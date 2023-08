Stezka z Pardubic do Hradce roste, potíže jsou pod Kunětickou horou

Pomalu. Jen velmi pomalu rostou další metry cyklostezky, která má v dohledné době spojit Pardubice a Hradec Králové. Ačkoliv se o cestě pro cyklisty mluví minimálně dvě desetiletí, stále nejde mezi oběma krajskými městy bezpečně projet na kole.

„Pamatuji si na svůj optimismus, když jsem v roce 2012 prohlásil, že stezka bude hotová do konce volebního období. Nyní bych spíše řekl, že mám obavy, abych se jí v kompletní podobě vůbec dožil,“ uvedl bývalý krajský radní a dnes radní města Pardubice René Živný.

Ten právě ve své minulé funkci měl ke stezce velmi blízko a aktivně se staral, aby přibývaly její kilometry. K jeho momentálnímu pesimismu přispívá hlavně situace pod hradem Kunětická hora.

„Největší problém máme v úseku Kunětická hora – Ráby. Jde o asi 800 metrů stezky, která má vést podél tamní silnice nižší třídy. Bohužel se stále nedaří vykoupit všechny potřebné pozemky,“ uvedl Živný a upozornil, že jde už o letitý problém.

Zbývá vybudovat 23 kilometrů

Kvůli potížím s pozemky dokonce projektanti zvažovali obejít hrad z druhé strany, tedy té kunětické. Ani to se však nakonec nepodařilo. „Je tam sice málo využívaná místní komunikace, asi by to stavebně šlo, ale problém byl opět s pozemky,“ vysvětlil Živný.

Nicméně situace se postupně zlepšuje. Během následujících měsíců by měla být dokončena stezka v úseku Dříteč – Kunětická hora. „Na páteřní trase pak zbude vybudovat úseky Vysoká nad Labem – Opatovice nad Labem a Opatovice nad Labem – Dříteč, které představují asi třetinu z celkových 23 kilometrů stezky,“ řekl k tomu projektový manažer Stezky mechu a perníku Tomáš Jeřábek a uvedl, že by se začátkem výstavby zmíněných úseků nemusel být žádný větší problém:

„Pro část z Vysoké do Opatovic jsou všechny pozemky vykoupeny a vše je připraveno pro stavební povolení, pouze se obtížně domlouváme s policií kvůli jednomu stanovisku. Z Opatovic do Dříteče projednáváme ještě navýšení financí na výkup pozemků, chtěli bychom jít bezpečnější variantou a musíme vykoupit jednoho velkého vlastníka, který není v zásadě proti.“

Na pozemky a projektování přispívá Pardubický kraj, většina peněz na výstavbu bude z dotačního programu integrovaných územních investic (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace. V plánu jsou také doplňkové odbočky ze stezky do dalších obcí, například do Hrobic, Brozan, Rábů a Sezemic.

Svazek obcí připravuje také výstavbu cyklostezky podél Labe z Pardubic do Týnce nad Labem. Pro úseky Srnojedy – Valy a Valy – Přelouč se vykupují pozemky, příští rok by se měly zpracovávat projektové dokumentace. Pro navazující části z Přelouče přes Semín, Řečany nad Labem, Trnávku, Kladruby nad Labem do Týnce jsou parcely z větší části koupeny. Celkem bude mít cyklostezka asi 32 kilometrů.