Plány nového hradního kastelána na Svojanově? Včely, sad, koupací sud i celoroční ubytování

Středověký hrad Svojanov je už rok pod vedením nového kastelána Pavla Haluzy. Klíče od Miloše Dempíra, který věnoval památce takřka dvacet let svého života, převzal loni na jaře. Ovšem až letošní program je v jeho plné režii. Usiluje o to, aby hrad nebyl jen muzeem, ale aby tepal životem.
Středověkému hradu Svojanov začal na jaře 2025 šéfovat Pavel Haluza.

Někdejší ředitel Městských kulturních zařízení v Jeseníku, člen opery Národního divadla v Brně nebo také ředitel Zámku ve Žďáru nad Sázavou od loňského března, kdy se do hradu nastěhoval, nezahálí. Kromě toho, že hrad den co den manažersky spravuje, vytváří program a udržuje ho v kondici, angažuje se v programu také jako příležitostný herec při hraných nočních prohlídkách hradu. Do budoucna chce na hradě nabídnout celoroční ubytování i vyrábět produkty z medu.

Na hradě obestřeném mnoha legendami bydlíte rok. Nebojíte se?
S hradem jsem se sžil perfektně. Bydlím tady od prvního dne, co jsem se stal kastelánem, a musím říct, že to tady má úžasnou atmosféru. Ačkoli mě můj předchůdce Miloš Dempír upozorňoval, že tady trochu straší, tak zatím se to na mně nepodepsalo (smích). Naopak oceňuji, o jak inspirativní prostředí pro vytváření nových věcí jde. Jsem povahou spíše samotářský vlk, proto mi to tady plně vyhovuje.

Jste na hradě mimo otevírací dobu sám?
Úplně sám tady nejsem. Máme tady spoustu zvířat, o která se člověk musí starat, ať je hrad otevřený, nebo ne. Přes zimu to pro mě byl takový pěkný rituál – ráno zvířata nakrmit, pak jsem se věnoval hradu a večer zase ke zvířatům. Je to po sezoně dobrý detox.

Kulturní akce na Svojanově 2026

9.–10. 5. Hradní jarmark

30.–31. 5. Pohádkový Svojanov

20.–21. 6. Královské slavnosti

3.–4. 7. Noční prohlídky – Husité útočí

11.–12. 7. Dny dobové kuchyně

18.–19. 7. Dny dobových řemesel

25.–26. 7. Dny útrpného práva

1.–2. 8. Divadelní pouť

14.–15. 8. Noční prohlídky – Zrod bílé paní svojanovské

29.–30. 8. Třicetiletá válka

12. 9. Dožínky

25.–26. 9. Noční prohlídky – Příběhy zazděné do hradeb

23.–24. 10. Noční prohlídky – Svojanovské stíny

28. 11. – 13. 12. Hradní advent

5. 12. Setkání s Mikulášem, anděly a čerty

12.–13. 12. Vánoční víkend

Loňský rok byl pro vás takový startovní. Program připravoval ještě váš předchůdce. Pocítí návštěvníci letos nějaké změny?
Zůstali jsme věrni akcím, které mají své návštěvníky a lidé si na ně v každoročním programu zvykli. Typicky jsou to Jarní slavnosti, Královské slavnosti, Třicetiletá válka.

Už na začátku roku jsme rozšířili noční prohlídky, kterých bude v průběhu roku víc. Je o ně velký zájem dlouho dopředu. Do programu jsme nově přidali tradiční folklorní akce, masopustem počínaje přes dožínky a vánočním programem konče. Z adventní akce, která byla spíše takovou ochutnávkovou, uděláme dvoudenní Vánoční víkend s koncerty, vánočním jarmarkem a vším, co k tomu patří. V hradní galerii v objektu koníren připravujeme také putovní interaktivní výstavu Včela, kterou budeme mít zapůjčenou ze Sladovny v Písku.

