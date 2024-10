Už žádný tankodrom. Kraj už s opravou silnice nečeká na stát, pustí se do ní sám

Když server iDNES.cz loni v červnu informoval, jak dostavba dvou dálničních úseků D35 zatížila tranzitní dopravou Holice směrem na Borohrádek a jak část kamionů porušuje zákaz hledáním nejkratší možné trasy přes Vysoké Chvojno nebo Staré Holice, článek také poukázal na tristní stav této silnice.

„Té říkáme potratová, protože se neustále jen flikuje,“ vystihl dlouhodobě neutěšený stav silnice třetí třídy starosta Borohrádku Martin Moravec.

Teď chce Pardubický kraj silnici připomínající několik let tankodrom opravit, a to v nejhorším úseku od Staré hájovny po hranici kraje. Na navazujícím úseku v Královéhradeckém kraji se totiž řidiči ocitnou v jiném světě. Místo tankodromu je čeká jízda po perfektní silnici až do Borohrádku.

Na stav silnice si stěžovali nejen řidiči, ale i starostové okolních obcí. Že jde o jednu z nejhorších silnic v kraji, přiznal i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Zajímavý je však důvod, kterým dnes obhajuje, proč na opravu silnice nedošlo dřív. „Opravu komunikace jsme dlouho odkládali nikoliv z finančních důvodů nebo nepotřebnosti, protože se objektivně jedná o jeden z nejhorších úseků v kraji, ale z důvodu příslibu budování přeložky silnice I/36, která by se na trase Holice – Čestice vyhnula jak Velinám, tak Borohrádku. Bohužel, zahájení prací na této stavbě státu je odkládáno, a proto již nemůžeme dále čekat,“ uvedl hejtman v tiskové zprávě.

Už před pár lety však bylo jasné, že nová silnice, která částečně povede ve stopě silnice třetí třídy a ze dvou třetin délky se bude jednat o novostavbu, dříve než v roce 2030 dokončena nebude. Termín zahájení stavby se v informačním letáku ŘSD nedávno dokonce o rok posunul blíže k realizaci. Ještě loni se počítalo s rokem 2028, nově je to rok 2027. Hodně však bude záležet, jak úspěšně se budou posouvat další fáze přípravy.

Na přeložku Holice – Čestice běží EIA

Na novou přeložku silnice I/36, která by měla ulevit Holicím a Borohrádku od aut mířících od dálnice D35 ve směru na Rychnovsko, od loňského roku běží proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Termín veřejného jednání zatím stanoven není.

Stanovisko EIA přitom měla původně navržená trasa už v roce 2014. Silnice by však kolem Borohrádku vedla v těsné blízkosti zastavěných ploch pro bydlení a ploch určených pro novou zástavbu. Při podrobnějším zpracování návrhu stavby v rámci technické studie v roce 2018 se ukázalo, že jiná trasa přeložky I/36 by měla menší dopady na kvalitu života obyvatel. Celý proces se tak musí opakovat.

Každopádně rekonstrukce bezmála dvoukilometrového úseku silnice za úplné uzavírky v hodnotě 15 milionů korun začne v pondělí 4. října a skončit by měla na začátku prosince.

„Na příští rok pak Správa a údržba silnic Pardubického kraje připravuje opravu navazujícího úseku silnice III/3055 od křižovatky s III/3051 ve Vysokém Chvojně s ukončením v křižovatce s III/3183,“ doplnil hejtman.

Opravy začnou i jinde

Silničáři začnou také s opravami dalších silnic v kraji. Velkoplošných výsprav se dočkají komunikace III/32728 v Sopřeči, III/3236 v Pravech, III/03530 v úseku Strakov – Janov, a II/355 mezi Úhřetickou Lhotou, Hostovicemi a Žižínem. Dokončeny budou také opravy v Dolní Lipce, Spytovicích či velkoplošné výspravy II/360 mezi Litomyšlí a Poličkou.

Aby veřejnost byla o rekonstrukcích a opravách včas informovaná, kromě webu doprava.pardubickykraj.cz chce kraj více aktualizovat web Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS PK).

„V oblasti informování veřejnosti chceme od příští stavební sezóny být ještě aktivnější a každý pátek na našem webu suspk.cz budeme zveřejňovat přehled plánovaných ukončených i zahájených akcí. Ve zkušebním režimu se pokusíme tuto službu spustit ještě letos,“ uvedl ředitel SÚS PK Zdeněk Vašák.