Netřídí, zaplatí. Svozová firma chystá pro obce revoluci v systému sběru odpadů

Autor:
  15:05
Společnost Liko, která zajišťuje svoz komunálního odpadu na Svitavsku, plánuje změnit systém výpočtu výše poplatku za svoz odpadu. Lidé v budoucnu zaplatí víc, pokud bydlí v obci, kde obyvatelé málo separují odpad. Do motivačního systému adresného poplatku se města příliš nehrnou.
Část odpadu ze Svitavska končí v brněnské spalovně.

Část odpadu ze Svitavska končí v brněnské spalovně. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Část odpadu ze Svitavska končí v brněnské spalovně.
Část odpadu ze Svitavska končí v brněnské spalovně.
Část odpadu ze Svitavska končí v brněnské spalovně.
Část odpadu ze Svitavska končí v brněnské spalovně.
7 fotografií

Disciplinovaným obcím na Svitavsku, které se snaží dělat co nejvíc v oblasti odpadového hospodářství, by náklady za svoz odpadu nemusely do budoucna už tolik růst. Společnost Liko, která zajišťuje svážení odpadu z více než 52 obcí na Svitavsku, připravuje revoluční změnu v systému poplatků za odpad.

Opatovec na Svitavsku je jednou z mála obcí v regionu, kde se neustále zvyšuje počet obyvatel. Jen za posledních deset let jde o zhruba 100 obyvatel. Protože spolu s tím roste množství komunálního odpadu, obec s necelými 750 obyvateli se snaží co nejvíc motivovat obyvatele k třídění.

Každý měsíc sváží společně s plastem od rodinných domů i papír. Obec domácnostem loni rozdala 500 kompostérů na biologicky rozložitelný odpad a letos ke snížení celkového množství přispěje i obecní štěpkovač, který pomůže snížit množství dalšího zeleného odpadu.

„Každoročně děláme prořezy stromů a i lidi ke kontejnerům vozí větve. Rozhodli jsme se proto pořídit štěpkovač, z něhož vyprodukovanou dřevní hmotu rozdáme zájemcům z řad obyvatel zdarma,“ řekl starosta Opatovce Lukáš Kudrna.

Vše dělají proto, aby částka za svoz odpadu nerostla tak rychlým tempem. Ale společnost Liko účtuje všem obcím podobné částky bez ohledu, jak se snaží separovat.

Poplatek v Opatovci tak letos povyskočil z 950 na tisíc korun. Obec společnosti Liko navíc musí ještě doplatit necelých 60 korun za každého obyvatele.

Liko chce povzbudit obce k separaci

Obcím, jako je Opatovec, by náklady za odpadové hospodářství nemusely do budoucna už tolik růst nebo by se mohly dokonce mírně snížit. Odpadová společnost Liko chystá změnu v systému poplatků za odpad. Poplatek má být nově rozdělen na dvě části, aby obce byly motivovány k přijímání opatření snižování množství odpadu na svém území, což má udržet poplatek za svoz pod kontrolou.

Nemusíte platit za odpady, tvrdila lidem AI. Zmatení občané pak volali na radnici

„Jedna částka bude fixní, která bude pro všechny obce v podstatě stejná. Ta druhá bude motivační a bude nastavena podle toho, jak se daná obec staví k systému třídění a naplňování zákonných limitů daných zákonem o odpadech. Tento systém donutí některé černé pasažéry k tomu, aby začali něco činit,“ uvedl starosta Svitav David Šimek, který je zároveň místopředsedou představenstva společnosti Liko.

Některé obce totiž místo investic do odpadového hospodářství zaplatí raději za každého občana půlku nákladů za svoz komunálního odpadu.

„Nový systém je donutí k zamyšlení, zda by peníze, kterými dotují poplatek za odpad, neměly raději investovat do opatření, která pomohou snížit samotnou výši poplatku,“ dodal Šimek.

Paušální poplatek pro občany je demotivující, řešení se nabízí

Některým městům se osvědčil motivační systém adresného poplatku za každou domácnost na základě sběru vytříděného odpadu od domu. Například v Letohradě může domácnost získat slevu až 500 korun na osobu.

Paušální poplatek za svoz odpadu je sice administrativně jednoduchý, ale dlouhodobě demotivující. Obyvatelé, kteří odpad poctivě třídí a produkují ho méně, platí stejně jako ti, kteří netřídí vůbec.

Celosvětově nejlépe ověřený systémem, který funguje úspěšně třeba v Itálii, ale i na Slovensku, je tzv. systém spravedlivého poplatku (PAYT – plať za to, co vyhodíš), v rámci něhož občané platí za reálnou produkci svého směsného komunálního odpadu.

„Jednou z hlavních bariér, proč se PAYT v řadě samospráv stále nezavádí, je kombinace obav, legislativního rámce a zažitých zvyklostí. Samosprávy se často obávají složitosti změny, administrativní náročnosti, změnu systému odpadového hospodářství nebo negativní reakce obyvatel,“ řekl Vojtěcha Nozara za společnost JRK, která pro samosprávy vyvinula program, jenž pomáhá s efektivním a postupným zavedením PAYT.

