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Prázdniny na hradech a zámcích. Památky lákají děti na rytíře i zámecké skřítky

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  9:33
Kunětická hora proslula jako hrad Rumburaka ze seriálu Arabela.

Kunětická hora proslula jako hrad Rumburaka ze seriálu Arabela. | foto: Profimedia.cz

Po dobu prázdnin nabízí zámek v Litomyšli speciální prohlídky pro děti. (31....
Zámek Litomyšl
Litomyšl. Renesanční zámek si ve městě na česko-moravském pomezí nechali...
Kunětická hora
8 fotografií
Letní prázdniny přinášejí na památkách ve správě Národního památkového ústavu nejen rozšířenou návštěvní dobu, ale také speciální prohlídky pro rodiny s dětmi. Malí návštěvníci se mohou těšit na průvodce v kostýmech, večerní dobrodružství, hry i interaktivní expozice.

Novinkou letošní sezony je program nazvaný Zámecké pozastavení pro děti na zámku v Litomyšli. Třicetiminutová prohlídka s průvodcem v kostýmu je ve vybraných dnech v červenci a v srpnu určena dětem od tří do deseti let a během letních prázdnin doplní stávající nabídku zámeckých tras. Rodiny s menšími dětmi mohou využít také zkrácenou prohlídku okruhu, který představuje největší novinky po rekonstrukci zámku.

„K dispozici je samostatná prohlídka obnovené zámecké kuchyně v přízemí zámku s dobovým zařízením a návštěvou renesanční věže s vyhlídkou na zámecký areál. Prohlídka je bez průvodce, návštěvníci si prohlížejí samostatně vlastním tempem, což je pro děti jako stvořené,“ láká k návštěvě mluvčí Národního památkového ústavu na Sychrově Lucie Bidlasová.

Po dobu prázdnin nabízí zámek v Litomyšli speciální prohlídky pro děti. (31. července 2026)
Zámek Litomyšl
Litomyšl. Renesanční zámek si ve městě na česko-moravském pomezí nechali postavit v 16. století Pernštejnové jako své rodinné sídlo. Unikátní interiéry zámku, zapsaného v seznamu světového dědictví UNESCO, vznikly při barokních a klasicistních úpravách.
Kunětická hora proslula jako hrad Rumburaka ze seriálu Arabela.
8 fotografií

Okruh Proč je zámek UNESCO zase přibližuje dětem historii a architekturu zámku zábavnou formou prostřednictvím komiksu. Zcela nová trasa Za příběhem zámeckého divadla přináší pohled do historie zámeckých divadel a díky možnosti vidět i slyšet ruchařskou techniku osloví také děti školního věku.

Kunětická hora, Litice i Slatiňany

Na hradě Kunětická hora je dětem přizpůsobena především individuální prohlídka obnoveného hradního paláce. Vybrané expozice jsou ozvučené, nechybějí modely koní ani drak. Součástí areálu je také dětský koutek, obora se zvěří a rodiny s dětmi jistě osloví i možnost příjemných procházek po hradních zahradách a okolních stezkách.

Hrad Litice připravil také pestrý letní program pro rodiny s dětmi. Děti se mohou těšit na rytířské stezky, večerní hrané prohlídky i oblíbené prohlídky setmělým hradem za svitu baterek. Ty se konají každou sobotu v červenci a srpnu od 20 hodin a průvodcem nebude nikdo jiný než pan Boček, nejstarší syn Jiřího z Poděbrad.

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Ve Slatiňanech mohou rodiny spojit návštěvu zámku s aktivním pobytem v zámecké zahradě. Připravena je rodinná hra Pozdravy z cest, dětské hospodářství se zmenšenými replikami venkovských staveb, pávy a zakrslými kozami nebo oblíbený výlet ke Kočičímu hrádku. V srpnu se do zahrady vrátí také stezka za domečky zahradních skřítků a během léta se uskuteční hrané prohlídky, které dětem představí osudy knížecí rodiny zábavnou divadelní formou.

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Prázdniny na hradech a zámcích. Památky lákají děti na rytíře i zámecké skřítky

Kunětická hora proslula jako hrad Rumburaka ze seriálu Arabela.

Letní prázdniny přinášejí na památkách ve správě Národního památkového ústavu nejen rozšířenou návštěvní dobu, ale také speciální prohlídky pro rodiny s dětmi. Malí návštěvníci se mohou těšit na...

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