Ukončete kriminalizaci mužů kvůli hranici namalované na silnici, žádá petice

„Žádáme, aby pracovníci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Policie ČR bezodkladně ukončili kriminalizaci připomínky historické zemské hranice, vytvořené v noci na 1. května na dvou místech u Svitav v podobě bílé čáry a nápisu na vozovce. Nejedná se ani o poškození cizí věci, ani ohrožení bezpečnosti provozu, ale o připomínku společné historie nás všech, na kterou bychom měli být hrdi,“ tak zní stanovisko petice, která je v elektronické podobě vyvěšená na serverech petice.com a e-petice.cz.

Zveřejnil ji starosta obce Květná, která se díky vyznačení hranice na silnici stala v minulých dnech cílem řady zvědavců.

„Naštvalo mě, že za namalování jedné čáry a dvou slov mohou jít (obvinění) až na rok ‚do chládku‘. To mi přijde jako zvrhlost. Jde mi o rozumný pohled na celou věc,“ říká starosta Květné Petr Škvařil.

Podotkl, že se mu nelíbí „farizejský přístup“ úřadů k celé věci.

Billboardy u silnic dál stojí, čára musí rychle zmizet

„Na jednu stranu je kolem silnic pořád neuvěřitelné množství billboardů, které stát papírově dávno odsoudil k zániku, ale realita je taková, že reklamy u silnic pořád stojí. Pak tady máme na silnici ani ne měsíc jednu čáru a dvě slova, kterých si v devadesátce ani nevšimnete, a řidiče by měly pobuřovat nebo rozptylovat?“ klade si otázku starosta, který však chápe, že nějaký trest přijít musí.

„Ale měl by být odpovídající vzhledem ke společenské závažnosti. Označení hranice by tam mohlo zůstat do doby, než budou vztyčené oficiální cedule,“ dodává Škvařil, který je sice starostou obce ležící na území Čech, ale narodil se na Hané.

Přestože ŘSD navrhlo bílé čáry a nápisy odstranit, v Květné jsou připraveni přispět na oficiální označení hranice.

„U silnice nemáme žádný významný historický mezník, kterého by si každý všiml. Navrhnu proto na zastupitelstvu, zda bychom jako obec nepřispěli na vyznačení hranic hnědými turistickými cedulemi. Když se to nepovede, přispěji na vyznačení osobně,“ řekl starosta k iniciativě Moravské národní obce, která zveřejnila číslo účtu pro dary na vyznačení historické česko-moravské hranice.

K věci se vyjádřil i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Celá iniciativa mi nepřijde nijak nebezpečná či ohrožující bezpečnost silničního provozu a celý humbuk kolem potrestání autorů mi přijde zbytečný až neadekvátní. Beru tuto aktivitu jako vtipnou připomínku historie, která mne vždy zajímala, stejně jako územní členění státu. Nemyslím si, že je dobré kriminalizovat tyto činy, kde společenská nebezpečnost takřka neexistuje. Z mého pohledu je nutná spíše velkorysost a třeba i zamyšlení nad samotnou podstatou,“ uvedl

ŘSD vyčíslilo vzniklou škodu na silnici na téměř sedm tisíc korun. Oběma obviněným mužům hrozí za poškozování cizí věci až jeden rok vězení.