Za vodu i teplo zaplatí Češi letos víc. Velký průzkum srovnává, kde bude nejdráže

Řešení existuje i pro obyvatele paneláků na sídlištích s odpadovými hnízdy, kde je největší problém s neukázněnými lidmi, kteří pod rouškou anonymity házejí do kontejnerů materiály, které do směsného odpadu vůbec nepatří. V posledních dnech s přeplněnými kontejnery na směsný odpad bojují v Ústí nad Orlicí na sídlištích v Hylvátech, Dukla a v Podměstí.

„Jak je vidět z fotografií pořízených během kontroly, směsný odpad reálně tvořil pouze asi 30 až 40 procent celkového obsahu. Více než polovina objemu kontejnerů byla zaplněna odpadem, který měl skončit v nádobách na plast, papír, sklo nebo bioodpad. Kontrolované kontejnery na tříděný odpad přitom byly poloprázdné,“ uvedlo na svých stránkách město.

Podle Nozary se nejvíce osvědčují zejména uzamykatelná stanoviště nebo hnízda s přístupem na čip či klíč, aby byl vstup umožněn pouze obyvatelům konkrétní bytové jednotky a byla odstraněna anonymita.

Adresné třídění se v Itálii osvědčilo

„Například na Slovensku platí, že samosprávy podle zákona nesmí dotovat odpadové hospodářství ze svého rozpočtu a náklady musí přenášet na obyvatele. To přirozeně vytváří výrazně silnější motivaci zavádět spravedlivé a adresné systémy než v Česku. PAYT tam proto není vnímán jen jako motivační poplatek, ale jako součást komplexního nastavení sběru – včetně typu nádob, frekvence svozu, uzamykatelných stanovišť a zajištění adresnosti, férovosti a ztráty anonymity,“ dodal manažer.

Odpad opět podraží. Chybí odvody za úklid vlhčených ubrousků

V Itálii díky adresnému poplatku dosahují míry třídění až kolem 90 procent a zároveň snížily produkci směsného komunálního odpadu na přibližně 40 kg na obyvatele za rok.

Velký problém zejména pro větší města představují také obyvatelé bez trvalého pobytu. Třeba ve Svitavách žije odhadem o dva tisíce obyvatel více, než je registrováno. Tito lidé sice tvoří odpad, ale neplatí za něj. Náklady na jejich odpad tak nesou všichni s trvalým pobytem, kteří za odpad platí. Ne náhodou tak Svitavy skončily ve srovnání okresních měst na páté příčce s nejvyšší cenou za svoz odpadu. Ta se letos vyšplhala na 1 068 korun.

Obcím postupně rostou náklady na likvidaci odpadu. Limit produkce směsného komunálního odpadu na obyvatele se totiž postupně snižuje a je klíčovým pro stanovení poplatku za skládkování. V roce 2026 činí limit na obyvatele 150 kg. Za všechen odpad, který přesáhne tento limit, si obec podstatně připlatí, letos to bude 1 600 korun za tunu.

Legislativa od roku 2026 přinesla městům také povinné třídění textilu, což představuje pro obce další povinnost. Na Svitavsku bude separaci a svoz textilu zajišťovat společnost Liko, což si vyžádá investice do nových vozidel a kontejnerů. Tyto náklady mají být pokryty z úspor společnosti z minulých let.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Rozdělme autostrádu na Brno na víc úseků, navrhuje urychlit přípravu Netolický

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy...

S přibývajícími úseky dokončované dálnice D35, která by se do čtyř let měla stát alternativou k přetížené dálnici D1, poroste tlak na kapacitní spojení mezi touto dálnici a jihem Moravy. To má...

Bazén za 700, se saunou za tisíc. Dolní Morava otevře horské wellness

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Společnost Sněžník ladí poslední detaily před otevřením velkého relaxačního centra v Dolní Moravě. Horské wellness centrum, které bude mimo jiné zahrnovat několik saun s ochlazovacími vodopády, se...

Led na Labi uzavřel vodní cestu od hranic s Německem k Pardubicím

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s...

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke Střekovu v Ústí nad Labem. Důvodem je nahromaděný led v řece, vyplynulo z úterního sdělení státního...

Lešení z litomyšlského zámku je pryč, renesanční perla se vyloupla do krásy

Zámek v Litomyšli prochází velkorysou obnovou od roku 2023. Po opravách...

Lidé, kteří se mezi svátky nechali zlákat k návštěvě celoročně otevřeného zámku Litomyšl, aby si prohlédli vánočně vyzdobené interiéry, byli mile překvapeni hned po vstupu na první nádvoří. Po třech...

Masér v podmínce znásilnil ve sklepě nezletilou. Ke třem letům dostal dalších šest

Soudní síň pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové.