Budete mít i živé včely?
U hradu už máme založené včelstvo. Sice já včelař nejsem, ale jeden kolega na hradě se o ně stará. Chceme návštěvníkům nabídnout vlastní med, svíce z vosku i medovinu. Letos to všechno zřejmě nestihneme vyrobit, ale naštěstí je ve Svojanově spousta včelařů, takže medovina i med sice nebude hradní, ale ze Svojanova bude.

Chcete hrad víc propojit s místní komunitou?
Už se stalo. Hrad je pro místní velkou chloubou. Když byl masopust, lidé se zapojili do průvodu, který šel od kostela až na hrad. Snažíme se, aby se do chodu hradu zapojili i jinak. Řada místních nám pomáhala během úklidu kolem hradu v rámci akce Ukliďme Česko.

Kromě programu jste začal měnit i vizuální styl hradu? Co všechno to obnáší?
Jde o velkou změnu zasahující do všech sfér činnosti. Změnili jsme logo, pracujeme na nových webových stránkách, máme nový vizuál plakátů a chystají se nové propagační materiály. Na hradě se pak návštěvníci budou lépe orientovat díky specifickým piktogramům a nebudou chybět ani nové informační panely. Celý vizuál vychází z barev Záviše z Falkenštejna, který měl v erbu pěticípou zelenolistou růži na stříbrném poli. V logu sice zůstala břitová věž, ale je zobrazena z nadhledu, což zároveň představuje označení turistického bodu. Zelená a bílá jsou navíc barvy poličského muzea, takže tím chceme vyjádřit příbuznost s touto institucí. V neposlední řadě mnoha lidem tento znak připomíná právě list růže. Původně jsme chtěli mít hotovou kompletní změnu do začátku sezony, ale vzhledem k dalším projektům musíme vše zavádět postupně.

Kromě toho, jak se bude hrad prezentovat, co musíte aktuálně řešit?
Nejnaléhavější je oprava prasklé parkánové zdi goticko-renesančního paláce. Jedná se o investici za zhruba 1,5 milionu korun. Prasklé zdi je nutné stáhnout předepjatými lany. Budeme muset postavit velké lešení. Práce by měly proběhnout v červnu, na chodu hradu se to nijak neprojeví. Těch rekonstrukčních prací na nás čeká poměrně hodně. Na podzim, tedy v závěru sezony, musíme opravit schodiště na hlásku, to bude věž nepřístupná.

Jaké jsou vaše dlouhodobější cíle?
Jde například o celoroční ubytování. Od jara poskytujeme ubytování běžně, ale přes zimu to kvůli chybějícímu vytápění není možné. Mým cílem je sehnat na něj peníze, aby bylo možné využívat 11 pokojů pro ubytování celoročně. Dále plánujeme pro ubytované koupací sud, vyhlídku na „Panenském skoku“ nebo hradní jabloňový sad.

Co expozice, plánujete změny?
Na změně expozice pracujeme dole v přízemí paláce, kde je momentálně velkorozměrný model hradu. Na jeho místě vznikne časem rytířský sál s erby. Expozice stavebního vývoje hradu se přemístí na půdu do Domu zbrojnošů, kde bychom chtěli přidat interaktivní prvky. Musíme ale najít nějakého sponzora, plánujeme videoprojekci, animace a podobně. Nepůjde o statickou expozici, která je dnes součástí středověkého okruhu. V příštím roce počítáme, že tam přemístíme minimálně trojrozměrné modely, kresby, veduty a předměty, které hrad v různých obdobích představují. Ale interaktivní to ještě nebude.

Museli jste pro letošní sezonu zdražovat?
V podstatě jsme zdražili o symbolickou desetikorunu, což si myslím, že každý zvládne. Každopádně každá koruna ze vstupného jde do zajištění akcí, oprav i vylepšování hradu. Návštěvníci nám tím pádem pomohou dělat z hradu lepší a příjemnější místo.

