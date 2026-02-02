Originálně zakomponovaná stavba do horského prostředí s kapacitou 400 návštěvníků má podle Drápala ambicí stát se střediskem odpočinku pro celé Jeseníky.
„Zima v nadmořské výšce 1 200 metrů valnou budoucnost nemá a na Dolní Moravě jsme pochopili už dávno, že je potřeba se přeorientovat na celoroční provoz. Do příběhu nám chybělo wellness centrum. Potenciál, aby fungovalo, je obrovský. A ne pouze pro naše ubytované hosty, kterých můžeme mít až jeden tisíc, ale pro celou destinaci Králického Sněžníku a Jeseníků, kde dosud podobné zařízení chybělo,“ říká Drápal.
O jak významnou investici v historii horského resortu Dolní Moravy jde?
Horské aqua & spa centrum Melori s komplexem saun, bazénovou částí, fitness a ostatními službami je další díl do skládačky služeb na Dolní Moravě. Těžko říct, zda malý, nebo velký, protože co do objemu investic jde o jednu čtvrtinu všech našich investic. Nicméně v roce 2026 je to z mého pohledu nejvýraznější investiční počin. Oproti předchozím investicím je zásadní rozdíl, že jsou pod střechou. Nemusíme si nalhávat, návštěvnost Dolní Moravy je odvislá od počasí. Tedy někdy je velmi vysoká a někdy samozřejmě nízká. Našich 400 zaměstnanců v resortu je tu však neustále, čekají, zda zákazník přijede, nebo nepřijede. Takže aby celé středisko dávalo ekonomicky smysl po celý rok, postavili jsme celoroční wellness centrum pro naše hosty i širokou veřejnost.
Ceny vstupného Melori aqua & spa
Bazény
Bazény a wellness
Wellness
Pozn. ceny jsou uvedeny ke vstupu na tři hodiny
Chlubíte se, že nikde jinde v republice není postaveno wellness s maximálním využitím zpětného tepla. Vydělá na sebe?
Na celý projekt měla vliv ekonomická krize. Byli jsme nuceni dělat úsporná opatření, protože původně měl být wellness větší. Bylo tam víc odpočinkových ploch a odpočíváren, ale z ekonomických důvodů jsme museli stavbu zeštíhlit. Měnil se během posledních čtyř let zcela koncept zařízení, jelikož elektřina šla až k 19 korunám za kilowatt a najednou bylo absolutně nemožné něco takového provozovat. Proto jsme do Dolní Moravy nechali zavést plyn. Nejsme městské zařízení, které je v každé době dotované. Podnikatel si na provoz musí vydělat. Musí nějakým způsobem, neříkám přímo vydělávat, ale aby byl alespoň na provozní nule. A to bylo pro nás primární.
Jaké používáte technologie, které vám pomáhají šetřit?
Využíváme aktuálně nejmodernější technologie zejména s ohledem na energetickou náročnost. Veškeré vodní plochy na noc zatahujeme, aby úniky tepla byly co nejmenší. Teplo ze saun se vrací přes výměník k vytápění vzduchu v odpočívárnách, část tepla využíváme na dohřev bazénových vod, vody ve sprchách. Zůstatkovým teplem ohříváme také podlahové topení ve venkovních chodnících, aby nenamrzaly. Šetříme osmdesát, nebál bych se říct i víc procent vody. Nepouštíme ji do kanálu, ale po nezbytné úpravě cirkuluje dál.
|
Bazén za 700, se saunou za tisíc. Dolní Morava otevře horské wellness
Stavba trvala od září 2023. Stihli jste všechno, co jste si naplánovali?
Ještě není laicky řečeno zabydlené. Sice jsme v sobotu najeli do veřejného režimu, ale stále v rámci zkušebního provozu, který může trvat několik měsíců. Nejenom kvůli novým technologiím, ale i útulnosti. Aby návštěvníci měli pocit, že jsou opravdu někde, kde je jim extra příjemně. V jedné z odpočíváren s krbem si budou moci jako doma připravit svůj čaj. Stále testujeme také intenzitu osvětlení i různé barvy, které se budou lišit podle ročního období. Pracujeme také na venkovních úpravách, kde po zimě plánujeme výsadbu až pěti tisíc rostlin a keřů.
Podobné zařízení se nestaví každý den. Kde jste se inspirovali?
Je to mix. Jezdili jsme po celé Evropě – Rakousko, Norsko, Itálie... Tematický spray park s Mamutíkem pro děti s tobogany nikde jinde nenajdete. Není to žádná katalogová záležitost. Inspirovali jsme se ve Francii, na Kanárských ostrovech a na Mallorce, kde nám jedna firma atrakci vyráběla. Všechno je dělané na míru pro Dolní Moravu, aby s tím mohli pracovat naši animátoři. Měli jsme tady odborníky z Česka i zahraničí.
Jakým způsobem se podle vás podařilo wellness začlenit do horského terénu?
To si myslím, že je jedna z těch silnějších stránek projektu, protože budova je sice trojpodlažní, ale ve výsledku se vlastně nacházíme stále na úrovni terénu, protože celý objekt je díky špičkovým architektům vsazen do svažitého terénu. Všechny střechy jsou zatravněné. Západní strana má velké prosklené plochy s terasou, odkud jsou nádherné výhledy směrem na Klepáč. Návštěvníci tak mohou obdivovat krásný horský hřeben a západy slunce.
Uvnitř je také dost přírodních materiálů.
Kámen na stěnách je místní. Po dobu těch tří let jsme ho nacházeli a shromažďovali z různých fází výstavby. Kameníci odvedli neuvěřitelnou práci. Je to vidět i na skalních sprchách i ochlazovacích vodopádech. Ve srubové sauně máme zase staré fošny a trámy ze stodoly ze 17. století. Opravdu jsme si dali záležet, aby to vypadalo autenticky. S místní přírodou, bylinkami a čerstvým vzduchem budeme pracovat i během saunových ceremoniálů.
Dozvědí se návštěvníci, zda u vás není moc plno? Kolik zaměstnanců bude ve wellness pracovat?
Obsazenost bazénů a saun si lidé mohou zjistit online na našem webu. A co se týče zaměstnanců, na jedné směně půjde o 30 až 40 lidí včetně gastra a dalších služeb. Náš cíl je to zvládnout tak, aby to i s ohledem na návštěvnost dávalo ekonomický smysl.
Před prvním sobotním otevřením nového wellness jste se v pátek rozhodli pozvat všechny obyvatele Dolní Moravy ke zkušební návštěvě zdarma. Proč?
Pokud mám být stručný, tak protože je to naprosto přirozené a správné. Už teď máme pro všechny obyvatele obce speciální nabídku zvýhodněných skipasů s padesátiprocentní slevou.