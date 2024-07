Svojanov slavil 800 let: Sokolník málem přišel o krk, tropy lidem nevadily

Atmosféra středověku o víkendu dýchla na každého, kdo se na hrad Svojanov během dvoudenních slavností vydal. Zájemci si mohli prohlédnout královského sokolníka s dravci, dobovou módní přehlídku i „přičichnout“ k rukám kata a mučicích nástrojů. Své dovednosti ukázali brašnáři, kováři, řezbáři, brníři, hrnčíři, ranhojiči a spousta dalších.

Za hřmotného křiku válečníků, půvabných tanečnic a rytmických tónů bubeníků dorazila v podání letohradského spolku Honorata i královská družina, na kterou se během prvního dne přišlo podívat více než 700 návštěvníků. Obdobná čísla hlásila nejnavštěvovanější památka Pardubického kraje i v neděli.

Kdo chtěl spasit svou duši, mohl navštívit bohoslužbu Řádu německých rytířů, kdo měl přízemnější starosti, třeba hlad, zahnal ho středověkými pokrmy.

Během kulatých oslav nechyběly ani dramatické okamžiky, a to nejen při turnajích na počest panovníka. O hlavu kratší mohl být královský sokolník, který po lesích v sobotu skutečně naháněl jednoho z opeřenců. Z hradu ho po krátkém vypuštění vyhnaly uhnízděné poštolky.

„V momentě, kdy jsme vypustili králova oblíbeného raroha, poštolky se na něj sesypaly jako hejno vos a vyhnaly ho pryč. Nakonec se mi ho za pomocí rolniček podařilo vypátrat a v neděli jsem ho k mé velké radosti i našeho panovníka mohl vrátit na králův sokolnický dvorec,“ okomentoval dramatické okamžiky sokolník, který se pochlubil i orlem skalním.

Na tvářích návštěvníků byla vidět i přes tropické teploty spokojenost. „Z doprovodného programu mě zaujaly ukázky středověkého oblečení a obuvi. Z čeho se vyrábělo a za pomocí jakých nástrojů. Bohatý program na dobové zvyky a řemesla se mi také velice líbil. Zvláště pro obdivovatele středověku bylo na co koukat,“ řekla návštěvnice Ludmila Hejtmánková, která přijela z Letovic.

Památku převzala nová hradní paní

„Takto rozsáhlý program hrad v novodobé éře nepamatuje. Dvoudenní akce se samozřejmě na hradě dělají, ale ta programová náplň je řekněme trojnásobná oproti běžnému programu,“ řekl končící kastelán Svojanova Miloš Dempír, který v neděli po sedmnáctileté službě na hradě předal klíče od hradu své nástupkyni Pavle Štusákové Martínkové. Ta přišla na Svojanov ze zámku v Lysicích, kde doposud pracovala jako správkyně depozitáře.

Ve své práci chce plynule navázat na práci dosavadního kastelána. „Určitě je to pro mě velká výzva. Jsem za ni velmi ráda. V mém životě se v poslední době dějí velké změny a tohle je jedna z nich, tak se na to i těším. Velkým předsevzetím je nepokazit to, co pan kastelán naprosto dokonale doposud zvládl a provedl. To je pro mě myslím ten největší strašák. Ráda bych proto pokračovala v tom, co pan kastelán pro hrad udělal. Ráda bych, aby ten dům žil, aby z něj nebyla nějaká sterilní konzerva,“ dodala nová kastelánka.

Miloš Dempír jde o dům dál. Plní si sen v Polákách, kde si pořídil zámek, který zachránil před zánikem. Tak, jak památku opravuje, otevírá ji postupně i turistům.

Hrad Svojanov byl založen kolem roku 1224 jako královské věnné sídlo. Za zakladatele hradu je považován královský purkrabí Svojslav z Bořitova. Během staletí hrad několikrát měnil svou podobu i rozsah. Přesto si v sobě zachoval prvky raně gotické architektury, zejména břitovou věž, hradby vnitřního hradu a sklepení paláce.

V 15. století vybudovali páni z Boskovic vnější hradební opevnění s domem zbrojnošů, následovala přestavba renesanční a v 19. století empírová. V roce 1910 hrad zakoupilo město Polička, které v posledních letech provedlo celkovou obnovu.