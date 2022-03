Hrad Svojanov otevírá, hlavně ať přijdou lidé, přeje si kastelán

Letos sezona začala už v sobotu, a to méně obvyklým programem – masopustním průvodem.

„Přímo na hradě máme naplánován masopustní průvod se stylovými maškarami. Ty projdou hrad jednou v sobotu dopoledne a jednou odpoledne,“ informuje kastelán Svojanova Miloš Dempír.

V současné době odborníci pracují na restaurování nástropních maleb ve druhém podlaží hradního paláce. I proto si návštěvníci budou moci prohlédnout zatím jen gotické prostory paláce, expozici o historii hradu, mučírnu, lapidárium, dům zbrojnošů, hradní kuchyň, ale prohlídky pokojů s malbami budou obnoveny až v průběhu roku.

Masopustem program na hradě nekončí. Kalendář kulturních akcí je připravený na celý rok. O Velikonocích oslaví příchod jara jarmarkem, na pořadu budou také tradiční letní akce od dnů pohádek, přes královské slavnosti, oživenou mučírnu, řezbářský týden až po divadelní pouť a třicetiletou válku.

Výstavy představí Rudolfa II. a Karla Otčenáška

Návštěvníky v jarních měsících uvítají také tři zajímavé výstavy. Dvě z nich budou zpřístupněny v předhradí ve zrekonstruovaných konírnách od Velikonoc, tedy od 15. dubna.

První velká multimediální výstava bude věnována osobnosti Rudolfa II.

„V letošním roce si připomínáme dvě významná výročí, a to 470 let od narození a 410 let od úmrtí tohoto českého krále a římského císaře. Výstava poodhalí nejen život tohoto panovníka a jeho záliby, ale i některá tajemství, a představí i celou řadu zajímavých exponátů,“ slibuje kastelán Svojanova Miloš Dempír. V galerii bude otevřena do konce srpna.

Sousední galerijní sál představí neméně významnou postavu našich novodobých dějin, a to arcibiskupa Otčenáška. Výstavu připravilo Muzeum východních Čech v Hradci Králové ke 100. výročí narození Karla Otčenáška a 10. výročí jeho úmrtí.

Návštěvníci se dozvědí vše důležité o jeho životě, včetně řady informací o jeho mládí a studiích. Součástí expozice jsou fotografie a dokumenty z archivů, tedy i ze soudního procesu, kterým musel arcibiskup projít.

Třetí na jaře otevřená výstava bude součástí prohlídkového okruhu A. Nejen zástupkyně něžného pohlaví se budou moci pokochat tím, co kdysi dámy nosily. Mnozí budou žasnout, čím si vykouzlily štíhlé pasy.

„Výstava představí originální historické korzety z přelomu 19. a 20. století ze soukromých sbírek. K vidění budou od května do konce září,“ láká na hrad kastelán.

Svojanov nezdražuje vstupné

Dobrou zprávou také je, že na Svojanově zůstávají ceny na úrovni loňského roku.

„V dnešní nelehké době nebudeme zdražovat. Chceme umožnit prohlídku našeho hradu většímu spektru návštěvníků. Doufáme, že lidé tento krok ocení a cestu k nám si najdou,“ dodal kastelán k letošní sezoně.

„Věříme, že letos už akce nebudou poznamenány nařízeními v souvislosti s koronavirem a budou se moci odehrát v plném rozsahu. Samozřejmě, pokud by nařízení přišla, budeme se muset přizpůsobit, ale teď už máme naplánovaný plnohodnotný program,“ ujistil Dempír. Začátek i konec turistické sezony v loňském roce se musely obejít bez návštěvníků.

Na hradě museli zrušit nejen prohlídky jeho interiérů, ale také jindy hojně navštěvované kulturní akce spojené s historií hradu. Situace se zlepšila až v letních měsících.

„Návštěvnost se podařilo částečně napravit, zejména o prázdninách byla vysoká. Bylo cítit, že lidé nejezdí tolik na dovolené do zahraničí, ale tráví je víc v našich zemích,“ sdělil kastelán a upřesnil, že v loňském roce si na Svojanov našlo cestu 53 146 turistů.

„To je zhruba stejný počet jako v roce předchozím, ale samozřejmě mnohem menší než v předcovidových letech,“ dodal kastelán.

Od března má hrad brány opět dokořán, a to o víkendech vždy od 10 do 17 hodin.