Za první rok přešlo nejdelší visutý most světa v Dolní Moravě 290 tisíc lidí

Překvapením byl vysoký podíl turistů ze zahraničí, který byl asi 35 procent, řekl ředitel rozvoje, obchodu a marketingu horského resortu Dolní Morava Tomáš Drápal.

„Podle domén a statistik z předprodeje z e-shopu u nás byli lidé z Litvy, Lotyšska, Japonska, Turecka, Itálie a samozřejmě ze sousedních zemí. Obrovský zájem byl ze Skandinávie, Beneluxu, z Pobaltí. Překvapil nás přesah, síla produktu pro zahraničí,“ uvedl Drápal.

V současnosti je podle něj zahraničních hostů ještě více, někdy i polovina, o most nazvaný Sky Bridge se zajímají i lidé z Jižní Koreje či východní Asie. Díky atrakci se návštěvnost střediska vrátila na úroveň před pandemií koronaviru.

Sky Bridge nesnížil ani zájem o Stezku v oblacích. Lidé, kteří přijedou do Dolní Moravy, obvykle zajdou na obě atrakce. Podle Drápala nový visutý most pomohl zvýšit návštěvnost celé oblasti Králicka. Turisté častěji míří například na prohlídku Králické pevnostní oblasti, vojenského muzea nebo poutního kláštera v Dolní Hedeči u Králíků.

U vícedenních pobytů z toho těží také ubytovací zařízení. Podle údajů Destinační společnosti Východní Čechy, které poskytla ředitelka Alena Horáková, se u většiny turistických cílů v oblasti návštěvnost ve srovnání předcovidového roku 2019 a loňska zvýšila. Platí to například pro Muzeum čs. opevnění, u Dělostřelecké tvrze Bouda se ale počet návštěvníků snížil.

Obyvatelé nejsou z atrakcí nadšení

Jednoznačný vliv mostu Sky Bridge na cestovní ruch širšího Králicka tak nelze prokázat. Místní obyvatelé nejsou rozšiřováním atrakcí v Dolní Moravě vždy nadšení. Během svátků v Polsku nebo ve vrcholné sezoně bývá obec přeplněná auty, která někdy nemají kde zaparkovat. Jednodenní návštěvníci také nepřinesou žádnou tržbu obchodníkům. „Přivezou si něco s sebou, tady to snědí a vyhodí odpadky. V obchodě se ani nezastaví. Je to trochu cirkus,“ řekl starosta Dolní Moravy Ladislav Janočko (Za hezkou vesnici).

Resort už podle něj nezaměstnává ani větší počet obyvatel obce, většina pracovníků dojíždí nebo jde o brigádníky.

Visutý most pro pěší nazvaný Sky Bridge o délce 721 metrů překonává ve výšce 95 metrů údolí Mlýnského potoka, spojuje horské hřebeny Slamník a Chlum. Turisté na něj nastoupí v nadmořské výšce 1 106 metrů a vystoupí o deset metrů výše.

Do výchozího bodu se dopraví lanovkou nebo vyjdou pěšky. Po chodníku o šířce 1,2 metru lze přejít jen jedním směrem. Návštěvníci si na druhé straně mohou projít naučnou stezku Most času s prvky rozšířené reality. Hra s devíti naučnými panely se dotýká témat ochrany přírody a pohybu v ní, ale i historie a příběhu konkrétní rodiny z Dolní Moravy od roku 1935 do současnosti.

Návrat do výchozího bodu u chaty Slaměnka je možný pěšky. Konstrukce lávky zavěšená na pylonech se montovala po napnutí šesti hlavních lan přes údolí. Proti výkyvům vlivem větru konstrukci zajišťuje 60 lan různého průměru.

Návštěvníci si vstupenky na hlavní atrakce kupují v e-shopu. Například balíček s vyvezením lanovkou tam a zpět a vstupným na Sky Bridge a Stezku v oblacích vyjde dospělého s registrací na 1 220 korun. Rodina s dvěma dětmi zaplatí 3 290 Kč.