22 koní.

Je obecně známé, že starokladrubským bělkám se rodí vraná hříbata, která s přibývajícími roky vybělují a získávají bílou barvu. „Jedná se o postupnou ztrátu pigmentu v srsti,“ říká ředitel Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem Jiří Machek.

Na rozdíl od starokladrubských vraníků jsou hříbata od narození skutečně černá. To hříbě vraníka se rodí s barvou spíše popelavou.

Malá klisna bude nyní žít se svou matkou půl roku. Poté bude odstavena do odchovny koní v nedalekých Selmicích a do svého rodiště se vrátí ve třech letech, aby mohla být obsednuta, začala se učit pod sedlem a trénovat s jezdcem. Roční výcvik zakončí výkonnostními zkouškami.

Poté vedení hřebčína rozhodne, jaká budoucnost ji čeká. Buď se bude ještě dál sportovně rozvíjet ve vozatajství, na které se kladrubští koně specializují, nebo bude zařazena po vzoru své matky do chovu. Hřebčín však také může vyhodnotit, že ji nabídne k prodeji.