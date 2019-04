Pardubice vypíšou další tendr na stavbu hotelu, nově i s parkovacím domem

Pokud přijede do Pardubic špičkový hokejový tým, ubytuje se ve čtyřhvězdičkovém hotelu Euro na Olšinkách. Ten nabízí 63 dvoulůžkových pokojů a 1 apartmá. Za kvalitní a větší hotel lze považovat ještě hotel Arnošt na Karlovině. Tříhvězdičkové zařízení má k dispozici celkem 56 pokojů, a to ve složení 10 jednolůžkových, 19 dvoulůžkových, 22 třílůžkových a 5 čtyřlůžkových pokojů. Největší je pak hotel Labe na Masarykově náměstí, ve kterém je 170 lůžek v 85 pokojích a 5 apartmá. Další zařízení jsou spíše menší, jsou to hlavně penziony.