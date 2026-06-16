V Pardubicích je dlouhodobý problém s malou ubytovací kapacitou pro turisty. Jeden slušný hotel, pár penzionů a pokoje z dob normalizace nestačí ani při pořádání šachového festivalu Czech open, natož při nějaké větší sportovní či kulturní akci ve městě. Už za rok se má přitom v Pardubicích konat mistrovství světa basketbalistů do 19 let. Tedy akce, kterou lze bez ostychu nazvat monstrózní a velmi náročnou právě na kapacity hotelů.
A tak politici uvítali plán společnosti SPGroup, která chce přímo u letiště stavět velký hotel. „Hotel a administrativní budovu chceme co nejdříve, abychom pokryli potřeby basketbalového šampionátu. Je to přání města. I do budoucna nám investice dává smysl, Praha začíná být přetížená,“ řekl v únoru Jiří Bílek ze společnosti SPGroup, která v té době s letištěm jednala o prodeji pozemků za 34 milionů korun.
Investici prý brzdí špatná bezpečnostní situace ve světě
Vše se zdálo na dobré cestě, politici byli spokojení, protože zmíněná akce se bez dalších ubytovacích kapacit ve městě bude pořádat jen mimořádně obtížně. „Hotel letišti prospěje, protože navíc nabídne ubytovací kapacity cestujícím, posádkám leteckých dopravců, ale také armádě, které letiště patří,“ uvedl v zimě předseda představenstva East Bohemian Airport Jindřich Tauber.
A právě poslední věta se nyní jeví jako klíčová. Právě armáda minimálně pro tuto chvíli celou akci zarazila. Podle vojáků není na podobnou stavbu vhodná chvíle. „Měl jsem jednání s velitelem pardubického vojenského letiště Radoslavem Matulou a ten mi řekl, že vzhledem ke špatné geopolitické situaci ve světě nebudou momentálně povolovat u letiště žádné stavby. Tedy ani náš hotel,“ uvedl Jiří Bílek.
Ten prý postoji armády rozumí, ale zároveň doufá, že slovo vojska není ještě konečné. O investici jedná už dva roky a plán se mu nechce odkládat. „O situaci jsem už informoval i vedení města. Prý se ještě odehraje nějaká schůzka. Potřebujeme si ujasnit, na jak dlouho ta případná uzávěra bude platit. Chápu, že se nyní opravuje čáslavské letiště a gripeny budou muset do Pardubic. Je to celkově složitá situace,“ dodal Bílek.
Jeho slova potvrzuje i primátor Pardubic Jan Nadrchal. Ten také doufá, že veto ještě není definitivní. „Ano, už jsem o tomto problému slyšel. Máme na letišti dojednanou schůzku, ta se odehraje ještě do konce června. Do té doby bych celou věc nechtěl blíže komentovat,“ uvedl politik z hnutí ANO.
Velení armády má vždy konečné slovo a právo veta
Z nové situace jsou rozpačití i na civilním letišti. Podle Jindřicha Taubera, šéfa představenstva firmy EBA, která patří městu a kraji, není v tuto chvíli prostor pro přílišný optimismus. „Pokud armáda řekne, že to bude tak, nebo onak, tak přes to v podstatě nejede vlak a není co řešit a o čem jednat,“ řekl Tauber.
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Ostatně i vedení firmy se poohlíží po jiné lokalitě ve městě, kde by mohl hotel vyrůst. Ve hře je třeba ulice K Ráji, kde se nyní dokončuje oprava basketbalové haly. V budoucnu tam má navíc vyrůst nová aréna pro zhruba čtyři tisíce lidí. „Hotel má být montovaný, tudíž jeho stavba by trvala třeba jen devět měsíců. Mohl by stát na místě dnešní ubytovny na Dukle, která má odžito. Uvidíme,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl.
Plán přiznává i Jiří Bílek, byť samozřejmě vše stihnout do zmíněného MS v basketbale nebude vůbec snadné. „Ano, může to být varianta. Ale nejprve si musíme říct, jestli na letišti ještě šance je, nebo není. Tlačí nás čas,“ uvedl Bílek, který má angažmá také ve Slavii Pojišťovně. Ta podporuje i dostihy nebo basketbalový klub Kvis Pardubice, který momentálně hraje o titul.
„Pardubice dobře známe a víme, že ve městě je málo ubytovacích kapacit. Zvláště kdyby ještě vyrostla plánovaná obří aréna na Cihelně. Hotel tady má určitě logiku, na investici stále pracujeme,“ dodal Bílek.