Se šestiletým trestem odešel ve čtvrtek od pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové muž, který podle obžaloby před dvěma lety na jaře vylákal nezletilou dívku do sklepa, kde ji znásilnil....

16. ledna 2026  11:32

Po letech čekání začne stavba obchvatu Zminného, silničáři ušetří 129 milionů

Silničáři po dvou letech od zahájení stavby otevřeli tříkilometrový obchvat...

Pardubický kraj může odstartovat stavbu pětikilometrového obchvatu osady Zminný, který odvede tranzitní dopravu z této místní části Dašic. Soutěž, do níž se přihlásilo sedm zájemců, přinesla výraznou...

16. ledna 2026  9:39

Retardovaný muž z Chrudimska, po kterém pátrala policie, byl nalezen v pořádku

ilustrační snímek

Po mentálně retardovaném šestatřicetiletém muži pátrali policisté. V úterý kolem osmé hodiny večer odešel z domu v Luži na Chrudimsku a od té doby o něm nikdo nevěděl. Policisté jej našli ve čtvrtek...

15. ledna 2026  10:35,  aktualizováno  15:04

Hlavatý o návratu: Kousek Pardubic ve mně pořád byl, mám sen tady hrát Evropu

Michal Hlavatý na prvním tréninku v Pardubicích. (14. ledna 2026)

Do prvního zimního přípravného utkání fotbalistů Pardubic s Jihlavou, který Východočeši ve čtvrtek po poledni na umělce v Ohrazenicích vyhráli 2:0, ještě nezasáhl. Jinak ale bude středopolař Michal...

15. ledna 2026  15:01

VIDEO: Do obchoďáku zabloudil srnec, zaujala ho prodejna s telefony

Srnce si v obchodním domě fotili návštěvníci. (15. ledna 2026)

Kuriózní situaci řešili městští strážníci v Pardubicích. Do místního obchodního domu Globus zabloudil srnec, kterého museli odchytit a pustit do volné přírody.

15. ledna 2026  14:58

Bazén za 700, se saunou za tisíc. Dolní Morava otevře horské wellness

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Společnost Sněžník ladí poslední detaily před otevřením velkého relaxačního centra v Dolní Moravě. Horské wellness centrum, které bude mimo jiné zahrnovat několik saun s ochlazovacími vodopády, se...

15. ledna 2026  9:39

Sdílená kola se vrátí do Pardubic, lákadlem budou i slevy. Smlouva však chybí

O půjčení růžových kol je mezi lidmi velký zájem.

Pardubice opět chtějí mít v ulicích kola, která si lidé mohou půjčit. Na podporu služby dá město 3,6 milionu. Starat se o ni bude dopravní podnik. Ten by podle ředitele Tomáše Pelikána mohl nabídnout...

14. ledna 2026  15:41

Na začátku se dost bloudilo, já vše trefil. Engel zapsal jeden z životních výsledků

Milan Engel na trati Rallye Dakar.

Na Rallye Dakar je už podvanácté a zažil toho při ní mraky. Ale jednu z nejsilnějších vzpomínek bude mít motorkář hořicko-litomyšlské stáje Orion – Moto Racing Group Milan Engel na úterní devátou,...

14. ledna 2026  11:30

Jsme v dobré formě, těší Bryanta. A Pardubice nabraly zkušenosti z NBA

Joe Bryant z Pardubic slaví svou trojku v zápase s Opavou.

Basketbalové Pardubice střelecky táhne vlastně celou sezonu, s průměrem 18,1 bodu na zápas je čtvrtý nejlepší v lize a třeba teď v sobotu zatížil při jasné výhře Beksy 118:85 konto hostujícího Písku...

14. ledna 2026  11:16

Obchvat dostal z Pardubic třetinu automobilů, u obchoďáků problémy trvají

Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou...

Pardubice mají první přesná čísla o tom, co s dopravou ve městě udělal před měsícem otevřený severovýchodní obchvat. Podle nich z centra zmizela třetina dopravy. Jediným problematickým místem tak...

14. ledna 2026  10:06

Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?
Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?

Chystá se vaše dítko v roce 2026 do školky? Vybíráte z vícero ve vašem okolí, nebo vás jen zajímají podrobnosti, jak to ve vaší budoucí školce...

Led na Labi uzavřel vodní cestu od hranic s Německem k Pardubicím

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s...

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke Střekovu v Ústí nad Labem. Důvodem je nahromaděný led v řece, vyplynulo z úterního sdělení státního...

13. ledna 2026  20:48

Obrat v kauze ubodané družky. Muž dostal sedmnáct let, až poté zamíří do detence

Pětatřicetiletý muž stojí před soudem za ubodání o rok starší ženy na zastávce...

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové potrestala 17 lety vězení šestatřicetiletého Petra G., který podle obžaloby v létě 2024 v Jevíčku na Svitavsku na autobusové zastávce ubodal svou o...

13. ledna 2026  15:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.